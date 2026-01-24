Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

PM Kisan Yojana: यंदाच्या अर्थसंकल्पात पीएम किसानचा निधी वाढणार? फेब्रुवारीत खात्यात येणार ‘इतका’ हप्ता

केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६ मध्ये पीएम किसान सन्मान निधी योजनेच्या रकमेत वाढ होण्याची शक्यता आहे. फेब्रुवारी महिन्यात शेतकऱ्यांच्या खात्यात किती रुपयांचा हप्ता येणार आणि बजेटमध्ये काय मोठी घोषणा होऊ शकते वाचा सविस्तर.

Updated On: Jan 24, 2026 | 09:10 PM
  • शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी!
  • पीएम किसानच्या रकमेत वाढ होणार?
  • जाणून घ्या फेब्रुवारीच्या हप्त्याबद्दल
पंतप्रधान किसान समृद्धी योजनेअंतर्गत, शेतकऱ्यांना दर तीन महिन्यांनी ₹२,००० ची आर्थिक मदत मिळते. याचा अर्थ असा की दरवर्षी ₹६,००० थेट त्यांच्या खात्यात जमा होतात. तथापि, या योजनेच्या स्थापनेपासून, महागाई दर बदलले असले तरी, या रकमेत कोणतीही वाढ झालेली नाही. परिणामी, देशभरातील शेतकरी बऱ्याच काळापासून ही रक्कम वाढवण्याची मागणी करत आहेत. शेतकऱ्यांची मागणी आहे की सरकारने ही रक्कम ₹६,००० वरून ₹९,००० पर्यंत वाढवावी. १ फेब्रुवारी रोजी सादर होणाऱ्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पापूर्वी शेतकऱ्यांना याची मोठी आशा आहे.

२०२६ च्या अर्थसंकल्पातून शेतकऱ्यांना काय अपेक्षा आहेत?

पीएम-किसान योजनेची रक्कम वाढवावी. वार्षिक ₹६,००० ची रक्कम ₹९,००० किंवा ₹१०,००० पर्यंत वाढवण्याची मागणी होत आहे. २०१९ मध्ये ही योजना सुरू झाल्यापासून शेतीचा खर्च आणि महागाईत लक्षणीय वाढ झाली आहे. पीएम-किसान योजना अधिकृतपणे फेब्रुवारी २०१९ मध्ये सुरू करण्यात आली होती, ज्याचे पहिले फायदे १ डिसेंबर २०१८ रोजी लागू करण्यात आले होते, ज्यामुळे संपूर्ण भारतातील शेतकरी कुटुंबांना आर्थिक मदत मिळाली. १ फेब्रुवारी २०१९ रोजी २०१९ च्या अंतरिम केंद्रीय अर्थसंकल्पादरम्यान अर्थमंत्री पियुष गोयल यांनी याची घोषणा केली होती आणि २४ फेब्रुवारी २०१९ रोजी उत्तर प्रदेशातील गोरखपूर येथे पंतप्रधान मोदी यांनी औपचारिकपणे ती सुरू केली होती.

EPFO 3.0: PF अकाऊंट विलिनीकरणासाठी माराव्या लागणार नाहीत ऑफिसमध्ये फेऱ्या! Transfer Request ने झटक्यात होईल काम

२०१९ पासून किसान सन्मान निधी (शेतकरी सन्मान निधी) च्या रकमेत कोणताही बदल किंवा वाढ करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे, शेतकऱ्यांना आशा आहे की सरकार या अर्थसंकल्पात पीएम किसान योजनेचा हप्ता ₹२,००० वरून ₹३,००० पर्यंत वाढवू शकेल. शिवाय, एमएसपीबाबत शेतकऱ्यांच्या दीर्घकालीन मागण्या कायम आहेत. शेतकऱ्यांसाठी स्वस्त आणि सुलभ कर्जाची मर्यादा वाढवण्याच्या मागण्या देखील आहेत.

सरकार पंतप्रधान किसान योजनेची रक्कम वाढवू शकते का?

तज्ज्ञांच्या मते, या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी अनेक फायदे होऊ शकतात. यापैकी एक म्हणजे प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (शेतकरी सन्मान निधी) अंतर्गत मिळणाऱ्या रकमेत वाढ होऊ शकते. यावेळी, सरकार ही रक्कम ₹6,000 वरून ₹9,000 पर्यंत वाढवू शकते. जर असे झाले तर शेतकऱ्यांच्या खात्यात दर चार महिन्यांनी 2,000 रुपयांऐवजी 3,000 रुपये मिळतील.

22 वा हप्ता कधी येणार?

पीएम किसान योजनेचा 21 वा हप्ता डिसेंबरमध्ये जारी करण्यात आला. आता, या वर्षाचा पहिला आणि 22 वा हप्ता जारी होणार आहे. वृत्तानुसार, 22 वा हप्ता (पीएम किसान 22 वा हप्ता तारीख) फेब्रुवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात जारी होऊ शकतो. यावेळी, शेतकऱ्यांना 2,000 रुपयांऐवजी 3,000 रुपयांचा हप्ता मिळण्याची अपेक्षा आहे.

Budget 2026: सामान्य माणसाच्या खिशाचा केला जाणार विचार? Railway Budget मध्ये काय मिळणार, जाणून घ्या

Web Title: Pm kisan yojana budget 2026 amount increase february installment update

Published On: Jan 24, 2026 | 09:10 PM

