Share Market Today: बाजारात कोणते शेअर्स देऊ शकतात दमदार परतावा? जाणून घ्या तज्ज्ञांचे मत

गिफ्ट निफ्टीमधील ट्रेंड्स देखील भारतीय बेंचमार्क निर्देशांकासाठी नकारात्मक सुरुवातीचे संकेत देत आहेत. गिफ्ट निफ्टी, निफ्टी फ्युचर्सच्या मागील क्लोजिंगपेक्षा जवळपास ९७ पॉइंट्सच्या सवलतीवर, २३,८८२ च्या पातळीवर व्यवहार करत होता.
मंगळवारी, नफावसुलीमुळे भारतीय शेअर बाजार घसरणीसह बंद झाला आणि बेंचमार्क निफ्टी ५० २४,००० च्या पातळीखाली बंद झाला. सेन्सेक्स ४७९.२६ अंकांनी, म्हणजेच ०.६३ टक्क्यांनी घसरून ७६,००९.७० वर बंद झाला, तर निफ्टी ५० ११८.०० अंकांनी, म्हणजेच ०.४९ टक्क्यांनी घसरून २३,९१३.७० वर स्थिरावला. मंगळवारी बँक निफ्टी निर्देशांक २००.७५ अंकांनी, म्हणजेच ०.३६% ने घसरून ५५,०९२.९० वर बंद झाला. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
प्रभुदास लिलाधरच्या तांत्रिक संशोधन विभागाच्या उपाध्यक्ष वैशाली पारेख यांनी आजच्या व्यवहारात गुंतवणूकदारांना खरेदी आणि विक्री करण्यासाठी तीन शेअर्सची शिफारस केली आहे. ज्यामध्ये मोरपेन लॅबोरेटरीज, रॅडिको खैतान आणि एयू स्मॉल फायनान्स बँक यांचा समावेश आहे. निओट्रेडरचे सह-संस्थापक आणि स्टॉक रिसर्च प्लॅटफॉर्म मार्केटस्मिथ इंडियाचे राजा व्यंकटरमण यांनी आज गुंतवणूकदारांना मिंडा कॉर्पोरेशन लिमिटेड, केपीआयटी टेक्नॉलॉजीज लिमिटेड, अदानी टोटल गॅस लिमिटेड, ओरॅकल फायनान्शियल सर्व्हिसेस सॉफ्टवेअर लिमिटेड आणि फ्रॅक्टल ॲनालिटिक्स लिमिटेड या पाच शेअर्सची खरेदी करण्याचा सल्ला दिला आहे.
भारतीय शेअर बाजारातील गुंतवणूकदार आज जीएमआर एअरपोर्ट्स, फिजिक्सवाला, पीसी ज्वेलर्स, कमिन्स इंडिया, कोल इंडिया, ब्रेनबीज सोल्युशन्स (फर्स्टक्राय), ओएनजीसी, जेके टायर आणि उद्योग, सीमेन्स, लार्सन आणि टुब्रो, कॅनरा बँक, सात्विक ग्रीन एनर्जी या शेअर्सवर लक्ष केंद्रीत करू शकतात.
चॉईस ब्रोकिंगचे कार्यकारी संचालक सुमीत बागडिया यांनी आज गुंतवणूकदारांना खरेदी करण्यासाठी निवडलेल्या स्टॉक्समध्ये अदानी एनर्जी सोल्युशन्स, वॉकहार्ट, वेदांता, आयएफसीआय आणि टाटा मोटर्स पॅसेंजर व्हेइकल्स यांचा समावेश आहे. आयसीआयसीआय सिक्युरिटीजचे उपाध्यक्ष आणि डेरिव्हेटिव्हज व क्वांट रिसर्च प्रमुख जय ठक्कर यांनी नजीकच्या काळात खरेदी करण्यासाठी म्फासिस फ्युचर्स, ग्लेनमार्क फार्मास्युटिकल्स फ्युचर्स आणि अंबुजा सिमेंट्स फ्युचर्सची शिफारस केली आहे.