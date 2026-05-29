Share Market Today: सेन्सेक्स-निफ्टीवर दबाव राहण्याची शक्यता, तज्ज्ञांनी दिला ‘या’ शेअर्समध्ये गुंतवणुकीचा सल्ला

Todays Gold-Silver Price: सोन्या – चांदीच्या दरातील चढउतार सुरुच! 1 तोळा खरेदीसाठी करावा लागणार इतका खर्च
बकरी ईदमुळे गुरुवारी शेअर बाजाराला सुट्टी होती आणि बीएसई व एनएसई बंद होते. बुधवारी, भारतीय शेअर बाजारात सलग दुसऱ्या सत्रात घसरण झाली, मात्र बेंचमार्क निफ्टी ५० २३,९०० च्या पातळीच्या वर टिकून राहिला. सेन्सेक्स १४१.९० अंकांनी, म्हणजेच ०.१९ टक्क्यांनी घसरून ७५,८६७.८० वर बंद झाला, तर निफ्टी ५० ६.५५ अंकांनी, म्हणजेच ०.०३ टक्क्यांनी घसरून २३,९०७.१५ वर स्थिरावला. बुधवारी बँक निफ्टी २३९.०५ अंकांनी, म्हणजेच ०.४३% ने घसरून ५४,८५३.८५ वर बंद झाला. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
निओट्रेडरचे सह-संस्थापक आणि स्टॉक रिसर्च प्लॅटफॉर्म मार्केटस्मिथ इंडियाचे राजा व्यंकटरमण यांनी आज गुंतवणूकदारांना खरेदी करण्यासाठी पाच शेअर्सची शिफारस केली आहे. ज्यामध्ये आयडीएफसी फर्स्ट बँक लिमिटेड, कॉम्प्युटर एज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस लिमिटेड, इंडियन हॉटेल्स कंपनी लिमिटेड, नेटवेब टेक्नॉलॉजीज इंडिया लिमिटेड आणि प्रीमियर एनर्जीज लिमिटेड यांचा समावेश आहे. प्रभुदास लिलाधरच्या तांत्रिक संशोधन विभागाच्या उपाध्यक्ष वैशाली पारेख यांनी आज गुंतवणूकदारांना खरेदी करण्यासाठी निवडलेल्या स्टॉक्समध्ये जीएमआर पॉवर, पाइन लॅब्स आणि बीएफ युटिलिटीज यांचा समावेश आहे.
चॉईस ब्रोकिंगचे कार्यकारी संचालक सुमीत बागडिया यांनी आज गुंतवणूकदारांना खरेदी करण्यासाठी वेल्सपन कॉर्प, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ग्रॅन्युल्स इंडिया, चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन आणि आयडीएफसी फर्स्ट बँक या स्टॉक्सची निवड केली आहे. आजच्या व्यवहारात गुंतवणूकदार एशियन पेंट्स, इंडिगो, ग्लेनमार्क फार्मा, एनएमडीसी, आयआरईडीए, रिलायन्स इंडस्ट्रीज, झायडस लाइफसायन्सेस, ऑईल इंडिया, अशोक लेलँड, गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया, पतंजली फूड्स, जीएमआर विमानतळ, फिजिक्सवाला, भारत डायनॅमिक्स या शेअर्सवर लक्ष ठेऊ शकतात.