Share Market Today: सेन्सेक्स-निफ्टीवर दबाव राहण्याची शक्यता, तज्ज्ञांनी दिला 'या' शेअर्समध्ये गुंतवणुकीचा सल्ला

Updated On: May 29, 2026 | 08:34 AM IST
Share Market Update: जागतिक घडामोडींचा परिणाम आता भारतीय शेअर बाजारावरही दिसून येत आहे. अमेरिका-इराण शांतता चर्चेमुळे गुंतवणूकदार सावध झाले असून आज शेअर बाजारात मोठी चढ-उतार पाहायला मिळू शकते. तज्ज्ञांनी आज गुंतवणूकदारांना काही शेअर्स खरेदी करण्याचा सल्ला दिला आहे.

  • अमेरिका-इराण चर्चांमुळे आज २९ मे रोजी भारतीय शेअर बाजारात अस्थिरता आणि गॅप-डाउन सुरुवातीची शक्यता वर्तवली जात आहे.
  • तज्ज्ञांनी आयडीएफसी फर्स्ट बँक, इंडियन हॉटेल्स, ओला इलेक्ट्रिक, जीएमआर पॉवर सह अनेक शेअर्स खरेदीसाठी सुचवले आहेत.
  • गुंतवणूकदारांनी आज रिलायन्स, आयआरईडीए, एशियन पेंट्स, इंडिगो आणि ग्लेनमार्क फार्मा सारख्या शेअर्सवर लक्ष ठेवण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
India Share Market Update: अमेरिका-इराण शांतता कराराबाबत सुरु असलेल्या चर्चांमुळे गुंतवणूकदारांनी सावध भुमिका घेतली आहे. या परिस्थितीचा विचार करता आज शुक्रवारी, २९ मे रोजी भारतीय शेअर बाजाराचे प्रमुख निर्देशांक, सेन्सेक्स आणि निफ्टी ५०, अस्थिर राहण्याची शक्यता आहे. गिफ्ट निफ्टीमधील ट्रेंड्स देखील भारतीय बेंचमार्क निर्देशांकासाठी गॅप-डाउन सुरुवातीचे संकेत देत आहेत. गिफ्ट निफ्टी, निफ्टी फ्युचर्सच्या मागील क्लोजिंगपेक्षा जवळपास १०९ पॉइंट्सच्या डिस्काउंटवर, सुमारे २३,८८७ च्या पातळीवर ट्रेड करत होता.

बकरी ईदमुळे गुरुवारी शेअर बाजाराला सुट्टी होती आणि बीएसई व एनएसई बंद होते. बुधवारी, भारतीय शेअर बाजारात सलग दुसऱ्या सत्रात घसरण झाली, मात्र बेंचमार्क निफ्टी ५० २३,९०० च्या पातळीच्या वर टिकून राहिला. सेन्सेक्स १४१.९० अंकांनी, म्हणजेच ०.१९ टक्क्यांनी घसरून ७५,८६७.८० वर बंद झाला, तर निफ्टी ५० ६.५५ अंकांनी, म्हणजेच ०.०३ टक्क्यांनी घसरून २३,९०७.१५ वर स्थिरावला. बुधवारी बँक निफ्टी २३९.०५ अंकांनी, म्हणजेच ०.४३% ने घसरून ५४,८५३.८५ वर बंद झाला.  (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

निओट्रेडरचे सह-संस्थापक आणि स्टॉक रिसर्च प्लॅटफॉर्म मार्केटस्मिथ इंडियाचे राजा व्यंकटरमण यांनी आज गुंतवणूकदारांना खरेदी करण्यासाठी पाच शेअर्सची शिफारस केली आहे. ज्यामध्ये आयडीएफसी फर्स्ट बँक लिमिटेड, कॉम्प्युटर एज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस लिमिटेड, इंडियन हॉटेल्स कंपनी लिमिटेड, नेटवेब टेक्नॉलॉजीज इंडिया लिमिटेड आणि प्रीमियर एनर्जीज लिमिटेड यांचा समावेश आहे. प्रभुदास लिलाधरच्या तांत्रिक संशोधन विभागाच्या उपाध्यक्ष वैशाली पारेख यांनी आज गुंतवणूकदारांना खरेदी करण्यासाठी निवडलेल्या स्टॉक्समध्ये जीएमआर पॉवर, पाइन लॅब्स आणि बीएफ युटिलिटीज यांचा समावेश आहे.

चॉईस ब्रोकिंगचे कार्यकारी संचालक सुमीत बागडिया यांनी आज गुंतवणूकदारांना खरेदी करण्यासाठी वेल्सपन कॉर्प, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ग्रॅन्युल्स इंडिया, चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन आणि आयडीएफसी फर्स्ट बँक या स्टॉक्सची निवड केली आहे. आजच्या व्यवहारात गुंतवणूकदार एशियन पेंट्स, इंडिगो, ग्लेनमार्क फार्मा, एनएमडीसी, आयआरईडीए, रिलायन्स इंडस्ट्रीज, झायडस लाइफसायन्सेस, ऑईल इंडिया, अशोक लेलँड, गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया, पतंजली फूड्स, जीएमआर विमानतळ, फिजिक्सवाला, भारत डायनॅमिक्स या शेअर्सवर लक्ष ठेऊ शकतात.

(टीपः वरील लेखातील माहिती वैयक्तिक विश्लेषक आणि तज्ज्ञांच्या आधारे देण्यात आली आहे. Navarashtra.com कोणताही दावा करत नाही. आम्ही गुंतवणूकदारांना गुंतवणूकीबाबत कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी प्रमाणित तज्ञांकडून शेअर्सबाबत विचारणा करण्याचा सल्ला देतो.)

