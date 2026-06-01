गुंतवणूकदारांचे कोट्यवधी बुडाले! Share Market मध्ये सलग चौथ्या सत्रातही घसरण; Sensex 508 अंकांनी क्रॅश

Share Market Crash: सलग चौथ्या सत्रात शेअर बाजारात आज मोठी घसरण दिसून आली. सुरुवातीला शेअर बाजाराची सुरुवात सकाळी सकारात्मक झालेली पाहायला मिळाली. पण त्यानंतर FII आउटफ्लो होणं, मध्यपूर्वेतील वाढत्या चिंता आणि बाजारातील कमकुवत वातावरण यांमुळे बाजारात मोठी घसरण झाली. BSE सेन्सेक्स ५०८.४० अंकांनी किंवा ०.६८ टक्क्यांनी घसरून ७४,२६७.३४ अंकांवर स्थिरावला. नॅशनल स्टॉक एक्सचेंजचा ‘निफ्टी ५०’ निर्देशांकही १६५.१५ अंकांनी किंवा ०.७ टक्क्यांनी घसरून २३,३८२.६० अंकांवर पोहोचला. दरम्यान, रुपया डॉलरच्या तुलनेत ९४.९९ या पातळीवर स्थिर बंद झाला; मागील सत्रात तो ९५ वर बंद झाला होता.
Sensex मधील ३० शेअर्सपैकी २४ शेअर्स घसरणीसह बंद झाले. ITC मध्ये सर्वाधिक घसरण नोंदवली गेली, जो २.६७ टक्क्यांनी खाली आला. याव्यतिरिक्त, हिंदुस्तान युनिलिव्हर, NTPC, महिंद्रा अँड महिंद्रा, कोटक बँक, ट्रेंट, बजाज फायनान्स, अल्ट्राटेक सिमेंट, लार्सन अँड टुब्रो, मारुती आणि टायटन या शेअर्समध्येही लक्षणीय घसरण दिसून आली. याउलट, टेक महिंद्रा आणि इन्फोसिस या समभागांमध्ये ३ टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली. TCS, IndiGo, HCL Tech आणि टाटा स्टील हे शेअर्सही वाढीसह बंद झाले.
निफ्टीमध्ये, हिंदुस्तान युनिलिव्हर, श्रीराम फायनान्स आणि टाटा कंझ्युमर या समभागांमध्ये सर्वाधिक घसरण दिसून आली. व्यापक बाजारपेठेत, निफ्टी मिडकॅपमध्ये १.४५ टक्क्यांची, तर निफ्टी स्मॉलकॅपमध्ये ०.८८ टक्क्यांची घसरण झाली. क्षेत्रांनुसार निफ्टी FMCG, निफ्टी PSU बँक, निफ्टी ऑटो आणि निफ्टी रिअल्टी या निर्देशांकांना तोटा सहन करावा लागला. याउलट, निफ्टी IT, निफ्टी मेटल आणि निफ्टी मीडिया या निर्देशांकांनी वाढ नोंदवली.
शेअर बाजारात सलग चौथ्या सत्रात घसरण; सेन्सेक्स ५०८ अंशांनी खाली
कच्च्या तेलाच्या किमती पुन्हा एकदा वधारल्या; ब्रेंट क्रूडमध्ये ३ टक्क्यांची उसळी
फॉक्स न्यूजला दिलेल्या एका मुलाखतीत, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले की, त्यांचा देश इराणसोबत अशा एका कराराच्या शोधात आहे, ज्याअंतर्गत इराणला अणुशस्त्रे मिळवणे कधीही शक्य होणार नाही. त्यांनी पुढे सांगितले की, जरी त्यांना इराणसोबतचा करार लवकरात लवकर व्हावा असे वाटत असले, तरी या प्रक्रियेत घाई करण्याची त्यांची इच्छा नाही. इराणसोबतच्या संघर्षाला सुरुवात होऊन आता तीन महिन्यांहून अधिक काळ लोटला आहे. दरम्यान, आज कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये मोठी वाढ झाली आहे; ‘ब्रेंट क्रूड’चा भाव ९४.०३ डॉलर्स प्रति बॅरलवर पोहोचला असून, यात जवळपास ३ टक्क्यांची वाढ नोंदवली गेली आहे. गेल्या आठवड्यात मात्र, किमतींमध्ये ११ टक्क्यांची घट झाली होती.
