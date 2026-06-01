Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Career »
  • 10th Board Result Adult Women Satara Maharashtra Women Dropout Education Success

Women Education: जिद्द जिंकली! सातारा जिल्हा परिषदेच्या ‘सेकंड चान्स’ उपक्रमामुळे ६९७ महिलांनी पार केली दहावीची पायरी

Updated On: Jun 01, 2026 | 06:00 PM IST
जाहिरात
सारांश

Satara Education News: या यशस्वी महिलांमध्ये 'उमेद' महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत स्थापन झालेल्या स्वयंसहाय्यता समूहातील महिलांचा मोठा सहभाग होता. उमेदच्या एकूण ५७९ महिला परीक्षेला बसल्या होत्या, ज्यातील ५४२ महिलांनी उत्तीर्ण होऊन घवघवीत यश मिळवले आहे

Satara News, Women Education, Satara ZP, Pratham Foundation,

Women Education: जिद्द जिंकली! सातारा जिल्हा परिषदेच्या 'सेकंड चान्स' उपक्रमामुळे ६९७ महिलांनी पार केली दहावीची पायरी

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • महिलांना पुन्हा शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी जिल्हा परिषद सातारा आणि प्रथम एज्युकेशन फाऊंडेशनचे  मोठे पाऊल
  • १८ वर्ष पूर्ण झालेल्या एकूण ७५९ महिला दहावीच्या परीक्षेसाठी बसल्या होत्या
  • तब्बल ६९७ महिलांनी यशस्वीरित्या परीक्षा उत्तीर्ण होऊन दहावीची पायरी पार केली
 

Women Education: परिस्थिती अभावी किंवा इतर कारणांमुळे ज्या महिलांचे शिक्षण ५ वी उत्तीर्ण ते १० वी अनुत्तीर्ण दरम्यान खंडित झाले होते, अशा महिलांना पुन्हा शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी जिल्हा परिषद सातारा आणि प्रथम एज्युकेशन फाऊंडेशन यांनी एकत्र येत एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. या दोन्ही संस्थांमध्ये सन २०२५-२६ आणि २०२६-२७ या दोन वर्षांसाठी एक बिगर आर्थिक सामंजस्य करार (MoU) करण्यात आला आहे. या उपक्रमांतर्गत ‘सेकंड चान्स’ कार्यक्रम (शिक्षणाची पुनर्संधी) मिळवून महिलांनी यंदा दहावीच्या परीक्षेत घवघवीत यश संपादन केले आहे.

यशाची दैदिप्यमान आकडेवारी

सन २०२५-२६ मधील कामगिरी:

या शैक्षणिक वर्षात किमान १८ वर्ष पूर्ण झालेल्या एकूण ७५९ महिला दहावीच्या परीक्षेसाठी बसल्या होत्या, त्यापैकी तब्बल ६९७ महिलांनी यशस्वीरित्या परीक्षा उत्तीर्ण होऊन दहावीची पायरी पार केली आहे.याची तालुकानिहाय माहिती खालीलप्रमाणे आहे.

11th Admission 2026: अकरावी प्रवेशाची पहिली फेरी अंतिम टप्प्यात; ‘या’ तारखेपर्यंत प्रवेश निश्चित करण्याचे आवाहन!

तुम्ही दिलेल्या आकडेवारीनुसार सातारा जिल्ह्यातील तालुक्यांचा परीक्षा निकालाचा सुटसुटीत आणि स्पष्ट तक्ता (Table) खालीलप्रमाणे तयार केला आहे:

सातारा जिल्हा तालुकानिहाय परीक्षा निकाल

तालुका एकूण परीक्षेला बसलेले विद्यार्थी निकाल जाहीर झालेले विद्यार्थी उत्तीर्ण विद्यार्थी अनुत्तीर्ण विद्यार्थी उत्तीर्ण टक्केवारी
महाबळेश्वर 18 18 18 0 100%
जावली 84 84 81 3 96%
खटाव 50 50 48 2 96%
कराड 109 109 104 5 95%
सातारा 120 120 113 7 94%
वाई 47 47 44 3 94%
खंडाळा 41 41 38 3 93%
कोरेगाव 77 77 70 7 91%
पाटण 67 67 59 8 88%
फलटण 65 65 55 10 85%
माण 81 81 67 14 83%
एकूण (जिल्हा) 759 759 697 62 92%

 

या यशस्वी महिलांमध्ये ‘उमेद’ महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत स्थापन झालेल्या स्वयंसहाय्यता समूहातील महिलांचा मोठा सहभाग होता. उमेदच्या एकूण ५७९ महिला परीक्षेला बसल्या होत्या, ज्यातील ५४२ महिलांनी उत्तीर्ण होऊन घवघवीत यश मिळवले आहे. या महिलांनी पुढे जाऊन पदवीपर्यंत शिक्षण पूर्ण करण्याचा मानस व्यक्त केला आहे. या उपक्रमाचे यश पाहून आगामी सन २०२६-२७ या वर्षासाठी आतापर्यंत १,५७२ महिलांनी पुढे शिकण्याची इच्छा दर्शवली असून, त्यापैकी ५१९ महिलांचा प्रवेश निश्चित देखील झाला आहे.

या अभूतपूर्व यशाबद्दल सातारा जिल्हा परिषदेच्या सर्वच स्तरांतून महिलांचे कौतुक होत असून पुढील वाटचालीस शुभेच्छा देण्यात आल्या आहेत:

“शिक्षण हे वाघिणीचे दूध आहे आणि ते घेण्यास वयाचे कोणतेही बंधन नसते. घरची जबाबदारी सांभाळून महिलांनी मिळवलेले हे यश कौतुकास्पद आहे.”
— प्रियाताई शिंदे (अध्यक्ष, जिल्हा परिषद सातारा)

“शिक्षणाची तुटलेली लिंक पुन्हा जोडून महिलांनी स्वतःला सिद्ध केले आहे. हा पॅटर्न संपूर्ण जिल्ह्यासाठी प्रेरणादायी ठरेल.”
— राजू भोसले (उपाध्यक्ष, जिल्हा परिषद सातारा)

“महिलांचे हे यश त्यांच्या सक्षमीकरणाचा पाया रचणारे आहे. या उपक्रमामुळे अनेक कुटुंबांना नवी दिशा मिळेल.”
—याशनी नागराजन (मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि. प. सातारा)

“उमेद आणि प्रथम फौंडेशनच्या एकत्रित प्रयत्नांमुळे ग्रामीण भागातील महिलांच्या आयुष्यात हा आशेचा नवा किरण आला आहे.”
— विश्वास सिद (प्रकल्प संचालक तथा सहसंचालक, जिल्हा अभियान व्यवस्थापन कक्ष सातारा)

Mumbai BLO News: निवडणूक कामात हलगर्जीपणा भोवणार! गैरहजर कर्मचाऱ्यांविरोधात पोलीस ठाण्यात तक्रार करण्याचे निर्देश

या संपूर्ण उपक्रमाला यशस्वी करण्यासाठी काम करणाऱ्या सर्व घटकांचे विशेष आभार आणि कौतुक करण्यात आले आहे. यामध्ये जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण,महिला व बालकल्याण, ‘उमेद’ जिल्हा अभियान व्यवस्थापन कक्षातील जिल्हा अभियान व्यवस्थापक  अंकुश मोटे तसेच जिल्हा व्यवस्थापक  स्वाती मोरे आणि प्रथम एज्युकेशन फौंडेशनच्या जिल्हा समन्वयक  शाहीन सय्यद तसेच   नूतन दळवी यांनी अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली.

यासोबतच, सर्व तालुक्यांमधील प्रथम फौंडेशनचा तालुका स्टाफ आणि उमेद अभियानातील सर्व तालुक्यातील तालुका अभियान व्यवस्थापक, तालुका व्यवस्थापक, प्रभाग समन्वयक आणि सर्व प्रकारच्या ग्रामसखी यांनी प्रत्यक्ष मैदानावर उतरून महिलांचे समुपदेशन करणे, त्यांची तयारी करून घेणे आणि परीक्षा प्रक्रियेत अनमोल सहकार्य केले. सर्वांच्या सांघिक परिश्रमांमुळेच शेकडो महिलांच्या डोळ्यांतील शिक्षणाचे स्वप्न आज प्रत्यक्षात उतरले आहे.

 

 

 

 

Web Title: 10th board result adult women satara maharashtra women dropout education success

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 01, 2026 | 06:00 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Satara: तारळी धरणग्रस्तांचा सातार्‍यात एल्गार! प्रलंबित मागण्यांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर अनिश्चितकालीन ठिय्या आंदोलन सुरू
1

Satara: तारळी धरणग्रस्तांचा सातार्‍यात एल्गार! प्रलंबित मागण्यांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर अनिश्चितकालीन ठिय्या आंदोलन सुरू

Satara News: साताऱ्यात “चलो सातारा”चा एल्गार! लक्ष्मण माने यांच्या नेतृत्वाखाली भटक्या-विमुक्तांचे भव्य धरणे आंदोलन
2

Satara News: साताऱ्यात “चलो सातारा”चा एल्गार! लक्ष्मण माने यांच्या नेतृत्वाखाली भटक्या-विमुक्तांचे भव्य धरणे आंदोलन

पाचगणीत अनधिकृत बंगल्यावर महसूल विभागाचा बुलडोझर; तहसीलदार सचिन मस्के यांच्या नेतृत्वाखाली कारवाई
3

पाचगणीत अनधिकृत बंगल्यावर महसूल विभागाचा बुलडोझर; तहसीलदार सचिन मस्के यांच्या नेतृत्वाखाली कारवाई

Satara News : शाहूपुरी चौकातील अतिक्रमणाचे काय? सहा वर्षांपासून कारवाई होईना, पर्यटकांचे होताहेत हाल
4

Satara News : शाहूपुरी चौकातील अतिक्रमणाचे काय? सहा वर्षांपासून कारवाई होईना, पर्यटकांचे होताहेत हाल

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Women Education: जिद्द जिंकली! सातारा जिल्हा परिषदेच्या ‘सेकंड चान्स’ उपक्रमामुळे ६९७ महिलांनी पार केली दहावीची पायरी

Women Education: जिद्द जिंकली! सातारा जिल्हा परिषदेच्या ‘सेकंड चान्स’ उपक्रमामुळे ६९७ महिलांनी पार केली दहावीची पायरी

Jun 01, 2026 | 06:00 PM
Zp & Corporation School News: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांना उतरती कळा; पहिलीच्या पटसंख्येत मोठी घट!

Zp & Corporation School News: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांना उतरती कळा; पहिलीच्या पटसंख्येत मोठी घट!

Jun 01, 2026 | 05:52 PM
MHADA lottery 2026: म्हाडाच्या 2,640 घरांसाठी नागरिकांचा तुफान प्रतिसाद! 75 हजारांहून अधिक अर्ज दाखल

MHADA lottery 2026: म्हाडाच्या 2,640 घरांसाठी नागरिकांचा तुफान प्रतिसाद! 75 हजारांहून अधिक अर्ज दाखल

Jun 01, 2026 | 05:50 PM
एमव्हीपीएमच्या किर्तिश्री काबरा विद्यालयाचे औपचारिक उद्घाटन; शाळेत अनेक आधुनिक सुविधा उपलब्ध

एमव्हीपीएमच्या किर्तिश्री काबरा विद्यालयाचे औपचारिक उद्घाटन; शाळेत अनेक आधुनिक सुविधा उपलब्ध

Jun 01, 2026 | 05:42 PM
किया इंडियाची मे महिन्यात विक्रमी विक्री; 27,586 वाहनांची नोंद, वार्षिक वाढ 23.6%

किया इंडियाची मे महिन्यात विक्रमी विक्री; 27,586 वाहनांची नोंद, वार्षिक वाढ 23.6%

Jun 01, 2026 | 05:41 PM
Sasu Sun Jokes: डोकेदुखीची तक्रार पडली सासूला भारी, सुनेने मारला असा टोमणा; वाचून व्हाल लोटपोट! Viral Jokes

Sasu Sun Jokes: डोकेदुखीची तक्रार पडली सासूला भारी, सुनेने मारला असा टोमणा; वाचून व्हाल लोटपोट! Viral Jokes

Jun 01, 2026 | 05:35 PM
IPL 2027 पूर्वी ‘या’ संघाच्या कर्णधारांचा होणार गेम; टीम मॅनेजमेंट ॲक्शन मोडमध्ये

IPL 2027 पूर्वी ‘या’ संघाच्या कर्णधारांचा होणार गेम; टीम मॅनेजमेंट ॲक्शन मोडमध्ये

Jun 01, 2026 | 05:32 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Chandrashekhar Bawankule : त्या सर्व बहिणींची खाती पुन्हा सुरू होणार

Chandrashekhar Bawankule : त्या सर्व बहिणींची खाती पुन्हा सुरू होणार

Jun 01, 2026 | 03:47 PM
Amravati News : अमरावतीत वंचितचे शक्तीप्रदर्शन; डॉ. निलेश विश्वकर्मांचा अर्ज दाखल!

Amravati News : अमरावतीत वंचितचे शक्तीप्रदर्शन; डॉ. निलेश विश्वकर्मांचा अर्ज दाखल!

Jun 01, 2026 | 03:39 PM
Sanjay Shirsat On Ambadas Danve : आम्ही महायुतीतच राहणार, दानवेंनी त्यांच्या नेत्याला सांगावे

Sanjay Shirsat On Ambadas Danve : आम्ही महायुतीतच राहणार, दानवेंनी त्यांच्या नेत्याला सांगावे

Jun 01, 2026 | 03:37 PM
Vilas Lande On Vikram Kakade : आर्थिक निकष पाहून विक्रम काकडेंना उमेदवारी

Vilas Lande On Vikram Kakade : आर्थिक निकष पाहून विक्रम काकडेंना उमेदवारी

Jun 01, 2026 | 03:33 PM
Maratha Reservation वर दादा भुसे यांचे वक्तव्य, “सरकार मागण्या पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील”

Maratha Reservation वर दादा भुसे यांचे वक्तव्य, “सरकार मागण्या पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील”

May 31, 2026 | 03:08 PM
Ramdas Athawale Reacts On Pune Liquor Case: हातभट्ट्या कायमस्वरूपी बंद करण्याची मागणी

Ramdas Athawale Reacts On Pune Liquor Case: हातभट्ट्या कायमस्वरूपी बंद करण्याची मागणी

May 31, 2026 | 03:03 PM
KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

May 30, 2026 | 03:29 PM