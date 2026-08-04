India Post Recruitment 2026: भारतीय डाक विभागात १० वी पास उमेदवारांसाठी भरती जाहीर! कोण करू शकते अर्ज? जाणून घ्या सविस्तर

India Post Recruitment 2026: भारतीय डाक विभागात नोकरी शोधत असलेल्या उमेदवारांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. डाक विभागात १० वी पास पात्रता असलेल्या उमेदवारांसाठी भरती काढण्यात आली आहे. इच्छुक उमेदवार ‘इंडिया पोस्ट स्टाफ कार ड्रायव्हर भरती २०२६’ अंतर्गत अर्ज करू शकतात. बंगळुरू येथील मेल मोटर सर्व्हिसमध्ये डाक विभागातर्फे स्टाफ कार ड्रायव्हरच्या ११ जागांसाठी भरती काढण्यात आली आहे. यासाठी भरती प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून, योग्य आणि इच्छुक उमेदवार ऑफलाइन पद्धतीने अर्ज करू शकतात. डाक विभागातर्फे हे पद प्रतिनियुक्ती किंवा विलीनीकरणाच्या आधारावर भरले जाईल. चला तर मग, इंडिया पोस्ट स्टाफ कार ड्रायव्हर भरती २०२६ बद्दल सविस्तर माहिती जाणून घेऊया.
इंडिया पोस्ट स्टाफ कार ड्रायव्हर भरतीच्या ११ जागांपैकी १० जागा बंगळुरू येथील मेल मोटर सर्व्हिससाठी आहेत आणि १ जागा म्हैसूर सब-डिपोसाठी आहे. या पदासाठी कोण अर्ज करू शकते, याबाबत बोलायचे तर, ज्या उमेदवारांनी मान्यताप्राप्त बोर्डातून १० वी पास केली आहे, ते अर्ज करण्यास पात्र असतील. तसेच, हलकी किंवा जड मोटर वाहने चालवण्याचा अनुभव आणि वैध ड्रायव्हिंग लायसन्स असणे आवश्यक आहे. वयोमर्यादेबद्दल बोलायचे तर, जास्तीत जास्त ५६ वर्षे वय असलेले उमेदवार अर्ज करू शकतात.
UGC NET Result: यूजीसी नेट जून २०२६ ची प्रोविजनल आन्सर-की कधी येणार? निकालाला उशीर होण्यामागचे नेमके कारण आले समोर..
तथापि, माहितीसाठी सांगायचे तर, ही भरती केवळ अशा उमेदवारांसाठी आहे जे आधीपासून केंद्र सरकारच्या अंतर्गत काम करत आहेत. या पदावर नियुक्ती प्रतिनियुक्ती किंवा विलीनीकरणाच्या माध्यमातून होईल. डाक विभागातर्फे सर्वात पहले अशा पात्र कर्मचारांची निवड केली जाईल, ज्यामध्ये डिस्पॅच रायडर किंवा मल्टि-टास्किंग स्टाफ यांचा समावेश आहे. दरम्यान, विभागात योग्य उमेदवार न मिळाल्यास इतर योग्य उमेदवारांच्या शोधासाठी केंद्र सरकारच्या इतर विभागांमधील कर्मचाऱ्यांचा विचार केला जाऊ शकतो.
इंडियन पोस्टच्या www.indiapost.gov.in या अधिकृत वेबसाइटवर ‘स्टाफ कार ड्रायव्हर भरती २०२६’ या लिंकवर अर्ज उपलब्ध होईल. अर्जाचा फॉरमॅट डाऊनलोड करा आणि त्याची प्रिंट काढून पेनने अर्ज भरा. शैक्षणिक प्रमाणपत्रे, ड्रायव्हिंग लायसन्स, नियुक्ती पत्र, वयाचा पुरावा इत्यादी आवश्यक कागदपत्रे स्वतः स्वाक्षरी करून ‘मॅनेजर, मेल मोटर सर्व्हिस, बंगळुरू – ५६०००१’ या पत्त्यावर पाठवावीत.
SSC JE Result 2025: अखेर प्रतीक्षा संपली! एसएससी जेई २०२५ चा निकाल जाहीर, असा डाउनलोड करा पीडीएफ
निवड झालेल्या उमेदवारांना ७ व्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या पे लेव्हल-२ नुसार नोकरी दिली जाईल. यामुळे दरमहा १९,९०० ते ६३,२०0 रुपयांपर्यंत पगार दिला जाईल. याशिवाय इतर भत्ते आणि सुविधांचा लाभ दिला जाईल. अधिक माहितीसाठी उमेदवार इंडियन पोस्टच्या www.indiapost.gov.in या अधिकृत वेबसाइटला भेट देऊ शकतात.