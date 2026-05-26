  • Indian Stock Market May Open Flat Today At 26 May 2026 Experts Suggest Key Stocks To Watch

Share Market Today: शेअर बाजारात तेजी कायम राहणार? आजच्या व्यवहारासाठी काय आहे तज्ज्ञांची रणनीती? जाणून घ्या

Updated On: May 26, 2026 | 08:57 AM IST
सारांश

Share Market Update: भारतीय शेअर बाजारात आज २६ मे रोजी सावधगिरीने व्यवहार करण्याचा सल्ला तज्ज्ञांनी दिला आहे. गिफ्ट निफ्टीच्या संथ संकेतांमुळे सेन्सेक्स आणि निफ्टी सपाट सुरुवात करू शकतात, तर अनेक तज्ज्ञांनी आजच्या ट्रेडिंगसाठी महत्त्वाचे शेअर्स सुचवले आहेत.

विस्तार
  • गिफ्ट निफ्टीच्या कमजोर संकेतांमुळे आज भारतीय शेअर बाजार सपाट उघडण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
  • चंदन तापारिया यांनी पीएनबी हाउसिंग फायनान्स, अदानी पॉवर आणि बीएचईएल हे शेअर्स खरेदीसाठी सुचवले आहेत.
  • टाटा पॉवर, एसआरएफ, JSW स्टील, बँक ऑफ बडोदा आणि BEL यांसारख्या शेअर्सवर आज गुंतवणूकदारांचे विशेष लक्ष राहू शकते.
India Share Market Update:भारतीय शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांना आज २६ मे रोजी सावध राहण्याची गरज आहे. कारण आज भारतीय शेअर बाजाराचे प्रमुख निर्देशांक, सेन्सेक्स आणि निफ्टी ५०, मंगळवारी सपाट पातळीवर उघडण्याची शक्यता आहे. गिफ्ट निफ्टीमधील ट्रेंड्स देखील भारतीय बेंचमार्क निर्देशांकाची सुरुवात संथ असल्याचे दर्शवतात. गिफ्ट निफ्टी, निफ्टी फ्युचर्सच्या मागील क्लोजिंगपेक्षा जवळपास ६ अंकांच्या सवलतीवर, २४,०५७ च्या पातळीवर व्यवहार करत होता. आज भारतीय शेअर बाजारात व्यवहार करणाऱ्या गुंतवणूकदारांना सावध राहण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.

सोमवारी, सर्वच क्षेत्रांमध्ये खरेदी झाल्यामुळे भारतीय शेअर बाजार मोठ्या तेजीसह बंद झाला आणि बेंचमार्क निफ्टी ५० २४,००० च्या पातळीच्या वर बंद झाला. सेन्सेक्स १,०७३.६१ अंकांनी, म्हणजेच १.४२ टक्क्यांनी वाढून ७६,४८८.९६ अंकांवर बंद झाला, तर निफ्टी ५० ३१२.४० अंकांनी, म्हणजेच १.३२ टक्क्यांनी वाढून २४,०३१.७० अंकांवर स्थिरावला. (फोटो सौजन्य – Pinterest)

मोतीलाल ओसवाल फायनान्शियल सर्व्हिसेस लिमिटेडच्या वेल्थ मॅनेजमेंट विभागातील डेरिव्हेटिव्हज अँड टेक्निकल्सचे प्रमुख चंदन तापारिया आज गुंतवणूकदारांना खरेदी करण्यासाठी तीन स्टॉक्सची शिफारस केली आहे. ज्यामध्ये पीएनबी हाउसिंग फायनान्स , अदानी पॉवर आणि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) यांच्या शेअर्सचा समावेश आहे. आजच्या व्यवहारात भारतीय शेअर बाजारातील गुंतवणूकदार ओएनजीसी, आयआरसीटीसी, ब्रेनबीज सोल्युशन्स (फर्स्टक्राय), जनरल इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सिमेन्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स (बीईएल), रेल विकास निगम (आरव्हीएनएल), सुझलॉन एनर्जी, वन९७ कम्युनिकेशन्स (पेटीएम), पाइन लॅब्स, आयआरएफसी, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, रेमंड या शेअर्सवर लक्ष केंद्रीत करू शकतात.

प्रभुदास लिलाधरच्या तांत्रिक संशोधन विभागाच्या उपाध्यक्ष वैशाली पारेख यांनी दिलेल्या सल्ल्यानुसार आज भारतीय शेअर बाजारातील गुंतवणूकदार टाटा पॉवर, एसआरएफ आणि उज्जीवन स्मॉल फायनान्स बँक हे शेअर्स खरेदी आणि विक्री करण्याचा विचार करू शकतात. निओट्रेडरचे सह-संस्थापक आणि स्टॉक रिसर्च प्लॅटफॉर्म मार्केटस्मिथ इंडियाचे राजा व्यंकटरमण यांनी भारतीय शेअर बाजारात गुंतवणूक करणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड, बँक ऑफ बडोदा , अदानी एनर्जी सोल्युशन्स लिमिटेड, आयओएन एक्सचेंज (इंडिया) लिमिटेड आणि फेडबँक फायनान्शियल सर्व्हिसेस लिमिटेड या पाच शेअर्सची निवड केली आहे.

(टीपः वरील लेखातील माहिती वैयक्तिक विश्लेषक आणि तज्ज्ञांच्या आधारे देण्यात आली आहे. Navarashtra.com कोणताही दावा करत नाही. आम्ही गुंतवणूकदारांना गुंतवणूकीबाबत कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी प्रमाणित तज्ञांकडून शेअर्सबाबत विचारणा करण्याचा सल्ला देतो.)

Published On: May 26, 2026 | 08:56 AM

