आधी गोशाळेत सेवा आणि आता थेट हिजाब? Ankita Lokhande चा फोटो व्हायरल, नेटकऱ्यांचा संताप

Updated On: May 28, 2026 | 10:43 AM IST
सारांश

अभिनेत्री अंकिता लोखंडे गेल्या काही दिवसांपूर्वी गोशाळेत सेवा करताना दिसली होती मात्र आता ती एका पोस्टमुळे चांगलीच चर्चेत आली आहे.यामुळे तिला ट्रोलिंगचा सामना करावा लागत आहे.

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

विस्तार

प्रसिद्ध टीव्ही अभिनेत्री अंकिता लोखंडे गेल्या काही दिवसांपूर्वी गोशाळेत सेवा करताना दिसली होती. ती आणि तिचा पती विकी जैन यांनी गायींची सेवा करतानाचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर पोस्ट केला होता. गायींची सेवा करणं त्यांना चारा घालणं, त्यांचे लाड करणं असं सगळं त्यांनी केलं होतं. हे पाहून नेटकऱ्यांनी यादोघांवर कौतुकाचा वर्षाव केला होता. मात्र आता अंकिता लोखंडेला ट्रोलिंगचा सामना करावा लागत आहे. गोशाळेच्या व्हिडिओनंतर आता तिने अबुधाबूच्या मशिदीतील काही फोटो शेअर केले आहेत.ज्यामुळे तिला आता नेटकऱ्यांनी ट्रोल करायला सुरूवात केली आहे.

अंकिता लोखंडे सध्या तिच्या पती विकी जैनसोबत अबुधाबी, दुबईमध्ये फिरत आहे, तिने तिथले अनेक फोटो शेअर केले आहेत. या फोटोंमध्ये अंकिताने तिच्या पतीसोबतचे सुंदर क्षण टिपले आहेत. मात्र, हिजाब घातल्यामुळे ती युझर्सच्या टीकेची धनी झाली असून, मशिदीत गेल्याबद्दलही युझर्स तिच्यावर टीका करत आहेत. अलीकडेच जेव्हा अंकिता गायींची सेवा करताना, त्यांच्यावर प्रेम करताना आणि त्यांना खाऊ घालताना दिसली होती, तेव्हा लोकांनी तिची खूप प्रशंसा केली होती, पण आता हिजाब घालून मशिदीत फोटो काढल्यामुळे तिच्या धार्मिक श्रद्धांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे.

अंकिता लोखंडेने तिच्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर अबुधाबीमधील सुट्टीचे फोटो शेअर केले आणि लिहिले, “अबू धाबीचे प्रेम माझ्या कॅमेऱ्यातून थोडेसे उतरले. फिरणे, हसणे आणि आठवणी जपणे.” अंकिता आणि विकीने वंडर वुमनपासून ते वॉर्नर ब्रदर्सच्या फन झोनपर्यंत अनेक ठिकाणी फिरले आणि भरपूर फोटो काढले.

Ankita Lokhande च्या पोस्टवर यूजर्सची मिश्र प्रतिक्रिया

पण जेव्हा अंकिता लोखंडे जीन्स आणि टॉपवर हिजाब घालून विकी जैनसोबत फोटो काढण्यासाठी मशिदीत गेली, तेव्हा काही युझर्सनी तिच्यावर टीका केली. एकाने लिहिले, “हिंदू नेहमी धर्मनिरपेक्ष असण्याबद्दल बोलतात, पण मुस्लिम कधीच तसे करत नाहीत. आणि तू एक मराठी मुलगी आहेस, मग तू हिजाब का घातलास?” दुसऱ्याने कमेंट केली, “तू मुस्लिम आहेस का?” पण अंकिताने हिजाब न घालताही मशिदीत फोटो काढला होता, तरीही काही युझर्सनी तिच्यावर टीका केली. पण चाहत्यांना अंकिताची स्टाईल खूप आवडली आणि ते म्हणाले की ती हिजाबमध्ये खूप सुंदर दिसत होती.

तसे, अंकिता लोखंडेने हिजाब परिधान करण्याची ही पहिली वेळ नाही. २०२५ मध्ये, तिने विमानतळावर हिजाब घालून ‘आदाब’ म्हणतानाचा स्वतःचा एक व्हिडिओ शेअर केला होता. त्यानंतर वापरकर्त्यांनी अंकिताने इस्लाम धर्म स्वीकारला आहे का, असा प्रश्न विचारण्यास सुरुवात केली.

আধী गोशाळेत सेवा आणि आता थेट हिजाब? Ankita Lokhande चा फोटो व्हायरल, नेटकऱ्यांचा संताप

