Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या दरांनी घेतली उसळी, चांदीही तेजीत! आजचे नवे दर वाचून थक्क व्हाल

भारतात 5 जानेवारी रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,581 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 12,449 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,186 रुपये होता. भारतात 5 जानेवारी रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,24,490 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,35,810 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,01,860 रुपये होता. भारतात 5 जानेवारी रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 240.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,40,900 रुपये होता. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
दिल्ली आणि चंदीगडमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,26,860 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,38,380 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,03,830 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,26,740 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,38,260 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,03,710 रुपये आहे. सुरतमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,26,760 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,38,280 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,03,730 रुपये आहे.
मुंबई आणि पुणे शहरात आज 6 जानेवारी रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,26,710 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,38,230 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,03,680 रुपये आहे. केरळ आणि कोलकातामध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,26,710 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,38,230 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,03,680 रुपये आहे. नागपूरमध्ये आज 6 जानेवारी रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,26,710 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,38,230 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,03,680 रुपये आहे.
|शहरं
|22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|चेन्नई
|₹1,26,710
|₹1,38,230
|₹1,03,680
|बंगळुरु
|₹1,26,710
|₹1,38,230
|₹1,03,680
|केरळ
|₹1,26,710
|₹1,38,230
|₹1,03,680
|कोलकाता
|₹1,26,710
|₹1,38,230
|₹1,03,680
|पुणे
|₹1,26,710
|₹1,38,230
|₹1,03,680
|मुंबई
|₹1,26,710
|₹1,38,230
|₹1,03,680
|नागपूर
|₹1,26,710
|₹1,38,230
|₹1,03,680
|हैद्राबाद
|₹1,26,710
|₹1,38,230
|₹1,03,680
|लखनौ
|₹1,26,860
|₹1,38,380
|₹1,03,830
|दिल्ली
|₹1,26,860
|₹1,38,380
|₹1,03,830
|जयपूर
|₹1,26,860
|₹1,38,380
|₹1,03,830
|चंदीगड
|₹1,26,860
|₹1,38,380
|₹1,03,830
|नाशिक
|₹1,26,740
|₹1,38,260
|₹1,03,710
|सुरत
|₹1,26,760
|₹1,38,280
|₹1,03,730