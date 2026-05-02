Air India Ticket : एअर इंडियाचा मास्टर प्लॅन! नवीन सुविधेमुळे होणार प्रवास स्वस्त, ‘असं’ करा Ticket Book आणि वाचवा पैसे

एअर इंडिया देशांतर्गत आणि कमी अंतराच्या आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांमध्ये जेवण ऐच्छिक ठेवण्याची योजना आखत आहे. सूत्रांनुसार, ही सेवा-विभाजन प्रक्रिया लागू झाल्यावर प्रवाशांना विविध प्रकारचे फायदे मिळू शकतात. याचा सर्वात मोठा परिणाम तिकीट दरांवर होण्याची शक्यता आहे. विमानात मिळणारे जेवण न घेणाऱ्या प्रवाशांच्या तिकीट दरात बराच फरक दिसून येऊ शकतो. ₹250 किंवा त्याहून अधिकची कपात होण्याची शक्यता आहे. हा बदल पुढील एक-दोन महिन्यांत लागू होण्याची शक्यता आहे.
एअर इंडिया केवळ इकॉनॉमी क्लासच्याच नव्हे, तर बिझनेस क्लासच्या प्रवाशांचेही पैसे वाचवण्याचे मार्ग शोधत आहे. ही एअरलाइन लाउंजचा वापर तिकिटापासून वेगळा करण्याचाही विचार करत आहे. मेट्रो विमानतळांवरील लाउंज चालक प्रत्येक प्रवाशाकडून सरासरी १,१०० ते १,४०० रुपये आकारतात. अनेक व्यावसायिक प्रवासी थेट विमानाने प्रवास करण्यासाठी विमानतळावर येतात आणि लाउंजचा वापर करत नाहीत. अशा परिस्थितीत, त्यांना लाउंजच्या प्रवेशाशिवाय स्वस्त तिकीट खरेदी करणे अधिक सोपे वाटू शकते.
महागडे ATF आणि काही देशांची बंद हवाई हद्द यामुळे दररोज कोट्यवधी रुपयांचा तोटा सहन करणाऱ्या एअर इंडियाने मे महिन्यात सुमारे १५० आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे कमी केली आहेत. ही कपात दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद आणि इतर विमानतळांवरून अमेरिका, कॅनडा आणि युरोपला जाणाऱ्या लांब पल्ल्याच्या उड्डाणांमध्ये करण्यात आली आहे. एअरलाइनने उड्डाणे पूर्णपणे थांबवलेली नाहीत, परंतु त्यांची वारंवारता कमी केली आहे. पूर्वी जिथे आठवड्यातून ४-५ उड्डाणे असायची, तिथे आता लोड फॅक्टरनुसार १-२ उड्डाणे कमी करण्यात आली आहेत.
२८ फेब्रुवारीपासून विमान इंधनाच्या किमतीत झालेली वाढ आणि डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे अवमूल्यन यामुळे विमान कंपन्यांच्या परिचालन खर्चात लक्षणीय वाढ झाली आहे. भारत ही एक अत्यंत संवेदनशील बाजारपेठ आहे. जेव्हा तिकिटांचे दर खूप वाढतात, तेव्हा लोक हवाई प्रवासाऐवजी रेल्वे किंवा रस्ते प्रवासाला पसंती देतात. वाढलेल्या भाड्यांमुळे प्रवासी गमावण्याची विमान कंपन्यांना इच्छा नसते. जगभरातील अनेक प्रमुख ‘फुल-सर्व्हिस’ एअरलाइन्स आता त्यांच्या सेवांचे विभाजन करत आहेत. अनेक एअरलाइन्स फक्त साधे जेवण देतात आणि विशेष जेवणांसाठी वेगळे शुल्क आकारतात. तज्ञांच्या मते, ‘फुल-सर्व्हिस’ आणि ‘लो-कॉस्ट’ एअरलाइन्स च्यातील फरक झपाट्याने नाहीसा होत आहे.
