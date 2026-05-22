  • Gold And Silver Prices In India At 22 May 2026 Check Latest Rates Of Various Cities

Todays Gold-Silver Price: सोन्या – चांदीच्या दरातील चढउतार सुरुच; एका क्लिकवर जाणून घ्या तुमच्या शहरातील किंमती

Today's Gold Rate: देशभरात सोन्या-चांदीच्या दरात पुन्हा एकदा चढ-उतार पाहायला मिळत आहेत. 22 मे रोजी सोन्याच्या किमतींमध्ये वाढ झाल्याने ग्राहकांच्या खिशावर अतिरिक्त भार पडणार आहे.

Updated On: May 22, 2026 | 07:48 AM
  • 22 मे रोजी देशभरात सोन्याच्या दरात पुन्हा वाढ झाली असून 24 कॅरेट सोन्याचा दर प्रति 10 ग्रॅम 1,59,940 रुपयांवर पोहोचला आहे.
  • मुंबई, पुणे, कोलकाता आणि केरळमध्ये 22 कॅरेट सोन्याचा दर प्रति 10 ग्रॅम 1,46,610 रुपये इतका नोंदवण्यात आला आहे.
  • चांदीच्या दरातही बदल झाला असून आज प्रति किलो चांदीचा भाव 2,85,100 रुपये आहे.
Gold Rate Today: भारतात 22 मे रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,994 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,661 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,996 रुपये आहे. भारतात 22 मे रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,610 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,59,940 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,19,960 रुपये आहे. भारतात 22 मे रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 285.10 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,85,100 रुपये आहे.

मुंबई, पुणे, केरळ आणि कोलकाता या शहरांंमध्ये आज 22 मे रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,610 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,59,940 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,19,960 रुपये आहे. दिल्ली, चंदीगड आणि लखनौ या शहरांमध्ये आज 22 मे रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,760 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,60,240 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,20,110 रुपये आहे. (फोटो सौजन्य – AI Created) 

नाशिक शहरात आज 22 मे रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,640 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,59,970 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,19,990 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 मे रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,660 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,60,140 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,20,010 रुपये आहे.

पटणा शहरात आज 22 मे रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,660 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,60,140 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,20,010 रुपये आहे. अयोध्या शहरात आज 22 मे रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,760 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,60,240 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,20,110 रुपये आहे.

शहरं 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
मुंबई ₹1,46,610 ₹1,59,940 ₹1,19,960
पुणे ₹1,46,610 ₹1,59,940 ₹1,19,960
केरळ ₹1,46,610 ₹1,59,940 ₹1,19,960
कोलकाता ₹1,46,610 ₹1,59,940 ₹1,19,960
नागपूर ₹1,46,610 ₹1,59,940 ₹1,19,960
हैद्राबाद ₹1,46,610 ₹1,59,940 ₹1,19,960
बंगळुरु ₹1,46,610 ₹1,59,940 ₹1,19,960
चेन्नई ₹1,46,610 ₹1,59,940 ₹1,19,960
सुरत ₹1,46,660 ₹1,60,140 ₹1,20,010
नाशिक ₹1,46,640 ₹1,59,970 ₹1,19,990
दिल्ली ₹1,46,760 ₹1,60,240 ₹1,20,110
चंदीगड ₹1,46,760 ₹1,60,240 ₹1,20,110
लखनौ ₹1,46,760 ₹1,60,240 ₹1,20,110
जयपूर ₹1,46,760 ₹1,60,240 ₹1,20,110

टीप: वरील सोन्याच्या दरात जीएसटी, टीसीएस आणि इतर कर समाविष्ट नाहीत. अचूक दरांसाठी तुमच्या स्थानिक ज्वेलर्सशी संपर्क साधा.

