FIFA World Cup 2026 पूर्वी उत्तर अमेरिकेत हाय-अलर्ट! कॅनडा, मेक्सिकोनेही अचानक बदलले प्रवास नियम; केनियामध्ये महा-विलगीकरण केंद्र

Fifa World Cup 2026 Ebola Travel Rules : क्रीडा विश्वातील सर्वात मोठा महाकुंभ म्हणजेच फिफा विश्वचषक २०२६ (FIFA World Cup 2026) सुरू होण्यासाठी आता काहीच अवधी शिल्लक राहिला आहे. उत्तर अमेरिका खंडातील तीन मोठे देश अमेरिका, कॅनडा आणि मेक्सिको या ऐतिहासिक स्पर्धेचे यजमानपद भूषवत आहेत. जगभरातून लाखो फुटबॉल रसिक, पर्यटक आणि खेळाडू या तीन देशांमध्ये दाखल होणार आहेत. परंतु, या आनंदाच्या वातावरणात आता एका महाभयंकर विषाणूचे सावट निर्माण झाले आहे. आफ्रिकेत वेगाने पसरणाऱ्या इबोला (Ebola) विषाणूच्या वाढत्या रुग्णांमुळे यजमान देशांची चिंता वाढली आहे. हा संसर्ग आपल्या देशात पसरू नये म्हणून या तिन्ही देशांनी संयुक्तपणे नवीन, अत्यंत कडक आणि एकसमान प्रवास नियम (Ebola Travel Rules) जाहीर केले आहेत.
अमेरिका, कॅनडा आणि मेक्सिको या तिन्ही देशांच्या सीमा सुरक्षा आणि आरोग्य मंत्रालयांनी एक संयुक्त घोषणापत्र प्रसिद्ध केले आहे. यानुसार, आफ्रिकेतील इबोला प्रभावित क्षेत्रांमधून येणाऱ्या प्रत्येक पर्यटकाची विमानतळावर अत्यंत सखोल आरोग्य तपासणी केली जाईल. आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि सीमापार वाहतूक विस्कळीत न करता ही सुरक्षा यंत्रणा राबवली जाणार आहे. या नियमांचा मुख्य उद्देश विश्वचषकासाठी येणाऱ्या लाखो प्रेक्षकांचे आणि स्थानिक नागरिकांचे आरोग्य सुरक्षित ठेवणे हा आहे. तिन्ही देशांनी स्पष्ट केले आहे की, त्यांच्यासाठी नागरिकांचे प्राण आणि सुरक्षा ही सर्वात पहिली प्राथमिकता आहे. उत्तर अमेरिका पाहुण्यांच्या स्वागतासाठी सज्ज आहे, परंतु आरोग्याच्या बाबतीत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही.
या संपूर्ण मोहिमेतील सर्वात मोठा आणि धक्कादायक निर्णय अमेरिकेने घेतला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने आपल्या इबोला बाधित नागरिकांवर थेट अमेरिकन भूमीवर उपचार न करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. वॉशिंग्टन पोस्टने प्रसिद्ध केलेल्या एका सविस्तर आणि गोपनीय अहवालानुसार, जर कोणताही अमेरिकन नागरिक परदेशात इबोला संक्रमित झाला, तर त्याला थेट अमेरिकेत आणण्याऐवजी पूर्व आफ्रिकेतील केनिया (Kenya) देशात पाठवले जाईल. यासाठी अमेरिकेने केनिया सरकारच्या मदतीने मध्य केनियाच्या दुर्गम भागात एक विशेष, अत्यंत आधुनिक लष्करी विलगीकरण केंद्र (Quarantine Center) उभारण्याचे काम हाती घेतले आहे.
🇰🇪 EBOLA UPDATE IN KENYA: The Trump Administration has reportedly directed the U.S. Department of Defense to establish a 50 to 250-bed quarantine facility and military field hospital in Kenya within the next week to house Americans exposed to the deadly Ebola outbreak spreading… pic.twitter.com/ILEMHqK7uE — Mossad Commentary (@MOSSADil) May 28, 2026
credit – social media and Twitter
अमेरिकन प्रशासनाने या कामाचे गांभीर्य ओळखून थेट अमेरिकी लष्कराला (US Military) पाचारण केले आहे. लष्कराला मध्य केनियात केवळ एका आठवड्याच्या आत हे अत्याधुनिक विलगिकरण केंद्र उभारण्याच्या कडक सूचना देण्यात आल्या आहेत. हे केंद्र सामान्य रुग्णालय नसून, अमेरिकेतून खास विमानाने आयात केलेली विशेष ‘जैव-प्रतिबंधक युनिट्स’ (Bio-Containment Units) असतील. सुरुवातीला येथे ५० खाटांची व्यवस्था केली जात असून, आणीबाणीच्या परिस्थितीत अवघ्या काही दिवसांत याचा विस्तार २५० खाटांपर्यंत वाढवता येईल अशी याची रचना आहे. यामुळे अमेरिकेच्या मुख्य भूमीवर इबोला विषाणूचा प्रवेश रोखणे शक्य होईल, असा विश्वास व्हाईट हाऊसने व्यक्त केला आहे.
केनियातील या महा-विलगीकरण केंद्रात स्थानिक डॉक्टराऐवजी थेट अमेरिकेचे विशेष वैद्यकीय पथक काम करणार आहे. ‘यूएस पब्लिक हेल्थ सर्व्हिस’ (US Public Health Service) चे निवडक आणि अत्यंत अनुभवी सदस्य या मोहिमेसाठी सज्ज झाले आहेत. सध्या मेरीलँडमधील ‘जॉइंट बेस अँड्र्यूज’ (Joint Base Andrews) या लष्करी तळावर या वैद्यकीय पथकाला अत्यंत कडक आणि विशेष बायो-सुरक्षा प्रशिक्षण दिले जात आहे. इबोला संक्रमितांवर स्वतःचा जीव धोक्यात न घालता पीपीई किट्स आणि आधुनिक उपकरणांच्या साहाय्याने कसे उपचार करायचे, याचे धडे त्यांना दिले जात आहेत. हे प्रशिक्षित पथक लवकरच केनियाला रवाना होणार आहे. क्रीडा जगताला सुरक्षित ठेवण्यासाठी अमेरिकेने उचललेले हे पाऊल सध्या जगभरात चर्चेचा विषय ठरले आहे.
