Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Business »
  • H 1b Visa News Tensions In Us India Relations Are Set To Increase Further

US-India Relation: अमेरिका-भारत संबंधात वाढणार आणखी तणाव! भारतावर आर्थिक कुरघोडीची तयारी?

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताविरुद्ध टॅरिफ वाढविणार असल्याचे म्हटले आहे. ट्रम्प यांनी रशियन तेल खरेदीबाबत भारताला गंभीर इशारा दिला तरीही नोव्हेंबरमध्ये सर्वाधिक रशियन तेल खरेदी केली.

Updated On: Jan 07, 2026 | 09:13 AM
H-1B Visa News: अमेरिका-भारत संबंधात वाढणार आणखी तणाव! भारतावर आर्थिक कुरघोडीची तयारी?

H-1B Visa News: अमेरिका-भारत संबंधात वाढणार आणखी तणाव! भारतावर आर्थिक कुरघोडीची तयारी? (फोटो-सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • ट्रम्पचा भारताविरुद्ध आर्थिक कुरघोडी करायची तयारी
  • फक्त टॅरिफ नाही तर भारतावर इतर मार्गाने आणणार दबाव
  • H-1B व्हिसा आणि L-1 व्हिसा करू शकतात आणखी कडक
 

US-India Relation: अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताविरुद्ध टॅरिफ वाढविणार असल्याचे म्हटले आहे. ट्रम्प यांनी रशियन तेल खरेदीबाबत भारताला गंभीर इशारा दिला आहे. तथापि, अमेरिकेन टॅरिफ असूनही नोव्हेंबरमध्ये सर्वाधिक प्रमाणात रशियन तेल खरेदी करण्यात आले. गेल्या सहा महिन्यांत भारताने सर्वाधिक तेल खरेदी केले, जे स्पष्टपणे दर्शवते की, ट्रम्पच्या धमक्यांना न जुमानता भारत मागे हटण्याच्या मनःस्थितीत नाही. तथापि, ट्रम्प भारताविरुद्ध काही अतिशय गंभीर निर्णय घेऊ शकतात, ज्यामध्ये केवळ शुल्कात आणखी ५० टक्के वाढ करण्याबरोबरच अनेक अटींचा समावेश असेल.

हेही वाचा: Todays Gold-Silver Price: सोनं महागलं की स्वस्त झालं? गुंतवणूक करण्यापूर्वी जाणून घ्या आजचे दर

तज्ज्ञांचा असा विश्वास आहे की, जर ट्रम्प प्रशासनाने पुन्हा आक्रमक व्यापार धोरण स्वीकारले तर भारताला केवळ जास्त शुल्कच नाही तर इतर अनेक आर्थिक आणि धोरणात्मक धक्क्यांनाही सामोरे जावे लागू शकते. शुल्कांव्यतिरिक्त, सर्वांत मोठा धक्का म्हणजे भारतात डॉलरच्या पाठवण्यावरील कर मानला जातो. लाखो भारतीय अमेरिकेत काम करतात आणि दरवर्षी अब्जावधी डॉलर्स भारतात पाठवतात. जर ट्रम्प प्रशासनाने यावर कर किंवा अतिरिक्त शुल्क लादले तर त्याचा थेट परिणाम भारतीय मध्यमवर्ग आणि परकीय चलन प्रवाहावर होईल.

याव्यतिरिक्त, ट्रम्प H-1B व्हिसा आणि L-1 व्हिसा आणखी कडक करू शकतात, ट्रम्प प्रशासनाने त्यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात भारतीयांना व्हिसा देण्यासाठी आधीच अतिशय कठोर दृष्टिकोन स्वीकारला आहे. अमेरिकन व्हिसा मिळवणे आता भारतीयांसाठी माउंट एव्हरेस्ट चढण्यासारखे झाले आहे. त्यामुळे, व्हिसा कपात किंवा कोटा कपातीचा परिणाम भारताच्या आयटी क्षेत्रावर होऊ शकतो, शिवाय, ट्रम्प अमेरिकेतील भारतीय समुदायाला आणखी त्रास देऊ शकतात, ज्याचा परिणाम भारत सरकारच्या देशांतर्गत राजकारणावर होऊ शकतो.

हेही वाचा: Stock Market Today: आज शेअर बाजारात काय घडणार? तेजी की मंदी? काय सांगतात तज्ज्ञ? जाणून घ्या

त्यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात ट्रम्प प्रशासनाने अमेरिकेत राहणा-या बेकायदेशीर भारतीयाना हातकाड्या घालून पाठवले. आता, ते ही प्रक्रिया आणखी वेगवान करू शकतात. हे भारत सरकारसाठी एक अस्वस्थ करणारे पाऊल असेल, ट्रम्प प्रशासन बेकायदेशीर स्थलांतरावर खूप कडक आहे. जर ट्रम्प यांनी हे धोरण अधिक आक्रमक केले तर हजारोंच्या संख्येने भारतीय नागरिकांना हद्दपार केले जाऊ शकते, जर ट्रम्प यांनी असे केले तर ते भारत सरकारवर प्रचंड दबाव आणेल. तज्ज्ञांचा असा विश्वास आहे की, ट्रम्प भारताविरुद्ध आर्थिक नियामक दाद देखील लादू शकतात, जसे की भारतीय बँका आणि कंपन्यांना अमेरिकन बाजारपेठेत प्रवेश प्रतिबंधित करणे. या निर्णयाचे गंभीर परिणाम होतील.

Web Title: H 1b visa news tensions in us india relations are set to increase further

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 07, 2026 | 09:13 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Greenland Controversy : ग्रीनलँड अमेरिकेचाच! ट्रम्पने ‘तो’ फोटो शेअर करत दिला इशारा; डेन्मार्कचा चढला पारा
1

Greenland Controversy : ग्रीनलँड अमेरिकेचाच! ट्रम्पने ‘तो’ फोटो शेअर करत दिला इशारा; डेन्मार्कचा चढला पारा

World War 3 : जगावर तिसऱ्या महायुद्धाचं सावट? डेन्मार्कचं सैन्य ग्रीनलँडमध्ये तैनात, अमेरिकेला थेट आव्हान, पाहा VIDEO
2

World War 3 : जगावर तिसऱ्या महायुद्धाचं सावट? डेन्मार्कचं सैन्य ग्रीनलँडमध्ये तैनात, अमेरिकेला थेट आव्हान, पाहा VIDEO

ट्रम्पचा Gaza Peace Plan अपयशी? फ्रान्सने बोर्ड ऑफ पीस मध्ये सामील होण्यास दिला नकार, म्हणाले…
3

ट्रम्पचा Gaza Peace Plan अपयशी? फ्रान्सने बोर्ड ऑफ पीस मध्ये सामील होण्यास दिला नकार, म्हणाले…

अमेरिकेला भारताचे जशास तसे उत्तर! टॅरिफला दिले डाळीच्या किंमतीतून उत्तर
4

अमेरिकेला भारताचे जशास तसे उत्तर! टॅरिफला दिले डाळीच्या किंमतीतून उत्तर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
किश्तवाडमध्ये दहशतवाद्यांना घेरलं! Jammu Kashmir मध्ये इंडियन आर्मीने थेट…

किश्तवाडमध्ये दहशतवाद्यांना घेरलं! Jammu Kashmir मध्ये इंडियन आर्मीने थेट…

Jan 20, 2026 | 03:41 PM
बांगड्यांचे ‘हे’ विविध प्रकार कोणत्याही साडी, ड्रेसवर दिसतील शोभून! मराठमोळ्यांनी दागिन्यांनी पडेल सौंदर्यात भर

बांगड्यांचे ‘हे’ विविध प्रकार कोणत्याही साडी, ड्रेसवर दिसतील शोभून! मराठमोळ्यांनी दागिन्यांनी पडेल सौंदर्यात भर

Jan 20, 2026 | 03:40 PM
MI VS DC : हरमन आणि जेमिमाह विजयाच्या शोधात! कोणच्या हाती लागणार सामना? वाचा Match Preview

MI VS DC : हरमन आणि जेमिमाह विजयाच्या शोधात! कोणच्या हाती लागणार सामना? वाचा Match Preview

Jan 20, 2026 | 03:37 PM
Pune Grand Challenge Cycle Tour Accident : मुळशी-कोळवण रस्त्यावर सायकलस्वारांचा अपघात; सात खेळाडू जखमी

Pune Grand Challenge Cycle Tour Accident : मुळशी-कोळवण रस्त्यावर सायकलस्वारांचा अपघात; सात खेळाडू जखमी

Jan 20, 2026 | 03:34 PM
‘जन नायकन’च्या प्रदर्शनावर टांगती तलवार; मद्रास उच्च न्यायालयाची सुनावणी, काय होणार विजयच्या शेवटच्या चित्रपटाचं?

‘जन नायकन’च्या प्रदर्शनावर टांगती तलवार; मद्रास उच्च न्यायालयाची सुनावणी, काय होणार विजयच्या शेवटच्या चित्रपटाचं?

Jan 20, 2026 | 03:33 PM
आता गोड खा, कोणत्याही गिल्टशिवाय… साखर-मैद्याशिवाय घरी बनवा प्रोटीन-रिच ‘ब्राउनी’, शेफने शेअर केली रेसिपी

आता गोड खा, कोणत्याही गिल्टशिवाय… साखर-मैद्याशिवाय घरी बनवा प्रोटीन-रिच ‘ब्राउनी’, शेफने शेअर केली रेसिपी

Jan 20, 2026 | 03:30 PM
Nashik News : तब्बल चार वर्षात 1985 बालकाचा मृत्यू , नाशिकमधील धक्कादायक आकडेवारी समोर

Nashik News : तब्बल चार वर्षात 1985 बालकाचा मृत्यू , नाशिकमधील धक्कादायक आकडेवारी समोर

Jan 20, 2026 | 03:30 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM
Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Jan 19, 2026 | 08:00 PM
Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Jan 19, 2026 | 06:40 PM
Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Jan 19, 2026 | 05:48 PM
Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 19, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Jan 19, 2026 | 05:32 PM