Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • Fifa World Cup 2026 Ebola Travel Rules Us Military Kenya Quarantine Center Updates

FIFA World Cup 2026 पूर्वी उत्तर अमेरिकेत हाय-अलर्ट! कॅनडा, मेक्सिकोनेही अचानक बदलले प्रवास नियम; केनियामध्ये महा-विलगीकरण केंद्र

Updated On: May 29, 2026 | 08:31 AM IST
जाहिरात
सारांश

Ebola Travel Rules: इबोलाच्या धोक्याच्या पार्श्वभूमीवर, अमेरिका, कॅनडा आणि मेक्सिकोने फिफा विश्वचषक २०२६ साठी नवीन प्रवास उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत, ज्यामुळे पर्यटकांना इबोला विषाणूपासून संरक्षण मिळेल.

fifa world cup 2026 ebola travel rules us military kenya quarantine center updates

Ebola Travel Rules: अमेरिका, कॅनडा आणि मेक्सिकोने विश्वचषकासाठी इबोलाचे नवीन प्रवास नियम लागू केले आहेत ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • कठोर प्रवास नियम
  • केनियात विशेष विलगीकरण केंद्र
  • सज्जता आणि क्षमता

Fifa World Cup 2026 Ebola Travel Rules : क्रीडा विश्वातील सर्वात मोठा महाकुंभ म्हणजेच फिफा विश्वचषक २०२६ (FIFA World Cup 2026) सुरू होण्यासाठी आता काहीच अवधी शिल्लक राहिला आहे. उत्तर अमेरिका खंडातील तीन मोठे देश अमेरिका, कॅनडा आणि मेक्सिको या ऐतिहासिक स्पर्धेचे यजमानपद भूषवत आहेत. जगभरातून लाखो फुटबॉल रसिक, पर्यटक आणि खेळाडू या तीन देशांमध्ये दाखल होणार आहेत. परंतु, या आनंदाच्या वातावरणात आता एका महाभयंकर विषाणूचे सावट निर्माण झाले आहे. आफ्रिकेत वेगाने पसरणाऱ्या इबोला (Ebola) विषाणूच्या वाढत्या रुग्णांमुळे यजमान देशांची चिंता वाढली आहे. हा संसर्ग आपल्या देशात पसरू नये म्हणून या तिन्ही देशांनी संयुक्तपणे नवीन, अत्यंत कडक आणि एकसमान प्रवास नियम (Ebola Travel Rules) जाहीर केले आहेत.

आफ्रिकन पर्यटकांसाठी कडक सार्वजनिक आरोग्य नियमावली

अमेरिका, कॅनडा आणि मेक्सिको या तिन्ही देशांच्या सीमा सुरक्षा आणि आरोग्य मंत्रालयांनी एक संयुक्त घोषणापत्र प्रसिद्ध केले आहे. यानुसार, आफ्रिकेतील इबोला प्रभावित क्षेत्रांमधून येणाऱ्या प्रत्येक पर्यटकाची विमानतळावर अत्यंत सखोल आरोग्य तपासणी केली जाईल. आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि सीमापार वाहतूक विस्कळीत न करता ही सुरक्षा यंत्रणा राबवली जाणार आहे. या नियमांचा मुख्य उद्देश विश्वचषकासाठी येणाऱ्या लाखो प्रेक्षकांचे आणि स्थानिक नागरिकांचे आरोग्य सुरक्षित ठेवणे हा आहे. तिन्ही देशांनी स्पष्ट केले आहे की, त्यांच्यासाठी नागरिकांचे प्राण आणि सुरक्षा ही सर्वात पहिली प्राथमिकता आहे. उत्तर अमेरिका पाहुण्यांच्या स्वागतासाठी सज्ज आहे, परंतु आरोग्याच्या बाबतीत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Andaman Tribes: 50,000 वर्षांपासून अलिप्त! अंदमानच्या ‘मृत्यूच्या बेटावर’ का गेला अमेरिकन तरुण? 1 वर्ष लपलेलं रहस्य अखेर जगासमोर

ट्रम्प प्रशासनाचा धक्कादायक निर्णय: केनियात उभारणार फील्ड हॉस्पिटल

या संपूर्ण मोहिमेतील सर्वात मोठा आणि धक्कादायक निर्णय अमेरिकेने घेतला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने आपल्या इबोला बाधित नागरिकांवर थेट अमेरिकन भूमीवर उपचार न करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. वॉशिंग्टन पोस्टने प्रसिद्ध केलेल्या एका सविस्तर आणि गोपनीय अहवालानुसार, जर कोणताही अमेरिकन नागरिक परदेशात इबोला संक्रमित झाला, तर त्याला थेट अमेरिकेत आणण्याऐवजी पूर्व आफ्रिकेतील केनिया (Kenya) देशात पाठवले जाईल. यासाठी अमेरिकेने केनिया सरकारच्या मदतीने मध्य केनियाच्या दुर्गम भागात एक विशेष, अत्यंत आधुनिक लष्करी विलगीकरण केंद्र (Quarantine Center) उभारण्याचे काम हाती घेतले आहे.

credit – social media and Twitter

लष्कराला केवळ एक आठवड्याची डेडलाईन; ५० ते २५० खाटांची क्षमता

अमेरिकन प्रशासनाने या कामाचे गांभीर्य ओळखून थेट अमेरिकी लष्कराला (US Military) पाचारण केले आहे. लष्कराला मध्य केनियात केवळ एका आठवड्याच्या आत हे अत्याधुनिक विलगिकरण केंद्र उभारण्याच्या कडक सूचना देण्यात आल्या आहेत. हे केंद्र सामान्य रुग्णालय नसून, अमेरिकेतून खास विमानाने आयात केलेली विशेष ‘जैव-प्रतिबंधक युनिट्स’ (Bio-Containment Units) असतील. सुरुवातीला येथे ५० खाटांची व्यवस्था केली जात असून, आणीबाणीच्या परिस्थितीत अवघ्या काही दिवसांत याचा विस्तार २५० खाटांपर्यंत वाढवता येईल अशी याची रचना आहे. यामुळे अमेरिकेच्या मुख्य भूमीवर इबोला विषाणूचा प्रवेश रोखणे शक्य होईल, असा विश्वास व्हाईट हाऊसने व्यक्त केला आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Bangladesh India: सीमेवर हाय-अलर्ट असतानाच मोदींची मोठी खेळी; बांगलादेशचे पंतप्रधान तारिक रहमान यांना पाठवले ‘असे’ खास पत्र

वैद्यकीय पथकांचे मेरीलँडमध्ये विशेष लष्करी प्रशिक्षण सुरू

केनियातील या महा-विलगीकरण केंद्रात स्थानिक डॉक्टराऐवजी थेट अमेरिकेचे विशेष वैद्यकीय पथक काम करणार आहे. ‘यूएस पब्लिक हेल्थ सर्व्हिस’ (US Public Health Service) चे निवडक आणि अत्यंत अनुभवी सदस्य या मोहिमेसाठी सज्ज झाले आहेत. सध्या मेरीलँडमधील ‘जॉइंट बेस अँड्र्यूज’ (Joint Base Andrews) या लष्करी तळावर या वैद्यकीय पथकाला अत्यंत कडक आणि विशेष बायो-सुरक्षा प्रशिक्षण दिले जात आहे. इबोला संक्रमितांवर स्वतःचा जीव धोक्यात न घालता पीपीई किट्स आणि आधुनिक उपकरणांच्या साहाय्याने कसे उपचार करायचे, याचे धडे त्यांना दिले जात आहेत. हे प्रशिक्षित पथक लवकरच केनियाला रवाना होणार आहे. क्रीडा जगताला सुरक्षित ठेवण्यासाठी अमेरिकेने उचललेले हे पाऊल सध्या जगभरात चर्चेचा विषय ठरले आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: फिफा विश्वचषक २०२६ दरम्यान इबोलासाठी कोणते नवीन नियम आहेत?

    Ans: अमेरिका, कॅनडा आणि मेक्सिकोने आफ्रिकन देशांतून येणाऱ्या प्रवाशांसाठी कडक स्क्रीनिंग आणि एकसमान सार्वजनिक आरोग्य नियम अनिवार्य केले आहेत.

  • Que: अमेरिकेने इबोला रुग्णांसाठी विलगीकरण केंद्र कोठे उभारले आहे?

    Ans: अमेरिकेने आपल्या संक्रमित नागरिकांवर उपचार करण्यासाठी पूर्व आफ्रिकेतील केनिया (Kenya) देशात २५० खाटांचे विशेष लष्करी विलगीकरण केंद्र उभारले आहे.

  • Que: केनियामधील विलगीकरण केंद्रात कोण उपचार करणार आहे?

    Ans: मेरीलँडमधील लष्करी तळावर विशेष प्रशिक्षण घेतलेले 'यूएस पब्लिक हेल्थ सर्व्हिस'चे अमेरिकन वैद्यकीय पथक तेथे उपचार करणार आहे.

Web Title: Fifa world cup 2026 ebola travel rules us military kenya quarantine center updates

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 29, 2026 | 08:31 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

UN Weather Alert : पृथ्वीवर कोसळणार निसर्गाचा प्रकोप? UN कडून आतापर्यंतचा सर्वात मोठा इशारा
1

UN Weather Alert : पृथ्वीवर कोसळणार निसर्गाचा प्रकोप? UN कडून आतापर्यंतचा सर्वात मोठा इशारा

WarRecord: शांततादूताचा मुखवटा उतरला? ट्रम्पच्या एका इशाऱ्याने जगातील 13 वा देश हादरला; ओमानसह ‘या’ 5 देशांवर विनाशाचे संकट
2

WarRecord: शांततादूताचा मुखवटा उतरला? ट्रम्पच्या एका इशाऱ्याने जगातील 13 वा देश हादरला; ओमानसह ‘या’ 5 देशांवर विनाशाचे संकट

Andaman Tribes: 50,000 वर्षांपासून अलिप्त! अंदमानच्या ‘मृत्यूच्या बेटावर’ का गेला अमेरिकन तरुण? 1 वर्ष लपलेलं रहस्य अखेर जगासमोर
3

Andaman Tribes: 50,000 वर्षांपासून अलिप्त! अंदमानच्या ‘मृत्यूच्या बेटावर’ का गेला अमेरिकन तरुण? 1 वर्ष लपलेलं रहस्य अखेर जगासमोर

US-Iran Conflict : अब्बास बंदरावरील हल्ल्याने पेटला इराण; अमेरिकेला दिलं चोख प्रत्युत्तर, शांतता चर्चा अपयशी?
4

US-Iran Conflict : अब्बास बंदरावरील हल्ल्याने पेटला इराण; अमेरिकेला दिलं चोख प्रत्युत्तर, शांतता चर्चा अपयशी?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
FIFA World Cup 2026 पूर्वी उत्तर अमेरिकेत हाय-अलर्ट! कॅनडा, मेक्सिकोनेही अचानक बदलले प्रवास नियम; केनियामध्ये महा-विलगीकरण केंद्र

FIFA World Cup 2026 पूर्वी उत्तर अमेरिकेत हाय-अलर्ट! कॅनडा, मेक्सिकोनेही अचानक बदलले प्रवास नियम; केनियामध्ये महा-विलगीकरण केंद्र

May 29, 2026 | 08:31 AM
International Everest Day : माउंट एव्हरेस्टच्या शिखरावर जेव्हा पहिल्यांदा मानवाने ठेवले पाऊल; जाणून घ्या 29 मे चा रंजक इतिहास

International Everest Day : माउंट एव्हरेस्टच्या शिखरावर जेव्हा पहिल्यांदा मानवाने ठेवले पाऊल; जाणून घ्या 29 मे चा रंजक इतिहास

May 29, 2026 | 08:30 AM
Numberlogy: मूलांक 2 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Numberlogy: मूलांक 2 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

May 29, 2026 | 08:30 AM
उत्तरेत उष्णतेची लाट कायम; श्रीगंगानगर ठरले सर्वात ‘हॉट’, तापमानाचा पारा ४८.२ अंशांवर…

उत्तरेत उष्णतेची लाट कायम; श्रीगंगानगर ठरले सर्वात ‘हॉट’, तापमानाचा पारा ४८.२ अंशांवर…

May 29, 2026 | 08:19 AM
Todays Gold-Silver Price: सोन्या – चांदीच्या दरातील चढउतार सुरुच! 1 तोळा खरेदीसाठी करावा लागणार इतका खर्च

Todays Gold-Silver Price: सोन्या – चांदीच्या दरातील चढउतार सुरुच! 1 तोळा खरेदीसाठी करावा लागणार इतका खर्च

May 29, 2026 | 08:02 AM
हापूस आंब्याचा सीजन संपण्याआधी घरी नक्की बनवून पहा शाही मँगो मलाई टोस्ट, लहान मुलांसह मोठेसुद्धा करतील भरभरून कौतुक

हापूस आंब्याचा सीजन संपण्याआधी घरी नक्की बनवून पहा शाही मँगो मलाई टोस्ट, लहान मुलांसह मोठेसुद्धा करतील भरभरून कौतुक

May 29, 2026 | 08:00 AM
Gut Health Day: पोट साफ तर आजार माफ! ‘जागतिक पचन आरोग्य दिनी’ जाणून घ्या पचनसंस्था मजबूत ठेवण्याचे ‘हे’ 5 सुवर्ण नियम

Gut Health Day: पोट साफ तर आजार माफ! ‘जागतिक पचन आरोग्य दिनी’ जाणून घ्या पचनसंस्था मजबूत ठेवण्याचे ‘हे’ 5 सुवर्ण नियम

May 29, 2026 | 07:30 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

May 28, 2026 | 04:36 PM
Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

May 28, 2026 | 03:30 PM
Ahilyanagar: त्याग, श्रद्धा आणि समर्पणाचा सण! बकरी ईदचा खरा इतिहास काय सांगतो?

Ahilyanagar: त्याग, श्रद्धा आणि समर्पणाचा सण! बकरी ईदचा खरा इतिहास काय सांगतो?

May 28, 2026 | 03:27 PM
Dombivli : पिंपळेश्वर मंदिर ट्रस्टला 4 एकर 25 गुंठे जमीन मिळाल्यानंतर भाजप-शिवसेनेकडून जल्लोष

Dombivli : पिंपळेश्वर मंदिर ट्रस्टला 4 एकर 25 गुंठे जमीन मिळाल्यानंतर भाजप-शिवसेनेकडून जल्लोष

May 28, 2026 | 02:09 PM
बकरी ईदपूर्वी मिरा रोडमध्ये हायव्होल्टेज ड्रामा, अखेर प्रशासनाच्या मध्यस्थीने तोडगा

बकरी ईदपूर्वी मिरा रोडमध्ये हायव्होल्टेज ड्रामा, अखेर प्रशासनाच्या मध्यस्थीने तोडगा

May 28, 2026 | 01:59 PM
Vasai : अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान ! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

Vasai : अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान ! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

May 28, 2026 | 01:49 PM
Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

May 27, 2026 | 03:55 PM