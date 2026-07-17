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किरकोळ हाणामारीनंतर शिवसेनेच्या नगरसेवकाचा गोळीबार; एकाचा मृत्यू तर चौघे गंभीर

Updated On: Jul 17, 2026 | 09:43 AM IST
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सारांश

सर्व जखमींना तातडीने कळमनुरी येथील उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. मात्र, यातील दोघांची प्रकृती अत्यंत गंभीर त्यांना हिंगोली येथील जिल्हा रुग्णालयात हलविण्यात आले आहे.

किरकोळ हाणामारीनंतर शिवसेनेच्या नगरसेवकाचा गोळीबार; एकाचा मृत्यू तर चौघे गंभीर

किरकोळ हाणामारीनंतर शिवसेनेच्या नगरसेवकाचा गोळीबार; एकाचा मृत्यू तर चौघे गंभीर

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हिंगोली : कळमनुरी येथील बसस्थानक परिसरात बुधवारी रात्री साडेअकराच्या सुमारास दोन गटांत किरकोळ हाणामारी झाली. त्यानंतर गोळीबार झाल्याची घटना घडली. या घटनेत एकाचा मृत्यू झाला असून, चारजण गंभीर जखमी झाले आहेत. लुकमान सिद्दीकी (वय ३८) असे मृत व्यक्तीचे नाव आहे. या प्रकरणात शिवसेनेचे नगरसेवक फयुम नाईक, किशोर भालेराव तसेच एका महिला नगरसेविकेच्या पतीसह एकूण १६ जणांविरोधात कळमनुरी पोलिस ठाण्यात खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

कळमनुरी शहरातील इंदिरानगर आणि पठाण मोहल्ला भागातील काही तरुणांमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून वाद सुरू होता. याच वादातून बुधवारी रात्री ११ वाजण्याच्या सुमारास दोन्ही गट बसस्थानक परिसरात आमने-सामने आले. सुरुवातीला दोन्ही बाजूंनी किरकोळ हाणामारी झाली. मात्र, वाद विकोपाला गेल्याने एका गटातील तरुणांच्या टोळक्याने गावठी कट्टा काढून थेट गोळीबार केला. या गोळीबारात लुकमान सिद्दीकी यांचा जागीच मृत्यू झाला. तर ओसामा सिद्दीकी, सारिया सिद्दीकी, इम्रान पठाण आणि मेहराज सिद्दीकी हे चारजण गंभीर जखमी झाले आहेत.

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दरम्यान, सर्व जखमींना तातडीने कळमनुरी येथील उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. मात्र, यातील दोघांची प्रकृती अत्यंत गंभीर त्यांना हिंगोली येथील जिल्हा रुग्णालयात हलविण्यात आले आहे. घटनेनंतर रात्रीच पोलिसांनी शहरात मोठ्या प्रमाणावर बंदोबस्त वाढवून परिस्थिती नियंत्रनात आणण्याचा प्रयत्न केला.

भाजप कार्यकर्त्यावर भरदिवसा गोळीबार

दुसरीकडे, कोल्हापुरातही भाजप कार्यकर्त्यावर अज्ञात हल्लेखोरांकडून गोळीबार करण्यात आला आहे. या गोळीबारात भाजप कार्यकर्ता सुरज साखरे गंभीर जखमी झाला आहे. त्याला उपचारासाठी खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. या गोळीबारामागे खासगी सावकारीचा वाद कारणीभूत असल्याची प्राथमिक माहिती समोर येत आहे. पैशांच्या देवाणघेवाणीवरून झालेल्या वादातून जीवघेण्या हल्ल्यात झाल्याचा संशय पोलिसांनी व्यक्त केला आहे. घटनेची माहिती मिळताच पोलिसानी हल्लेखोरांचा शोध सुरू केला आहे.

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Web Title: Shiv sena corporator opens fire one dead

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Published On: Jul 17, 2026 | 09:43 AM

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