दारूच्या बाजारपेठेत भारताचा दबदबा! आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विक्री घटत असताना भारतीय लिकर इंडस्ट्रीने घेतली मोठी भरारी

एक काळ असा होता जेव्हा दारू कंपन्या अमेरिका, युरोप आणि चीनसारख्या प्रमुख बाजारपेठांवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून होत्या. पण आता चित्र बदलत आहे. अनेक प्रमुख देशांमध्ये मद्यपानाचे प्रमाण कमी होण्याची शक्यता असताना, भारत दारू उद्योगासाठी आशेचा एक नवीन किरण म्हणून उदयास येत आहे. IWSR या बाजार संशोधन संस्थेच्या अहवालानुसार, पुढील १० वर्षांत जागतिक स्तरावर मद्यपानाचे प्रमाण कमी होण्याची शक्यता आहे असताना भारतात मात्र मागणी वाढतच राहण्याची अपेक्षा आहे. पण का असे आकडे दाखवताहेत?
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दारू उद्योग अनेक नवीन आव्हानांना तोंड देत आहे. वाढत्या महागाईमुळे लोकांकडे खर्च करण्यासाठी कमी पैसे उरले आहेत. शिवाय, आरोग्याविषयी झपाट्याने वाढणाऱ्या जागरूकतेमुळे अनेक लोक मद्यपानाचे प्रमाण कमी करत आहेत. तज्ञांचे म्हणणे आहे की अमेरिका, यूके, जपान, जर्मनी आणि चीनसारख्या देशांमधील तरुण पिढी पूर्वीपेक्षा कमी मद्यपान करत आहे. यामुळेच येत्या काही वर्षांत या बाजारपेठांमध्ये मागणी कमी राहण्याची शक्यता आहे.
भारताची कहाणी पूर्णपणे वेगळी आहे. येथील तरुण लोकसंख्या, वाढते उत्पन्न आणि वेगाने होणारे शहरीकरण दारूच्या बाजारपेठेला बळकट करत आहेत. उत्पन्न वाढत असल्याने, लोक स्वस्त उत्पादनांऐवजी प्रीमियम आणि ब्रँडेड दारू खरेदी करत आहेत. IWSR च्या आकडेवारीनुसार, भारतातील एकूण मद्यविक्री गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने वाढत आहे आणि भविष्यात त्यात आणखी वाढ होण्याची अपेक्षा आहे.
जागतिक मागणी कमी होत असताना, प्रमुख दारू कंपन्या भारताला आपली सर्वात महत्त्वाची वाढीची बाजारपेठ मानत आहेत. यामुळेच अनेक आंतरराष्ट्रीय कंपन्या भारतीय बाजारपेठेत गुंतवणूक वाढवत आहेत आणि प्रीमियम उत्पादनांवर लक्ष केंद्रित करत आहेत. तज्ञांच्या मते, २०२२ पर्यंत भारत जगातील दुसरी सर्वात मोठी दारू बाजारपेठ बनू शकतो. हा बदल जागतिक दारू उद्योगासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानला जातो.
भारतात दारूची बाजारपेठ वाढत आहे, परंतु उद्योगासमोर अनेक आव्हाने आहेत. वेगवेगळ्या राज्यांचे वेगवेगळे नियम, जास्त कर, परवाना प्रणाली आणि इतर अनेक प्रकारचे नियम कंपन्यांसाठी मोठी समस्या बनून राहिली आहेत. याशिवाय काही राज्यांमध्ये दारूबंदी आणि कडक नियंत्रण धोरणांचाही व्यवसायावर परिणाम होतो.
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