आयआरसीटीसी-वन विभागाची हातमिळवणी! महाराष्ट्रातील वन्यजीव सफारीसाठी खास पर्यटन पॅकेजेस होणार लाँच

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पॅकेजमध्ये ‘या’ स्थळांचा समावेश
देशातील अशा प्रकारच्या पहिल्या उपक्रमांपैकी हा एक आहे. आयआरसीटीसीचे विस्तृत रेल्वे जाळे आणि पर्यटन कौशल्य यांची सांगड महाराष्ट्र वन विभागाच्या संवर्धन उपक्रमांशी घातली जाणार आहे. लवकरच महाराष्ट्र वन्यजीव पर्यटन पॅकेजेस’ सुरू करणार आहे. यामध्ये निश्चित रेल्वे तिकीट, निवास, स्थानिक वाहतूक आणि हमीदार वन्यजीव सफारी परवाने समाविष्ट असतील. ही पॅकेजेस वन्यजीवाप्रेमी, छायाचित्रकार, पक्षी निरीक्षक, कुटुंबे, पर्यटकांसाठी तयार करण्यात आली आहे.
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आयआरसीटीसीच्या पश्चिम विभागातील समूह महाव्यवस्थापक गौरव झा म्हणाले की, “समूह महाव्यवस्थापक हा करार महाराष्ट्रातील शाश्वत वन्यजीव पर्यटनासाठी 66 महत्वाचे पाऊल आहे. यामुळे पर्यटकांना सुलभ प्रवेश मिळेल आणि जबाबदार पर्यटनाला बळकटी मिळेल. या भागीदारीमुळे वन्यजीव संवर्धनाबाबत जनजागृत्ती वाढेल, स्थानिकांना रोजगार मिळेल आणि महाराष्ट्र देशातील अग्रगण्य वन्यजीव पर्यटन स्थळ म्हणून पुढे येईल”.
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