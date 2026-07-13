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Cockroach Canata Party: धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यासाठी २० जुलैच्या संसदेवरील मोर्चाला उद्धव ठाकरेंचा जाहीर पाठिंबा

Updated On: Jul 13, 2026 | 01:29 PM IST
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सारांश

Uddhav Thackera Support CJP: २० तारखेच्या संसदेवरील आंदोलनापूर्वी  जंतर मंतरवर हिंसाचार घडवून, आमचे आंदोलन उधळून लावण्याचा कट रचला जातोय, असा आरोप अभिजीत दिपकेंकडून केला जात आहे, असंही उद्धव ठाकरे यांनी सांगितलं. 

Uddhav Thackeray, Dharmendra Pradhan, Delhi Protest

cockroach janata party: धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यासाठी २० जुलैच्या संसदेवरील मोर्चाला उद्धव ठाकरेंचा जाहीर पाठिंबा

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विस्तार

Uddhav Thackeray  Support Cockroach Janata Party protest :   केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनामा द्यावा, या मागणीसाठी दिल्लीतील जंतर-मंतर मैदानात   कॉकरोच जनता पार्टीचे अध्यक्ष अभिजीत दिपके आणि शिक्षण तज्ज्ञ सोनम वांगचूक  आंदोलन करत आहेत.  येत्या २० जुलैला अभिजीत दिपकेंच्या नेतृत्त्वात संसदेवर मोर्चा काढला जाणार आहे. दिपकेंच्या  आंदोलनाला  शिवसेना ठाकरे पक्षाचा पाठिंबा आहे.  शी घोषणा माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी  केली आहे. ते पत्रकार परिषदेत बोलत  होते. शक्य झाल्यास मीदेखील जंतर मंतरवर जाण्याचा प्रयत्न करेल, असेही त्यांनी यावेळी नमुद केलं.

उद्धव ठाकरे म्हणाले की,  सोनम वांगचूक गेल्या १५ दिवसांपासून उपोषण करत आहेत. त्यांचं ८ किलोहून अधिक वजन कमी झाले आहे. पण सरकारला वांगचूक यांच्या उपोषणाकडे कोणीही पाहत नाही. मी स्वत: सोनम वांगचूक यांच्यांशी फोनवरून संवाद साधला आणि त्यांना उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली.  देशाला त्यांची गरज आहे.

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उद्धव ठाकरे म्हणाले,  कॉकरोच जनता पार्टीच्या २० तारखेच्या आंदोलनाला देशातील सर्वपक्षीयांनी सहभागी व्हावं.  पण कोणीही  त्यांच्या राजकीय पक्षांचे झेंडे घेऊन जाऊ नये. धर्मेंद्र प्रधान यांच्यामुळे आज देशातील लाखो तरुणांचं भविष्य बरबाद होत असेल तर त्यांच्या मागण्यांकडे लक्ष द्यायला काय हरकत आहे.एखादा व्यक्ती असमर्थ असेल तर त्याचा राजीनामा घेण्यात कमीपणा काय आहे. प्रधानामुळे देशातील तरुणांचे भविष्य धोक्यात आले आहे, अंसही उद्धव ठाकरे यांनी नमुद केलं.

अभिजीत दिपके हा देशातील युवकांसाठी लढत आहेत.  दिल्लीत आंदोलन करणारे  सर्व युवक सुशिक्षित आहेत.   अभिजीने  उचललेला विषय  देशाच्या भविष्याचा आहे.  त्यामुळे जर कोणी २० तारखेच्या मोर्चासाठी दिल्लीत जाऊ शकत नसाल तर जिथे आहात तिथून मोर्चा आंदोलनाला पाठिंबा द्या.  पालकांनीदेखील  अभिजीत दिपकेंच्या आंदोलनाचा विचार करावा,  असंही उद्धव ठाकरे यांनी  सांगितलं.  त्याचवेळी २० तारखेच्या संसदेवरील आंदोलनापूर्वी  जंतर मंतरवर हिंसाचार घडवून, आमचे आंदोलन उधळून लावण्याचा कट रचला जातोय, असा आरोप अभिजीत दिपकेंकडून केला जात आहे, असंही उद्धव ठाकरे यांनी सांगितलं.

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Web Title: Thackerays shiv sena announces support for the cjps march to parliament on july 20

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Published On: Jul 13, 2026 | 01:20 PM

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