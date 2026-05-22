Todays Gold-Silver Price: सोन्या – चांदीच्या दरातील चढउतार सुरुच; एका क्लिकवर जाणून घ्या तुमच्या शहरातील किंमती

Sonata Wedding Collection : ‘Grow, Together’ कॅम्पेनमधून आधुनिक नात्यांचा नवा चेहरा; लग्नसराईसाठी खास वॉच कलेक्शन लॉन्च
मुंबई, पुणे, केरळ आणि कोलकाता या शहरांंमध्ये आज 22 मे रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,610 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,59,940 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,19,960 रुपये आहे. दिल्ली, चंदीगड आणि लखनौ या शहरांमध्ये आज 22 मे रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,760 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,60,240 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,20,110 रुपये आहे. (फोटो सौजन्य – AI Created)
नाशिक शहरात आज 22 मे रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,640 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,59,970 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,19,990 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 मे रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,660 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,60,140 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,20,010 रुपये आहे.
…तर तुमचा मोबाईल Block होऊ शकतो? RBI कडून इशारा, कर्ज परतफेडीबाबत स्पष्ट केले नियम
पटणा शहरात आज 22 मे रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,660 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,60,140 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,20,010 रुपये आहे. अयोध्या शहरात आज 22 मे रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,760 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,60,240 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,20,110 रुपये आहे.
|शहरं
|22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|मुंबई
|₹1,46,610
|₹1,59,940
|₹1,19,960
|पुणे
|₹1,46,610
|₹1,59,940
|₹1,19,960
|केरळ
|₹1,46,610
|₹1,59,940
|₹1,19,960
|कोलकाता
|₹1,46,610
|₹1,59,940
|₹1,19,960
|नागपूर
|₹1,46,610
|₹1,59,940
|₹1,19,960
|हैद्राबाद
|₹1,46,610
|₹1,59,940
|₹1,19,960
|बंगळुरु
|₹1,46,610
|₹1,59,940
|₹1,19,960
|चेन्नई
|₹1,46,610
|₹1,59,940
|₹1,19,960
|सुरत
|₹1,46,660
|₹1,60,140
|₹1,20,010
|नाशिक
|₹1,46,640
|₹1,59,970
|₹1,19,990
|दिल्ली
|₹1,46,760
|₹1,60,240
|₹1,20,110
|चंदीगड
|₹1,46,760
|₹1,60,240
|₹1,20,110
|लखनौ
|₹1,46,760
|₹1,60,240
|₹1,20,110
|जयपूर
|₹1,46,760
|₹1,60,240
|₹1,20,110