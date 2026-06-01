काँग्रेसच्या विधान परिषद उमेदवारांची यादी जाहीर, काँग्रेसच्या दिग्गजांसह तरुण उमेदवारही मैदानात

Updated On: Jun 01, 2026 | 06:13 PM IST
सारांश

राज्यभरात विधानपरिषद निवडणुकीचे बिगुल आता वाजू लागले आहेत. आज (सोमवार, १ जून) उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याचा शेवटचा दिवस असून आता काँग्रेसनेदेखील आपल्या उमेदवारांची यादी जाहीर केली आहे.

राज्यभरात विधानपरिषद निवडणुकीचे बिगुल आता वाजू लागले आहेत. आज (सोमवार, १ जून) उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याचा शेवटचा दिवस असून आता काँग्रेसनेदेखील आपल्या उमेदवारांची यादी जाहीर केली आहे. विधान परिषदेच्या एकूण १७ जागांवर महायुती आणि महाविकास आघाडीकडून उमेदवार उतरवले गेले असून अजूनही काही जागांवर उमेदवार निवडीवरून संभ्रमाचे वातावरण असल्याचे दिसत आहे. काँग्रेस या विधानपरिषद निवडणुकीत एकूण आठ जागांवर लढणार असून आतापर्यंत सहा जागांवर उमेदवार निश्चित करण्यात आले आहेत अद्याप दोन जागांवर उमेदवार निश्चित करण्यात आलेले नाहीत.

भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेने आपल्या उमेदवारांची नावे जाहीर केली आहेत. तर महाविकास आघाडीत काँग्रेसनेही आपल्या आठ जागांवरील सहा उमेदवारांच्या नावाची घोषणा केली आहे. तर दोन जागांवरील उमेदवारांची अधिकृत घोषणा थोड्याच वेळात करण्यात येईल अशी माहिती मिळत आहे.

काँग्रेसच्या सहा उमेदवारांची नावे जाहीर

चंद्रपूर – वर्धा – शैलेश देशमुख
अमरावती – हर्षदीप देशमुख
यवतमाळ – साहेबराव कांबळे
लातूर – महेश देशमुख
सोलापूर – आदित्य फत्तेपूरकर
नागपूर – साहेबराव कांबळे
लातूर – महेश देशमुख
सोलापूर – आदित्य फत्तेपूरकर
नागपूर – अतुल लोंढे

काँग्रेसकडून सहा जागांवर उमेदवार निश्चित करण्यात आले असले तरीही अद्याप भंडारा – गोंदिया विधानपरिषद मतदारसंघाच्या जागेवर अद्याप उमेदवार निश्चित करण्यात आलेला नाही.

असा असेल विधान परिषद निवडणुकीचा कार्यक्रम

विधान परिषद निवडणुकीसंदर्भात अधिसूचना २५ मे रोजी जाहीर करण्यात आली असून अर्ज भरण्याची शेवटची तारीख १ जून असेल. अर्जाची छाननी २ जून रोजी करण्यात येणार आहे. तर, अर्ज माघारी घेण्याची शेवटची तारीख ४ जून असेल. विधान परिषद निवडणुकीचे मतदान १८ जून रोजी सकाळी ८ ते दुपारी ४ पर्यंत होणार असून मतमोजणी २२ जून रोजी पार पडणार आहे.

Maharashtra politics : अहिल्यानगर विधान परिषदेत महाविकास आघाडीला धक्का! राणी लंके यांचा अर्जच नाही, काँग्रेसचे करण ससाणे रिंगणात

महायुतीकडूनही उमेदवार जाहीर

भाजप
वर्धा – चंद्रपूर – गडचिरोली – अरुण लखानी
भंडारा – गोंदिया – अविनाश ब्राह्मणकर
अमरावती – प्रवीण पोटे
सोलापूर – राजेंद्र राऊत
सांगली- सातारा – धैर्यशील कदम
अहिल्यानंगर – प्राजक्त तनपुरे
छ. संभाजीनगर – जालना- सुहास शिरसाट
नांदेड – अमर राजूरकर
धाराशिव – बीड – लातूर – बसवराज पाटील
जळगाव – नंदकिशोर महाजन
नागपूर – राजीव पोतदार

शिवसेना
ठाणे – रवींद्र फाटक
नाशिक – नरेंद्र दराडे
परभणी – हिंगोली – सईद खान
यवतमाळ – दुष्यन्त चतुर्वेदी

राष्ट्रवादी काँग्रेस
रायगड – रत्नागिरी – सिंधुदुर्ग – अनिकेत तटकरे
पुणे – विक्रम काकडे

उस्मानाबाद-लातूर-बीड मतदारसंघात राजकीय रणधुमाळी; महायुतीकडून बसवराज पाटील, महाविकास आघाडीचे महेश देशमुख मैदानात

Published On: Jun 01, 2026 | 06:13 PM

