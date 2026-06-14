Todays Gold-Silver Price: सोन्याने पुन्हा गाठला नवा उच्चांक! 24 तासांत दरात इतकी वाढ; खरेदीदारांच्या चिंतेत भर

दारूच्या बाजारपेठेत भारताचा दबदबा! आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विक्री घटत असताना भारतीय लिकर इंडस्ट्रीने घेतली मोठी भरारी
भारतात 13 जून रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,859 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,621 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,145 रुपये होता. भारतात 13 जून रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,36,210 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,48,590 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,11,450 रुपये होता. भारतात 13 जून रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 260.10 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,60,100 रुपये होता. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,38,600 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,51,200 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,16,100 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,36,700 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,49,130 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,11,860 रुपये आहे.
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नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,36,680 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,49,110 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,11,840 रुपये आहे. दिल्ली शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,36,800 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,49,230 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,11,960 रुपये आहे. ठाणे शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,36,650 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,49,080 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,11,810 रुपये आहे.
|शहरं
|22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|मुंबई
|₹1,36,650
|₹1,49,080
|₹1,11,810
|पुणे
|₹1,36,650
|₹1,49,080
|₹1,11,810
|केरळ
|₹1,36,650
|₹1,49,080
|₹1,11,810
|कोलकाता
|₹1,36,650
|₹1,49,080
|₹1,11,810
|नागपूर
|₹1,36,650
|₹1,49,080
|₹1,11,810
|बंगळुरु
|₹1,36,650
|₹1,49,080
|₹1,11,810
|हैद्राबाद
|₹1,36,650
|₹1,49,080
|₹1,11,810
|दिल्ली
|₹1,36,800
|₹1,49,230
|₹1,11,960
|चंदीगड
|₹1,36,800
|₹1,49,230
|₹1,11,960
|लखनौ
|₹1,36,800
|₹1,49,230
|₹1,11,960
|जयपूर
|₹1,36,800
|₹1,49,230
|₹1,11,960
|नाशिक
|₹1,36,680
|₹1,49,110
|₹1,11,840
|सुरत
|₹1,36,700
|₹1,49,130
|₹1,11,860
|चेन्नई
|₹1,38,600
|₹1,51,200
|₹1,16,100