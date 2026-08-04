तोंडाला सुटेल पाणी! सकाळच्या नाश्त्यासाठी झटपट बनवा गोवन स्टाईल Green Chutney Sandwich, नोट करा रेसिपी

सकाळच्या नाश्त्यात कायमच कांदापोहे, उपमा, शिरा किंवा साऊथ इंडियन पदार्थ खाऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही नवीन पदार्थ खाण्याची सगळ्यांचं खूप जास्त इच्छा होते. अशावेळी विकतचे पदार्थ आणून खाल्ले जातात. तिखट, तेलकट पदार्थ खाण्याऐवजी घरी बनवलेले चविष्ट पदार्थ खावेत. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला गोवन स्टाईलने ग्रीन चटणी सँडविच बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. या पद्धतीने बनवलेले ग्रीन चटणी सँडविच घरातील सगळ्यांचं खूप जास्त आवडेल आणि चव सुद्धा भारी लागेल. गोवन पद्धतीनेमध्ये बनवलेले पदार्थ चवीसोबतच शरीरासाठी खूप जास्त फायदेशीर आहे. त्यामुळे घरात नवनवीन पदार्थ बनवून खावेत. गोव्याच्या खाद्यसंस्कृतीत नारळ, कोथिंबीर, पुदिना आणि मसाल्यांचा वापर करून बनवलेले पदार्थ चवीला अतिशय सुंदर लागतात. चला तर जाणून घेऊया गोवन ग्रीन चटणी सँडविच बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)
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