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Todays Gold-Silver Price: सोन्याने पुन्हा गाठला नवा उच्चांक! 24 तासांत दरात इतकी वाढ; खरेदीदारांच्या चिंतेत भर

Updated On: Jun 14, 2026 | 07:58 AM IST
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सारांश

Today's Gold Rate: सोन्याच्या किमतींमध्ये पुन्हा एकदा वाढ झाली असून 24 कॅरेट सोन्याचा भाव विक्रमी पातळीच्या जवळ पोहोचला आहे. दरवाढीमुळे दागिने खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांच्या चिंतेत भर पडली असून चांदीचे दरही उच्च स्तरावर कायम आहेत.

Todays Gold-Silver Price: सोन्याने पुन्हा गाठला नवा उच्चांक! 24 तासांत दरात इतकी वाढ; खरेदीदारांच्या चिंतेत भर

Todays Gold-Silver Price: सोन्याने पुन्हा गाठला नवा उच्चांक! 24 तासांत दरात इतकी वाढ; खरेदीदारांच्या चिंतेत भर

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विस्तार
  • 14 जून रोजी भारतात 24 कॅरेट सोन्याचा दर 1,49,080 रुपये प्रति 10 ग्रॅमवर पोहोचला आहे.
  • एका दिवसात 24 कॅरेट सोन्याच्या दरात 490 रुपयांची वाढ झाली असून 22 कॅरेट सोन्याचाही भाव वाढला आहे.
  • चांदीचा दर 2.60 लाख रुपये प्रति किलोच्या पातळीवर कायम असून मौल्यवान धातूंच्या किमती उच्चांकाजवळ आहेत.
Gold Rate Today:  भारतात 14 जून रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,908 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,665 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,181 रुपये आहे. भारतात 14 जून रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,36,650 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,49,080 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,11,810 रुपये आहे. भारतात 14 जून रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 260 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,60,000 रुपये आहे.

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भारतात 13 जून रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,859 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,621 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,145 रुपये होता. भारतात 13 जून रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,36,210 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,48,590 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,11,450 रुपये होता. भारतात 13 जून रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 260.10 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,60,100 रुपये होता.  (फोटो सौजन्य – Pinterest)

चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,38,600 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,51,200 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,16,100 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,36,700 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,49,130 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,11,860 रुपये आहे.

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नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,36,680 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,49,110 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,11,840 रुपये आहे. दिल्ली शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,36,800 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,49,230 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,11,960 रुपये आहे. ठाणे शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,36,650 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,49,080 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,11,810 रुपये आहे.

शहरं 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
मुंबई ₹1,36,650 ₹1,49,080 ₹1,11,810
पुणे ₹1,36,650 ₹1,49,080 ₹1,11,810
केरळ ₹1,36,650 ₹1,49,080 ₹1,11,810
कोलकाता ₹1,36,650 ₹1,49,080 ₹1,11,810
नागपूर ₹1,36,650 ₹1,49,080 ₹1,11,810
बंगळुरु ₹1,36,650 ₹1,49,080 ₹1,11,810
हैद्राबाद ₹1,36,650 ₹1,49,080 ₹1,11,810
दिल्ली ₹1,36,800 ₹1,49,230 ₹1,11,960
चंदीगड ₹1,36,800 ₹1,49,230 ₹1,11,960
लखनौ ₹1,36,800 ₹1,49,230 ₹1,11,960
जयपूर ₹1,36,800 ₹1,49,230 ₹1,11,960
नाशिक ₹1,36,680 ₹1,49,110 ₹1,11,840
सुरत ₹1,36,700 ₹1,49,130 ₹1,11,860
चेन्नई ₹1,38,600 ₹1,51,200 ₹1,16,100

टीप: वरील सोन्याच्या दरात जीएसटी, टीसीएस आणि इतर कर समाविष्ट नाहीत. अचूक दरांसाठी तुमच्या स्थानिक ज्वेलर्सशी संपर्क साधा.

Web Title: Gold prices rise again 24 carat gold near record high check latest rates

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Published On: Jun 14, 2026 | 07:58 AM

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