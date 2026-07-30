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Apple ची ऐतिहासिक झेप! 5 ट्रिलियन डॉलर मार्केट कॅप गाठणारी जगातील दुसरी कंपनी

Updated On: Jul 30, 2026 | 12:30 PM IST
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सारांश

Apple: जागतिक शेअर बाजारात मंगळवारी ॲपलने ऐतिहासिक कामगिरी करत व्यवहारादरम्यान 5 ट्रिलियन डॉलर्स बाजारमूल्याचा टप्पा ओलांडला. शेअरच्या किमतीत झालेल्या विक्रमी वाढीमुळे कंपनीचे मार्केट कॅप या पातळीवर पोहोचले.

Apple ची ऐतिहासिक झेप! (फोटो सौजन्य- सोशलमीडिया)

Apple ची ऐतिहासिक झेप! (फोटो सौजन्य- सोशलमीडिया)

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विस्तार
  • ॲपलने व्यवहारादरम्यान 5 ट्रिलियन डॉलर्स बाजारमूल्याचा ऐतिहासिक टप्पा 
  • शेअरच्या विक्रमी वाढीमुळे कंपनीचे मार्केट कॅप उच्चांक
  • दिवसअखेर नफावसुलीमुळे शेअरमध्ये किंचित घसरण
  • तंत्रज्ञान क्षेत्रातील ॲपलचे जागतिक वर्चस्व पुन्हा एकदा अधोरेखित 
Tech News: जागतिक शेअर बाजारात मंगळवारी एक महत्त्वाची घडामोड पाहायला मिळाली. (I-Phone) आयफोन बनवणारी ॲपल कंपनी काही काळासाठी तब्बल 5 ट्रिलियन डॉलर्सच्या(Trillion Dollars) बाजारमूल्याच्या पुढे गेली. हा टप्पा गाठणाऱ्या मोजक्याच कंपन्यांमध्ये आता (I-Phone) ॲपलचाही समावेश झाला आहे. यामुळे तंत्रज्ञान क्षेत्रात कंपनीची ताकद पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे.

कंपनीच्या शेअरची किंमत विक्रमी

व्यवहार सुरू असताना ॲपलच्या शेअरमध्ये जोरदार वाढ झाली. एका टप्प्यावर कंपनीच्या शेअरची किंमत विक्रमी पातळीवर पोहोचली आणि त्यासोबतच कंपनीचे एकूण बाजारमूल्यही 5 ट्रिलियन डॉलर्सच्या वर गेले. मात्र, दिवसअखेर नफावसुलीमुळे शेअरमध्ये थोडी घसरण झाली. त्यामुळे बाजार बंद होताना कंपनीचे मूल्य या आकड्याच्या किंचित खाली आले. तरीही दिवसभरातील ही कामगिरी गुंतवणूकदारांसाठी मोठी सकारात्मक बातमी ठरली.

ॲपलच्या शेअरमध्ये सातत्याने तेजी

गेल्या काही महिन्यांपासून ॲपलच्या शेअरमध्ये सातत्याने तेजी पाहायला मिळत आहे. कंपनीच्या नवीन उत्पादनांबरोबरच डिजिटल सेवा(Digital Service), सॉफ्टवेअर(Software) आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेशी (AI)संबंधित योजनांमुळे गुंतवणूकदारांचा विश्वास अधिक मजबूत झाला आहे. याच कारणामुळे यंदा कंपनीच्या शेअरने चांगली वाढ नोंदवली असून अनेक मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्यांनाही मागे टाकले आहे.

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एआयसाठी वापरल्या जाणाऱ्या चिप्सची मागणी

दरम्यान, जगातील सर्वात मौल्यवान कंपनी होण्यासाठी ॲपल(Apple) आणि एनव्हिडिया (Nvidia) यांच्यात चुरशीची स्पर्धा सुरू आहे. काही महिन्यांपूर्वी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) क्षेत्रातील वाढत्या मागणीचा मोठा फायदा एनव्हिडियाला झाला होता. एआयसाठी वापरल्या जाणाऱ्या चिप्सची मागणी झपाट्याने वाढल्याने कंपनीने बाजारमूल्यात मोठी आघाडी घेतली होती. त्यामुळे एनव्हिडियाने काही काळ अव्वल स्थानही कायम ठेवले. 

बाजारात कंपनीबाबत सकारात्मक

मात्र आता परिस्थिती बदलताना दिसत आहे. ॲपलने पुन्हा एकदा बाजारमूल्यात आघाडी घेतली असून गुंतवणूकदारांचा वाढता प्रतिसाद कंपनीसाठी फायदेशीर ठरत आहे. विशेष म्हणजे आगामी आर्थिक निकालांच्या पार्श्वभूमीवरही बाजारात कंपनीबाबत सकारात्मक वातावरण दिसून येत आहे. त्यामुळे पुढील काही दिवसांत शेअरमध्ये (Share Market) आणखी चढ-उतार पाहायला मिळू शकतात.

जगातील सर्वात प्रभावशाली तंत्रज्ञान

एनव्हिडियाची वाढही तितकीच महत्त्वाची मानली जाते. डेटा सेंटर, क्लाउड सेवा आणि एआय तंत्रज्ञानासाठी लागणाऱ्या उच्च क्षमतेच्या चिप्समुळे कंपनीने जागतिक बाजारात मजबूत स्थान निर्माण केले आहे. त्यामुळे आजही ती जगातील सर्वात प्रभावशाली तंत्रज्ञान कंपन्यांपैकी एक मानली जाते. मंगळवारच्या व्यवहारात एनव्हिडियाच्या शेअरमध्येही वाढ झाली, मात्र बाजारमूल्याच्या बाबतीत ती ॲपलच्या मागे राहिली.

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भविष्यात आणखी मोठा फायदा

विशेष म्हणजे, काही वर्षांपूर्वी ट्रिलियन डॉलर्सचा टप्पा गाठणंही मोठं यश मानलं जात होतं. आता मात्र जगातील काही आघाडीच्या तंत्रज्ञान कंपन्या 5 ट्रिलियन डॉलर्सच्या घरात पोहोचत आहेत. यावरून जागतिक अर्थव्यवस्थेत तंत्रज्ञान क्षेत्राचं वाढतं महत्त्व स्पष्ट होतं. विश्लेषकांच्या मते, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्मार्ट डिव्हाइस, क्लाउड सेवा आणि डिजिटल व्यवसाय या क्षेत्रांमध्ये सातत्याने गुंतवणूक करणाऱ्या कंपन्यांना भविष्यात आणखी मोठा फायदा मिळू शकतो. त्यामुळे ॲपल आणि एनव्हिडिया यांच्यातील ही स्पर्धा पुढील काळात अधिक रंगतदार होण्याची शक्यता आहे.

Web Title: Apple crosses usd 5 trillion market cap on tuesday trading

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Published On: Jul 30, 2026 | 12:30 PM

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