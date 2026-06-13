Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Business »
  • Why India Liquor Market Is Growing While Global Alcohol Sales Decline See More Details

दारूच्या बाजारपेठेत भारताचा दबदबा! आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विक्री घटत असताना भारतीय लिकर इंडस्ट्रीने घेतली मोठी भरारी

Updated On: Jun 13, 2026 | 07:45 PM IST
जाहिरात
सारांश

एक काळ असा होता जेव्हा दारू कंपन्या अमेरिका, युरोप आणि चीनसारख्या प्रमुख बाजारपेठांवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून होत्या. पण आता चित्र बदलत आहे. अनेक प्रमुख देशांमध्ये मद्यपानाचे प्रमाण कमी होण्याची शक्यता असताना, भारत दारू उद्योगासाठी आशेचा एक नवीन किरण म्हणून उदयास येत आहे.

फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया

फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

एक काळ असा होता जेव्हा दारू कंपन्या अमेरिका, युरोप आणि चीनसारख्या प्रमुख बाजारपेठांवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून होत्या. पण आता चित्र बदलत आहे. अनेक प्रमुख देशांमध्ये मद्यपानाचे प्रमाण कमी होण्याची शक्यता असताना, भारत दारू उद्योगासाठी आशेचा एक नवीन किरण म्हणून उदयास येत आहे. IWSR या बाजार संशोधन संस्थेच्या अहवालानुसार, पुढील १० वर्षांत जागतिक स्तरावर मद्यपानाचे प्रमाण कमी होण्याची शक्यता आहे असताना भारतात मात्र मागणी वाढतच राहण्याची अपेक्षा आहे. पण का असे आकडे दाखवताहेत?

ब्रँड अ‍ॅम्बेसेडर ते थेट मालक! क्रिकेटर Rohit Sharma ने ‘या’ स्टार्टअपमध्ये केली मोठी गुंतवणूक

दारूची बाजारपेठ का घसरत आहे?

दारू उद्योग अनेक नवीन आव्हानांना तोंड देत आहे. वाढत्या महागाईमुळे लोकांकडे खर्च करण्यासाठी कमी पैसे उरले आहेत. शिवाय, आरोग्याविषयी झपाट्याने वाढणाऱ्या जागरूकतेमुळे अनेक लोक मद्यपानाचे प्रमाण कमी करत आहेत. तज्ञांचे म्हणणे आहे की अमेरिका, यूके, जपान, जर्मनी आणि चीनसारख्या देशांमधील तरुण पिढी पूर्वीपेक्षा कमी मद्यपान करत आहे. यामुळेच येत्या काही वर्षांत या बाजारपेठांमध्ये मागणी कमी राहण्याची शक्यता आहे.

भारतात दारूची मागणी का वाढली ?

भारताची कहाणी पूर्णपणे वेगळी आहे. येथील तरुण लोकसंख्या, वाढते उत्पन्न आणि वेगाने होणारे शहरीकरण दारूच्या बाजारपेठेला बळकट करत आहेत. उत्पन्न वाढत असल्याने, लोक स्वस्त उत्पादनांऐवजी प्रीमियम आणि ब्रँडेड दारू खरेदी करत आहेत. IWSR च्या आकडेवारीनुसार, भारतातील एकूण मद्यविक्री गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने वाढत आहे आणि भविष्यात त्यात आणखी वाढ होण्याची अपेक्षा आहे.

दारू कंपन्यांची नजर भारतावर

जागतिक मागणी कमी होत असताना, प्रमुख दारू कंपन्या भारताला आपली सर्वात महत्त्वाची वाढीची बाजारपेठ मानत आहेत. यामुळेच अनेक आंतरराष्ट्रीय कंपन्या भारतीय बाजारपेठेत गुंतवणूक वाढवत आहेत आणि प्रीमियम उत्पादनांवर लक्ष केंद्रित करत आहेत. तज्ञांच्या मते, २०२२ पर्यंत भारत जगातील दुसरी सर्वात मोठी दारू बाजारपेठ बनू शकतो. हा बदल जागतिक दारू उद्योगासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानला जातो.

आव्हानं काय ?

भारतात दारूची बाजारपेठ वाढत आहे, परंतु उद्योगासमोर अनेक आव्हाने आहेत. वेगवेगळ्या राज्यांचे वेगवेगळे नियम, जास्त कर, परवाना प्रणाली आणि इतर अनेक प्रकारचे नियम कंपन्यांसाठी मोठी समस्या बनून राहिली आहेत. याशिवाय काही राज्यांमध्ये दारूबंदी आणि कडक नियंत्रण धोरणांचाही व्यवसायावर परिणाम होतो.

Tata ची आयफोन फॅक्टरी बंद होणार? तामिळनाडूमध्ये नेमकं काय घडलं? प्रकरण काय?

Web Title: Why india liquor market is growing while global alcohol sales decline see more details

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 13, 2026 | 07:45 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

ब्रँड अ‍ॅम्बेसेडर ते थेट मालक! क्रिकेटर Rohit Sharma ने ‘या’ स्टार्टअपमध्ये केली मोठी गुंतवणूक
1

ब्रँड अ‍ॅम्बेसेडर ते थेट मालक! क्रिकेटर Rohit Sharma ने ‘या’ स्टार्टअपमध्ये केली मोठी गुंतवणूक

Driving करताना सर्वात मोठा धोका! तुम्हाला तुमच्या कारचा ‘Blind Spot’ माहीत आहे का?
2

Driving करताना सर्वात मोठा धोका! तुम्हाला तुमच्या कारचा ‘Blind Spot’ माहीत आहे का?

डाव्या हाताने लिहिणाऱ्या उमेदवारांसाठी महत्त्वाची बातमी! NTA ने NEET बुकलेट मध्ये केला ‘हा’ खास बदल
3

डाव्या हाताने लिहिणाऱ्या उमेदवारांसाठी महत्त्वाची बातमी! NTA ने NEET बुकलेट मध्ये केला ‘हा’ खास बदल

Tata ची आयफोन फॅक्टरी बंद होणार? तामिळनाडूमध्ये नेमकं काय घडलं? प्रकरण काय?
4

Tata ची आयफोन फॅक्टरी बंद होणार? तामिळनाडूमध्ये नेमकं काय घडलं? प्रकरण काय?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
दारूच्या बाजारपेठेत भारताचा दबदबा! आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विक्री घटत असताना भारतीय लिकर इंडस्ट्रीने घेतली मोठी भरारी

दारूच्या बाजारपेठेत भारताचा दबदबा! आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विक्री घटत असताना भारतीय लिकर इंडस्ट्रीने घेतली मोठी भरारी

Jun 13, 2026 | 07:45 PM
Shani Vakra Drushti: भगवान शंकर आणि गणपती बाप्पादेखील ठरले शनिच्या वक्रदृष्टीचे सावज, काय आहे कथा

Shani Vakra Drushti: भगवान शंकर आणि गणपती बाप्पादेखील ठरले शनिच्या वक्रदृष्टीचे सावज, काय आहे कथा

Jun 13, 2026 | 07:45 PM
Kitchen Tips: कांदा कापताना डोळ्यांत पाणी येते? ‘या’ घरगुती उपायांनी होईल समस्या दूर

Kitchen Tips: कांदा कापताना डोळ्यांत पाणी येते? ‘या’ घरगुती उपायांनी होईल समस्या दूर

Jun 13, 2026 | 07:29 PM
‘जैन समाज शांतताप्रिय याचा अर्थ आम्ही बांगड्या भरल्या नाहीत,’ जैन मुनी निलेश चंद्र यांचा संदीप देशपांडेंना इशारा

‘जैन समाज शांतताप्रिय याचा अर्थ आम्ही बांगड्या भरल्या नाहीत,’ जैन मुनी निलेश चंद्र यांचा संदीप देशपांडेंना इशारा

Jun 13, 2026 | 07:25 PM
Rishi Manohar : मराठी चित्रपटसृष्टीचा आश्वासक नायक; ऋषी मनोहरची अभिनय क्षेत्रातील दमदार वाटचाल

Rishi Manohar : मराठी चित्रपटसृष्टीचा आश्वासक नायक; ऋषी मनोहरची अभिनय क्षेत्रातील दमदार वाटचाल

Jun 13, 2026 | 07:18 PM
Maharashtra Rain Alert: जूनमध्येही उन्हाचा चटका! पावसाच्या आगमनाकडे सर्वांचे लक्ष, ‘या’ ठिकाणी…

Maharashtra Rain Alert: जूनमध्येही उन्हाचा चटका! पावसाच्या आगमनाकडे सर्वांचे लक्ष, ‘या’ ठिकाणी…

Jun 13, 2026 | 07:18 PM
Surya Gochar 2026: १५ जूनची तारीख ठरणार टर्निंग पॉईंट! ‘या’ ४ राशींचे भाग्य उजळणार

Surya Gochar 2026: १५ जूनची तारीख ठरणार टर्निंग पॉईंट! ‘या’ ४ राशींचे भाग्य उजळणार

Jun 13, 2026 | 07:15 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Shambhuraj Desai : ‘येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू’ शंभूराज देसाईंचा महायुतीला घरचा आहेर

Shambhuraj Desai : ‘येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू’ शंभूराज देसाईंचा महायुतीला घरचा आहेर

Jun 13, 2026 | 03:47 PM
Pimpri Cyber Cell: दुबई ते बँकॉक सायबर रॅकेटचा मास्टरमाइंड जेरबंद! पिंपरी सायबर पोलिसांची मोठी कारवाई

Pimpri Cyber Cell: दुबई ते बँकॉक सायबर रॅकेटचा मास्टरमाइंड जेरबंद! पिंपरी सायबर पोलिसांची मोठी कारवाई

Jun 13, 2026 | 02:53 PM
Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Jun 11, 2026 | 03:20 PM
Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Jun 11, 2026 | 03:16 PM
Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Jun 10, 2026 | 04:19 PM
PALGHAR: डहाणूतील प्रकरणात मोठी घडामोड; आरोपीवर बलात्कार आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

PALGHAR: डहाणूतील प्रकरणात मोठी घडामोड; आरोपीवर बलात्कार आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

Jun 10, 2026 | 04:16 PM
Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Jun 09, 2026 | 03:36 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा