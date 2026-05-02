Air India Ticket : एअर इंडियाचा मास्टर प्लॅन! नवीन सुविधेमुळे होणार प्रवास स्वस्त, ‘असं’ करा Ticket Book आणि वाचवा पैसे

मध्य पूर्वेतील म्हणजेच पश्चिम आशियामधील सध्याच्या तणावाचा परिणाम सर्वत्र पसरताना दिसत आहे. या सगळ्यापासून विमान वाहतूक क्षेत्र काही सुटलेलं नाही. त्यामुळे आता विमान वाहतूक क्षेत्रावरही स्पष्टपणे दिसून येत आहे.

Updated On: May 02, 2026 | 02:14 PM
Air India Ticket: मध्य पूर्वेतील म्हणजेच पश्चिम आशियामधील सध्याच्या तणावाचा परिणाम सर्वत्र पसरताना दिसत आहे. या सगळ्यापासून विमान वाहतूक क्षेत्र काही सुटलेलं नाही. त्यामुळे आता विमान वाहतूक क्षेत्रावरही स्पष्टपणे दिसून येत आहे. वाढता खर्च आणि घटत्या महसुलाच्या पार्श्वभूमीवर, एअर इंडिया प्रवाशांना दिलासा देण्यासाठी मोठे बदल करण्याच्या तयारीत आहे. टाइम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, आपला खर्च कमी करण्यासाठी आणि प्रवाशांना स्वस्त तिकिटे उपलब्ध करून देण्यासाठी, एअर इंडिया देशांतर्गत आणि कमी अंतराच्या म्हणजेच २ तासांपेक्षा कमी आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांमधील काही घटकांनामध्ये बदल केला आहे. नेमका काय आहे तो बदल ज्यामुळे तिकीटांचे दर कमी होणार आहेत. जाणून घेऊयात सविस्तर

तिकिटे किती स्वस्त असतील?

एअर इंडिया देशांतर्गत आणि कमी अंतराच्या आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांमध्ये जेवण ऐच्छिक ठेवण्याची योजना आखत आहे. सूत्रांनुसार, ही सेवा-विभाजन प्रक्रिया लागू झाल्यावर प्रवाशांना विविध प्रकारचे फायदे मिळू शकतात. याचा सर्वात मोठा परिणाम तिकीट दरांवर होण्याची शक्यता आहे. विमानात मिळणारे जेवण न घेणाऱ्या प्रवाशांच्या तिकीट दरात बराच फरक दिसून येऊ शकतो. ₹250 किंवा त्याहून अधिकची कपात होण्याची शक्यता आहे. हा बदल पुढील एक-दोन महिन्यांत लागू होण्याची शक्यता आहे.

बिझनेस क्लाससाठीही नवीन नियम

एअर इंडिया केवळ इकॉनॉमी क्लासच्याच नव्हे, तर बिझनेस क्लासच्या प्रवाशांचेही पैसे वाचवण्याचे मार्ग शोधत आहे. ही एअरलाइन लाउंजचा वापर तिकिटापासून वेगळा करण्याचाही विचार करत आहे. मेट्रो विमानतळांवरील लाउंज चालक प्रत्येक प्रवाशाकडून सरासरी १,१०० ते १,४०० रुपये आकारतात. अनेक व्यावसायिक प्रवासी थेट विमानाने प्रवास करण्यासाठी विमानतळावर येतात आणि लाउंजचा वापर करत नाहीत. अशा परिस्थितीत, त्यांना लाउंजच्या प्रवेशाशिवाय स्वस्त तिकीट खरेदी करणे अधिक सोपे वाटू शकते.

१५० आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे कमी

महागडे ATF आणि काही देशांची बंद हवाई हद्द यामुळे दररोज कोट्यवधी रुपयांचा तोटा सहन करणाऱ्या एअर इंडियाने मे महिन्यात सुमारे १५० आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे कमी केली आहेत. ही कपात दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद आणि इतर विमानतळांवरून अमेरिका, कॅनडा आणि युरोपला जाणाऱ्या लांब पल्ल्याच्या उड्डाणांमध्ये करण्यात आली आहे. एअरलाइनने उड्डाणे पूर्णपणे थांबवलेली नाहीत, परंतु त्यांची वारंवारता कमी केली आहे. पूर्वी जिथे आठवड्यातून ४-५ उड्डाणे असायची, तिथे आता लोड फॅक्टरनुसार १-२ उड्डाणे कमी करण्यात आली आहेत.

एअर इंडिया हे निर्णय का घेत आहे?

२८ फेब्रुवारीपासून विमान इंधनाच्या किमतीत झालेली वाढ आणि डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे अवमूल्यन यामुळे विमान कंपन्यांच्या परिचालन खर्चात लक्षणीय वाढ झाली आहे. भारत ही एक अत्यंत संवेदनशील बाजारपेठ आहे. जेव्हा तिकिटांचे दर खूप वाढतात, तेव्हा लोक हवाई प्रवासाऐवजी रेल्वे किंवा रस्ते प्रवासाला पसंती देतात. वाढलेल्या भाड्यांमुळे प्रवासी गमावण्याची विमान कंपन्यांना इच्छा नसते. जगभरातील अनेक प्रमुख ‘फुल-सर्व्हिस’ एअरलाइन्स आता त्यांच्या सेवांचे विभाजन करत आहेत. अनेक एअरलाइन्स फक्त साधे जेवण देतात आणि विशेष जेवणांसाठी वेगळे शुल्क आकारतात. तज्ञांच्या मते, ‘फुल-सर्व्हिस’ आणि ‘लो-कॉस्ट’ एअरलाइन्स च्यातील फरक झपाट्याने नाहीसा होत आहे.

Published On: May 02, 2026 | 02:14 PM

Vidhan Parishad Election 2026: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या १७ विधान परिषद जागांसाठी निवडणूक जाहीर; १८ जूनला मतदान
China Earthquake : चीनमध्ये लोक गाढ झोपेत असतानाच भूकंपाचा महाभयंकर प्रहार; हाँगकाँगही हादरले, युद्धपातळीवर बचावकार्य सुरू

NEET Paper Leak: पुण्यात सर्वात मोठी कारवाई! मॉडर्न कॉलेजच्या प्राध्यापिका मनीषा मांढरे यांना CBI कडून का केली अटक?

तरुणीने थोबाडीत मारल्यामुळे तरुणानं उचललं टोकाचं पाऊल; गळफास लावून संपवले जिवन

Oil Crisis 2026 : बाप रे! पेट्रोल-डिझेलचे रेशनिंग सुरू होणार? इराण युद्धामुळे 76 देशांमध्ये आणीबाणी जाहीर

ST Bus Fare Hike : एसटी बसचा प्रवास महागणार की नाही? परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्टच सांगितलं…

Exclusive: ऑडिशन दिली नेगेटिव्ह भूमिकेसाठी पण निवड झाली 'आसावरी'साठी, जुई गोगरीचा 'सनई चौघडे'चा अद्भुत प्रवास

Raigad News: उकाड्यामुळे ग्राहक घरातच; महाड बाजारपेठेतील वर्दळ घटली, व्यापारी चिंतेत

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : "जरांगेंच्या 'सेटिंग' पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण"

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी 'शिव आपात सेना' सज्ज

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

