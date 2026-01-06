Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या दरांनी घेतली उसळी, चांदीही तेजीत! आजचे नवे दर वाचून थक्क व्हाल

Today's Gold Rate: भारतात सोन्याच्या दरात पुन्हा एकदा वाढ झाली आहे. चेन्नई, बंगळुरुसारख्या शहरांमध्ये 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,26,710 रुपये आणि 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,38,230 रुपये आहे.

Updated On: Jan 06, 2026 | 08:00 AM
  • भारतात सोन्याच्या दरात वाढ
  • चांदीच्या किंमतीही गगनाला भिडल्या
  • मुंबईत 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,38,230 रुपये
Gold Rate Today: भारतात 6 जानेवारी रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,823 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 12,671 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,368 रुपये आहे. भारतात 6 जानेवारी रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,26,710 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,38,230 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,03,680 रुपये आहे. भारतात 6 जानेवारी रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 248.10 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,48,100 रुपये आहे.

Indian Railways News: विनातिकीट प्रवाशांना रेल्वेचा दणका! ९ महिन्यांत वसूल केला ‘इतक्या’ कोटींचा दंड

भारतात 5 जानेवारी रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,581 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 12,449 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,186 रुपये होता. भारतात 5 जानेवारी रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,24,490 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,35,810 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,01,860 रुपये होता. भारतात 5 जानेवारी रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 240.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,40,900 रुपये होता. (फोटो सौजन्य – Pinterest)

दिल्ली आणि चंदीगडमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,26,860 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,38,380 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,03,830 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,26,740 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,38,260 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,03,710 रुपये आहे. सुरतमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,26,760 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,38,280 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,03,730 रुपये आहे.

BCCL IPO: गुंतवणूकदारांनो पैसा तयार ठेवा! ‘या’ दिवशी उघडणार सरकारी कंपनी BCCL चा IPO, तुमच्यासाठी ‘ही’ सुवर्णसंधी

मुंबई आणि पुणे शहरात आज 6 जानेवारी रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,26,710 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,38,230 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,03,680 रुपये आहे. केरळ आणि कोलकातामध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,26,710 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,38,230 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,03,680 रुपये आहे. नागपूरमध्ये आज 6 जानेवारी रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,26,710 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,38,230 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,03,680 रुपये आहे.

शहरं 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
चेन्नई ₹1,26,710 ₹1,38,230 ₹1,03,680
बंगळुरु ₹1,26,710 ₹1,38,230 ₹1,03,680
केरळ ₹1,26,710 ₹1,38,230 ₹1,03,680
कोलकाता ₹1,26,710 ₹1,38,230 ₹1,03,680
पुणे ₹1,26,710 ₹1,38,230 ₹1,03,680
मुंबई ₹1,26,710 ₹1,38,230 ₹1,03,680
नागपूर ₹1,26,710 ₹1,38,230 ₹1,03,680
हैद्राबाद ₹1,26,710 ₹1,38,230 ₹1,03,680
लखनौ ₹1,26,860 ₹1,38,380 ₹1,03,830
दिल्ली ₹1,26,860 ₹1,38,380 ₹1,03,830
जयपूर ₹1,26,860 ₹1,38,380 ₹1,03,830
चंदीगड ₹1,26,860 ₹1,38,380 ₹1,03,830
नाशिक ₹1,26,740 ₹1,38,260 ₹1,03,710
सुरत ₹1,26,760 ₹1,38,280 ₹1,03,730

टीप: वरील सोन्याच्या दरात जीएसटी, टीसीएस आणि इतर कर समाविष्ट नाहीत. अचूक दरांसाठी तुमच्या स्थानिक ज्वेलर्सशी संपर्क साधा.

Published On: Jan 06, 2026 | 08:00 AM

