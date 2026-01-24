पीएम-किसान योजनेची रक्कम वाढवावी. वार्षिक ₹६,००० ची रक्कम ₹९,००० किंवा ₹१०,००० पर्यंत वाढवण्याची मागणी होत आहे. २०१९ मध्ये ही योजना सुरू झाल्यापासून शेतीचा खर्च आणि महागाईत लक्षणीय वाढ झाली आहे. पीएम-किसान योजना अधिकृतपणे फेब्रुवारी २०१९ मध्ये सुरू करण्यात आली होती, ज्याचे पहिले फायदे १ डिसेंबर २०१८ रोजी लागू करण्यात आले होते, ज्यामुळे संपूर्ण भारतातील शेतकरी कुटुंबांना आर्थिक मदत मिळाली. १ फेब्रुवारी २०१९ रोजी २०१९ च्या अंतरिम केंद्रीय अर्थसंकल्पादरम्यान अर्थमंत्री पियुष गोयल यांनी याची घोषणा केली होती आणि २४ फेब्रुवारी २०१९ रोजी उत्तर प्रदेशातील गोरखपूर येथे पंतप्रधान मोदी यांनी औपचारिकपणे ती सुरू केली होती.
२०१९ पासून किसान सन्मान निधी (शेतकरी सन्मान निधी) च्या रकमेत कोणताही बदल किंवा वाढ करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे, शेतकऱ्यांना आशा आहे की सरकार या अर्थसंकल्पात पीएम किसान योजनेचा हप्ता ₹२,००० वरून ₹३,००० पर्यंत वाढवू शकेल. शिवाय, एमएसपीबाबत शेतकऱ्यांच्या दीर्घकालीन मागण्या कायम आहेत. शेतकऱ्यांसाठी स्वस्त आणि सुलभ कर्जाची मर्यादा वाढवण्याच्या मागण्या देखील आहेत.
तज्ज्ञांच्या मते, या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी अनेक फायदे होऊ शकतात. यापैकी एक म्हणजे प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (शेतकरी सन्मान निधी) अंतर्गत मिळणाऱ्या रकमेत वाढ होऊ शकते. यावेळी, सरकार ही रक्कम ₹6,000 वरून ₹9,000 पर्यंत वाढवू शकते. जर असे झाले तर शेतकऱ्यांच्या खात्यात दर चार महिन्यांनी 2,000 रुपयांऐवजी 3,000 रुपये मिळतील.
पीएम किसान योजनेचा 21 वा हप्ता डिसेंबरमध्ये जारी करण्यात आला. आता, या वर्षाचा पहिला आणि 22 वा हप्ता जारी होणार आहे. वृत्तानुसार, 22 वा हप्ता (पीएम किसान 22 वा हप्ता तारीख) फेब्रुवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात जारी होऊ शकतो. यावेळी, शेतकऱ्यांना 2,000 रुपयांऐवजी 3,000 रुपयांचा हप्ता मिळण्याची अपेक्षा आहे.
