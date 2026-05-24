घराची Original Document हरवलीत? मालकी हक्क सुरक्षित ठेवण्यासाठी लगेच करा ‘हे’ काम; नाहीतर होईल मोठं नुकसान!

घर, जमीन किंवा फ्लॅटची नोंदणी ही केवळ एक कागदपत्र नसते, तर ती तुमच्या आयुष्यातील सर्वात मोठी मालमत्ता आणि मालकीचा कायदेशीर पुरावा असते. जर ही कागदपत्रे अचानक हरवली किंवा चोरीला गेली, तर बहुतेक लोक घाबरतात. अनेकांना भीती वाटते की त्यांची मालमत्ता धोक्यात येऊ शकते किंवा भविष्यातील विक्री आणि कायदेशीर कार्यवाहीमध्ये त्यांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागू शकते.
मात्र, कायदेतज्ज्ञांच्या मते अशा परिस्थितीत घाबरण्याची गरज नाही. भारतात, हरवलेल्या मालमत्तेच्या कागदपत्रांसंदर्भात एक सुस्थापित कायदेशीर प्रक्रिया आहे. जर तुम्ही वेळेवर योग्य पावले उचलली, तर तुम्ही तुमच्या नोंदणीची दुसरी प्रत सहज मिळवून तुमच्या मालमत्तेचे संरक्षण करू शकता. निष्काळजीपणा करण्याऐवजी तात्काळ कारवाई करणे ही सर्वात महत्त्वाची गोष्ट आहे.
8th Pay Commission: सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठा झटका! जुनी पेन्शन योजना लागू करणं आता का होणार कठीण?
आज तकच्या वृत्तानुसार, पतियाळा न्यायालयाचे वकील महमूद आलम म्हणतात की, मालमत्तेची कागदपत्रे गहाळ झाल्याचे लक्षात येताच, तुम्ही सर्वात आधी जवळच्या पोलीस ठाण्यात जाऊन तक्रार दाखल करावी. कागदपत्रे खरोखरच गहाळ झाली आहेत याचा एफआयआर हा सर्वात महत्त्वाचा कायदेशीर पुरावा आहे. पुढील संपूर्ण प्रक्रियेत त्याची आवश्यकता असते. त्यामुळे, एफआयआरची एक प्रत नेहमी सुरक्षित ठेवली पाहिजे.
कागदपत्रे गहाळ झाल्यानंतर, स्थानिक आणि प्रमुख वृत्तपत्रांमध्ये सार्वजनिक सूचना प्रसिद्ध करणे देखील महत्त्वाचे आहे. या सूचनेत मालमत्तेचा तपशील, मालकाचे नाव आणि गहाळ झालेल्या कागदपत्रांचा समावेश असतो. याचा उद्देश जनतेला माहिती देणे हा आहे, जेणेकरून कोणीही कागदपत्रांचा गैरवापर किंवा बनावटगिरी करू शकणार नाही.
त्यानंतर तुम्हाला त्या उप-नोंदणी कार्यालयात जावे लागेल जिथे मालमत्तेची मूळ नोंदणी झाली होती. तुम्हाला डुप्लिकेट प्रतीसाठी लेखी अर्ज, तसेच स्टॅम्प पेपरवरील नोटरीकृत हमीपत्र किंवा प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागेल. या हमीपत्रामध्ये मालमत्तेचा पत्ता, मालकाचे नाव, एफआयआरची प्रत आणि सार्वजनिक सूचनेची वृत्तपत्रातील कात्रण यांचा समावेश असतो.
नोंदणी कार्यालय तुमच्या सर्व कागदपत्रांची आणि दाव्यांची तपासणी करते. त्यानंतर विभाग आपल्याकडील नोंदींशी तुलना करून माहितीची पडताळणी करतो. एकदा सर्व कागदपत्रे अचूक असल्याचे आढळल्यावर, तुमच्या नावाने मालमत्तेच्या दस्तऐवजाची दुसरी प्रत, किंवा प्रमाणित प्रत, जारी केली जाते. ही प्रत कायदेशीररित्या वैध असून, भविष्यातील सर्व मालमत्ता-संबंधित व्यवहारांसाठी वापरली जाऊ शकते.
तज्ञांच्या मते, मालमत्तेची मूळ कागदपत्रे हरवल्यास होणारी सर्वात मोठी चूक म्हणजे घबराट आणि विलंब. वेळेवर तक्रार दाखल केल्यास आणि कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्यास, मालकी हक्क पूर्णपणे सुरक्षित राहतात. त्यामुळे, तुमची नोंदणी किंवा जमिनीची कागदपत्रे कधी हरवल्यास, तात्काळ कायदेशीर कारवाई सुरू करा आणि सर्व आवश्यक नोंदी जपून ठेवा.
अमेरिकेने इशारा समजावा की दुसरं काय…रशियाकडून तेल घेतच राहणार भारत, परराष्ट्र मंत्री S. Jaishankar यांचं थेट विधान