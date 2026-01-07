H-1B Visa News: अमेरिका-भारत संबंधात वाढणार आणखी तणाव! भारतावर आर्थिक कुरघोडीची तयारी?

US-India Relation: अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताविरुद्ध टॅरिफ वाढविणार असल्याचे म्हटले आहे. ट्रम्प यांनी रशियन तेल खरेदीबाबत भारताला गंभीर इशारा दिला आहे. तथापि, अमेरिकेन टॅरिफ असूनही नोव्हेंबरमध्ये सर्वाधिक प्रमाणात रशियन तेल खरेदी करण्यात आले. गेल्या सहा महिन्यांत भारताने सर्वाधिक तेल खरेदी केले, जे स्पष्टपणे दर्शवते की, ट्रम्पच्या धमक्यांना न जुमानता भारत मागे हटण्याच्या मनःस्थितीत नाही. तथापि, ट्रम्प भारताविरुद्ध काही अतिशय गंभीर निर्णय घेऊ शकतात, ज्यामध्ये केवळ शुल्कात आणखी ५० टक्के वाढ करण्याबरोबरच अनेक अटींचा समावेश असेल.
तज्ज्ञांचा असा विश्वास आहे की, जर ट्रम्प प्रशासनाने पुन्हा आक्रमक व्यापार धोरण स्वीकारले तर भारताला केवळ जास्त शुल्कच नाही तर इतर अनेक आर्थिक आणि धोरणात्मक धक्क्यांनाही सामोरे जावे लागू शकते. शुल्कांव्यतिरिक्त, सर्वांत मोठा धक्का म्हणजे भारतात डॉलरच्या पाठवण्यावरील कर मानला जातो. लाखो भारतीय अमेरिकेत काम करतात आणि दरवर्षी अब्जावधी डॉलर्स भारतात पाठवतात. जर ट्रम्प प्रशासनाने यावर कर किंवा अतिरिक्त शुल्क लादले तर त्याचा थेट परिणाम भारतीय मध्यमवर्ग आणि परकीय चलन प्रवाहावर होईल.
याव्यतिरिक्त, ट्रम्प H-1B व्हिसा आणि L-1 व्हिसा आणखी कडक करू शकतात, ट्रम्प प्रशासनाने त्यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात भारतीयांना व्हिसा देण्यासाठी आधीच अतिशय कठोर दृष्टिकोन स्वीकारला आहे. अमेरिकन व्हिसा मिळवणे आता भारतीयांसाठी माउंट एव्हरेस्ट चढण्यासारखे झाले आहे. त्यामुळे, व्हिसा कपात किंवा कोटा कपातीचा परिणाम भारताच्या आयटी क्षेत्रावर होऊ शकतो, शिवाय, ट्रम्प अमेरिकेतील भारतीय समुदायाला आणखी त्रास देऊ शकतात, ज्याचा परिणाम भारत सरकारच्या देशांतर्गत राजकारणावर होऊ शकतो.
त्यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात ट्रम्प प्रशासनाने अमेरिकेत राहणा-या बेकायदेशीर भारतीयाना हातकाड्या घालून पाठवले. आता, ते ही प्रक्रिया आणखी वेगवान करू शकतात. हे भारत सरकारसाठी एक अस्वस्थ करणारे पाऊल असेल, ट्रम्प प्रशासन बेकायदेशीर स्थलांतरावर खूप कडक आहे. जर ट्रम्प यांनी हे धोरण अधिक आक्रमक केले तर हजारोंच्या संख्येने भारतीय नागरिकांना हद्दपार केले जाऊ शकते, जर ट्रम्प यांनी असे केले तर ते भारत सरकारवर प्रचंड दबाव आणेल. तज्ज्ञांचा असा विश्वास आहे की, ट्रम्प भारताविरुद्ध आर्थिक नियामक दाद देखील लादू शकतात, जसे की भारतीय बँका आणि कंपन्यांना अमेरिकन बाजारपेठेत प्रवेश प्रतिबंधित करणे. या निर्णयाचे गंभीर परिणाम होतील.