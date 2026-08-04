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तोंडाला सुटेल पाणी! सकाळच्या नाश्त्यासाठी झटपट बनवा गोवन स्टाईल Green Chutney Sandwich, नोट करा रेसिपी

Updated On: Aug 04, 2026 | 10:57 AM IST
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सारांश

सकाळच्या नाश्त्यात नेहमीच काय खावं सुचत नाही. अशावेळी तुम्ही झटपट गोवन स्टाईल ग्रीन चटणी सँडविच बनवून खाऊ शकता. हा पदार्थ चवीला अतिशय सुंदर लागतो. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.

तोंडाला सुटेल पाणी! सकाळच्या नाश्त्यासाठी झटपट बनवा गोवन स्टाईल Green Chutney Sandwich, नोट करा रेसिपी

तोंडाला सुटेल पाणी! सकाळच्या नाश्त्यासाठी झटपट बनवा गोवन स्टाईल Green Chutney Sandwich, नोट करा रेसिपी

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विस्तार

सकाळच्या नाश्त्यात कायमच कांदापोहे, उपमा, शिरा किंवा साऊथ इंडियन पदार्थ खाऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही नवीन पदार्थ खाण्याची सगळ्यांचं खूप जास्त इच्छा होते. अशावेळी विकतचे पदार्थ आणून खाल्ले जातात. तिखट, तेलकट पदार्थ खाण्याऐवजी घरी बनवलेले चविष्ट पदार्थ खावेत. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला गोवन स्टाईलने ग्रीन चटणी सँडविच बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. या पद्धतीने बनवलेले ग्रीन चटणी सँडविच घरातील सगळ्यांचं खूप जास्त आवडेल आणि चव सुद्धा भारी लागेल. गोवन पद्धतीनेमध्ये बनवलेले पदार्थ चवीसोबतच शरीरासाठी खूप जास्त फायदेशीर आहे. त्यामुळे घरात नवनवीन पदार्थ बनवून खावेत. गोव्याच्या खाद्यसंस्कृतीत नारळ, कोथिंबीर, पुदिना आणि मसाल्यांचा वापर करून बनवलेले पदार्थ चवीला अतिशय सुंदर लागतात. चला तर जाणून घेऊया गोवन ग्रीन चटणी सँडविच बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

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साहित्य:

  • कोथिंबीर
  • हिरवी मिरची
  • मीठ
  • लसूण
  • उडीद डाळ
  • आलं
  • जिरं
  • काळीमिरी
  • काळ मीठ
  • ओल्या खोबऱ्याचा किस
  • चिंच
  • गूळ
  • कांदा
  • मीठ
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कृती:

  • गोवन स्टाईल ग्रीन चटणी सँडविच बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, कोथिंबीर पाण्याने स्वच्छ करून घ्या.
  • वाटीमध्ये उडीद डाळ काहीवेळ भिजत ठेवा. यामुळे चटणीची चव अतिशय सुंदर लागेल.
  • मिक्सरच्या भांड्यात कोथिंबीर, हिरवी मिरची, आलं, लसूण आणि भिजवून घेतलेली उडीद डाळ टाकून मिक्सरमधून बारीक पेस्ट वाटून घ्या.
  • त्यानंतर त्यात ओल्या खोबऱ्याचा किस, काळीमिरी, जिरं, भाजलेल्या कांद्याचे तुकडे, चिंच घालून पुन्हा एकदा वाटून घ्या.
  • तयार केलेली चटणी वाटीमध्ये काढून त्यात चवीनुसार मीठ घाला आणि ब्रेडवर लावून खाण्यासाठी सर्व्ह करा.
  • तयार आहे गोवन स्टाईलने बनवलेले ग्रीन चटणी सँडविच. हा पदार्थ मुलांच्या डब्यासाठी सुद्धा उत्तम आहे.

Web Title: How to make green chutney sandwich at home simple food recipe goan style recipe

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Published On: Aug 04, 2026 | 10:57 AM

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