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Rupee vs Dollar: डॉलरला झटका! अचानक का मजबूत होतोय भारतीय रुपया? सलग चौथ्या दिवशी दमदार कामगिरी; ही आहेत महत्त्वाची कारणं

Updated On: Jul 29, 2026 | 07:14 PM IST
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सारांश

Rupee vs Dollar : जागतिक बाजारातील घडामोडींदरम्यान भारतीय रुपयाने अमेरिकन डॉलरला जोरदार टक्कर देत सलग चौथ्या दिवशी आपली पकड मजबूत केली आहे. परदेशी संस्थागत गुंतवणूकदारांचा भारतीय शेअर बाजारातील वाढता भरवसा आणि अशा इतर कारणांमुळे रुपयाला मोठं बळ मिळालं आहे.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • डॉलरला दणक्यात झटका!
  • अचानक का मजबूत होतोय भारतीय रुपया?
  • सलग चौथ्या दिवशी दमदार कामगिरी
Rupee vs Dollar : मागील काही काळापासून अत्यंत वाईट कामगिरी करत असलेल्या भारतीय चलनासाठी रुपया चांगली बातमी आहे. बुधवारी सलग चौथ्या दिवशीही रुपया मजबूत राहिला आहे. अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत रुपया (Rupee vs Dollar)16 पैशांनी मजबूत झाला आणि 95.66 वर बंद झाला. शेअर बाजारातील वाढ, विदेशी गुंतवणूकदारांकडून भारतीय बाजारात पैशाची गुंतवणूक, डॉलरची कमजोरी आणि कच्च्या तेलाच्या किमतीतील स्थिरता यामुळे रुपया मजबूत झाला आहे. असं सांगण्यात येत आहेत. पण नेमकी अशी कोणती कारणं आहेत ज्याचा थेट परिणाम रुपयांवर होत आहे. समजून घेऊयात.

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बुधवारी जेव्हा बाजाराची सुरुवात झाली तेव्हा रुपया प्रति डॉलर 95.70 वर उघडला होता. दिवसभराच्या व्यवहारादरम्यान रुपया 95.48 ते 95.80 च्या श्रेणीपर्यंत पोहोचला. व्यवहाराच्या शेवटी तो प्रति डॉलर 95.66 वर बंद झाला. याआधी मंगळवारीही रुपया 17 पैशांनी मजबूत होऊन 95.82 वर बंद झाला होता. गेल्या चार दिवसांत रुपयाच्या मूल्यात बरीच आणि चांगली सुधारणा दिसत आहे.

रुपयाच्या मजबुतीची पाच प्रमुख कारणे

१. कच्च्या तेलाच्या किमतीतील दिलासा
आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती प्रति बॅरल सुमारे ८८ डॉलर आहेत, ज्या पूर्वी १०० डॉलरच्या वर गेल्या होत्या.
तेलाच्या कमी झालेल्या किमतींमुळे भारताचे आयातीवर होणारं बील देखील कमी झाले आहे, ज्यामुळे रुपयावरील दबाव कमी झाला आहे.

२. RBI ची कारवाई
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने बाजारात वेळोवेळी डॉलरची विक्री करून रुपयाची खरेदी केली आहे.
बाजारात डॉलरच्या पुरेशा पुरवठ्यामुळे रुपयाला आधार मिळाला आहे.

३. परकीय भांडवल आणि ठेवींमध्ये वाढ
सरकार आणि RBI च्या कारवाईमुळे देशात परकीय चलन आणि परकीय गुंतवणूक वाढली आहे.
यामुळे भारतीय बाजारात डॉलरची उपलब्धता अधिक मजबूत झाली आहे.

४. डॉलरची विक्री
निर्यातदार आणि बँकांनी गेल्या काही दिवसांत मोठ्या प्रमाणात डॉलरची विक्री केली आहे.
यामुळे बाजारात डॉलरचा पुरवठा वाढला आहे आणि रुपया मजबूत झाला आहे.

५. शेअर बाजारातील परकीय गुंतवणूक
परकीय पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांनी FPI भारतीय शेअर बाजारात पुन्हा गुंतवणूक करण्यास सुरुवात केली आहे.
यामुळे भारतीय चलनही मजबूत झाले आहे. बुधवारी शेअर बाजारात प्रचंड तेजी आली.

डॉलरच्या इंडेक्समध्ये कमजोरी

सहा प्रमुख चलनांच्या तुलनेत डॉलरची ताकद मोजणारा डॉलर निर्देशांक ०.०४% ने घसरून १०१.२२ वर आला आहे. ज्यामुळे भारतीय रुपयाला आणखी बळकटी मिळाली आहे.

बाजारातील वातावरण आणि आकडेवारी

बुधवारी, बीएसई सेन्सेक्स ८८८ अंकांनी वाढून ७७,६५४ वर बंद झाला आणि एनएसई निफ्टी २६४ अंकांनी वाढून २४,२५० वर बंद झाला. आकडेवारीनुसार, विदेशी संस्थागत गुंतवणूकदारांनी (FIIs) मंगळवारी बाजारात निव्वळ ₹७५५.३३ कोटींच्या शेअर्सची खरेदी केली.

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Web Title: Rupee vs dollar why indian rupee strengthening 5 reasons marathi news

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Published On: Jul 29, 2026 | 07:14 PM

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