Stock Market Today: बुधवारी सलग तिसऱ्या दिवशी शेअर बाजारात घसरण; सेन्सेक्स–निफ्टी लाल, मिडकॅप्स तेजीत

बुधवारी भारतीय शेअर बाजारातील प्रमुख निर्देशांक व्यापार सत्रात किरकोळ घसरणीसह बंद झाले. दिवसअखेरीस सेन्सेक्स ०.१२ टक्के घसरणीसह बंद झाला. तर, आणि निफ्टी ०.१४ टक्के घसरणीवर बंद झाला. वाचा सविस्तर बातमी..

Updated On: Jan 07, 2026 | 05:26 PM
  • सलग तिसऱ्या दिवशी बाजार घसरणीसह बंद
  • लार्जकॅप्समध्ये घट तर, मिडकॅप्स आणि स्मॉलकॅप्समध्ये वाढ
  • परदेशी गुंतवणूकदार सुरू ठेवत आहेत विक्री
 

Stock Market Today: बुधवारी भारतीय शेअर बाजारातील प्रमुख निर्देशांक व्यापार सत्रात किरकोळ घसरणीसह बंद झाले. दिवसअखेरीस सेन्सेक्स १०२.२० अंकांनी किंवा ०.१२ टक्के घसरणीसह ८४,९६१.१४ वर होता आणि निफ्टी ३७.९५ अंकांनी किंवा ०.१४ टक्के घसरणीसह २६,१४०.७५ वर होता. लार्जकॅप्समध्ये घट झाली, परंतु मिडकॅप्स आणि स्मॉलकॅप्समध्ये वाढ दिसून आली. निफ्टी मिडकॅप १०० निर्देशांक २७६.१५ अंकांनी किंवा ०.४५ टक्के वाढीसह ६१,४२४.७० वर आणि निफ्टी स्मॉलकॅप १०० निर्देशांक ७०.६५ अंकांनी किंवा ०.४० टक्के वाढीसह १७,९५८.५० वर बंद झाला. क्षेत्रीयदृष्ट्या, निफ्टी आयटी (१.८७%), निफ्टी कंझ्युमर ड्युरेबल्स (१.६९%), निफ्टी फार्मा (०.६९%), निफ्टी इंडिया डिफेन्स (०.६५%) आणि निफ्टी मीडिया (०.०७%) वाढीसह बंद झाले.

हेही वाचा: Union Budget 2026: ज्येष्ठ नागरिकांना मिळणार मोठा दिलासा? करसवलत आणि व्याजदर बदलाची शक्यता                                  

दुसरीकडे, निफ्टी ऑटो (०.८०%), निफ्टी ऑइल अँड गॅस (०.६६%), निफ्टी इन्फ्रा (०.५०%), निफ्टी फायनान्शियल सर्व्हिसेस (०.३३%) आणि निफ्टी कमोडिटीज (०.३१%) नुकसानासह बंद झाले. सेन्सेक्स पॅकमध्ये, टायटन, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, सन फार्मा, टीसीएस, आयसीआयसीआय बँक, एटरनल, एल अँड टी, बीईएल आणि ट्रेंट हे वधारलेल्या कंपन्यांमध्ये होते. मारुती सुझुकी, पॉवर ग्रिड, एचडीएफसी बँक, एशियन पेंट्स, टाटा स्टील, एचयूएल, एसबीआय, भारती एअरटेल, एम अँड एम, बजाज फायनान्स, इंडिगो आणि बजाज फिनसर्व्ह हे तोट्यात होते.

जियोजित इन्व्हेस्टमेंट्स लिमिटेडचे ​​संशोधन प्रमुख विनोद नायर म्हणाले की, २०२६ च्या तिसऱ्या तिमाहीच्या निकालांपूर्वी आणि अमेरिकेतील महत्त्वाच्या रोजगार आकडेवारीपूर्वी जोखीम टाळण्याच्या चिन्हे असल्याने देशांतर्गत बाजारातील भावना सावधगिरीची आहे. तिमाहीत कॉर्पोरेट नफ्यात सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे, परंतु जागतिक व्यापार अनिश्चिततेमुळे परदेशी गुंतवणूकदार जोखीम टाळण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.

हेही वाचा: Services Sector Employment: सेवा क्षेत्र मंदावल्याने रोजगारावर वाढला दबाव! नोव्हेंबरपासून झपाट्याने मंदी सुरू 

त्यांनी पुढे सांगितले की ऑटोमोबाईल आणि वित्तीय क्षेत्रातील नफा-बुकिंग निर्देशांकांवर दबाव आणत आहे. तथापि, आयटी, फार्मास्युटिकल आणि मिड-कॅप समभागांमध्ये निवडक खरेदीमुळे काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे. जागतिक अस्थिरतेदरम्यान, दुर्मिळ धातूंच्या निर्यातीवर चीनने निर्बंध घातल्याने पुरवठा साखळीतील जोखीम वाढली आहेत. यामुळे शेअर बाजार श्रेणीबद्ध राहण्याची शक्यता आहे.

देशांतर्गत शेअर बाजारात परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदार (एफआयआय) सलग दुसऱ्या दिवशी विक्रेते राहिले. त्यांनी आज निव्वळ १,१०० कोटी किमतीचे शेअर्स विकले. दरम्यान, देशांतर्गत संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी विक्रमी ९१ दिवस खरेदी सुरू ठेवली, बाजारात जवळजवळ १५० कोटी गुंतवले. डीआयआयकडून मिळालेला मजबूत पाठिंबा बाजारासाठी मोठा आधार आहे.

