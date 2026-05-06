बंगालच्या झालमुरीचा वाढत ट्रेंड! या पदार्थांचा वापर करून झटपट बनवा तिखटजाळ बंगाली झालमुरी, नोट करा रेसिपी

पश्चिम बंगालमधील राजकीय विजयामुळे बंगाली झालमुरी पुन्हा एकदा ट्रेडींगला आली आहे. स्ट्रीट फूडचा हा पदार्थ केवळ बंगालमध्येच नाहीतर देशभरात फेमस झाला आहे. चला तर जाणून घेऊया झालमुरी बनवण्याची रेसिपी.

Updated On: May 06, 2026 | 02:40 PM
सोशल मीडियासह संपूर्ण देशभरात बंगाल निवडणुकांची मोठी चर्चा रंगली आहे. त्यात मागील काही दिवसांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीतील प्रचारादरम्यान झालमुरीच्या दुकानाला भेट देत, झालमुरी खाण्याचा आनंद लुटला. त्यानंतर संपूर्ण भारतात एकाच पदार्थाची मोठी चर्चा रंगली. बंगाली झालमुरी हा पश्चिम बंगाल आणि कोलकातामधील सर्वात लोकप्रिय स्ट्रीट फूड पैकी ऐक एक आहे. महाराष्ट्रात भूक लागल्यानंतर ज्याप्रमाणे वडापाव खाल्ला जातो तसेच पश्चिम बंगालमध्ये झालमुरी खाल्ली जाते. हा पदार्थ चवीला अतिशय तिखट असतो. यात विविध मसाले आणि कांदा टोमॅटोचा वापर केला जातो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पश्चिम बंगालच्या दौऱ्यात चाखलेल्या झालमुरीचे आणि तिथे असलेल्या खाद्यसंस्कृतीचे कौतुक केले. त्यानंतर पुन्हा एकदा पश्चिम बंगालमधील राजकीय विजयामुळे बंगाली झालमुरी पुन्हा एकदा ट्रेडींगला आली आहे. संध्याकाळच्या वेळी भूक लागल्यानंतर विकतचे पदार्थ खाण्याऐवजी तुम्ही बंगाली झालमुरी घरीच बनवून खाऊ शकता. या व्हायरल रेसिपीने सोशल मीडियावर धुमाकूळ घातला आहे. चला तर जाणून घेऊया झालमुरी बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

साहित्य:

  • मुरमुरे
  • कांदा
  • टोमॅटो
  • मीठ
  • हिरवी मिरची
  • काळे चणे
  • चणाचूर
  • पुदिना
  • लिंबाचा रस
  • आलं
  • कोथिंबीर
  • शेव
  • लोणच्यावरील तेल
  • शेंगदाणे
  • जिरं
  • वेलची
  • दालचिनी
कृती:

  • बंगाली झालमुरी बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, कांदा टोमॅटो बारीक कापून घ्या. कुकरच्या भांड्यात काळे चणे आणि पाणी घालून शिजवा.
  • मिक्सरच्या भांड्यात कोथिंबीर, पुदिन्याची पाने, आलं, लसूण आणि हिरवी मिरची घालून बारीक पेस्ट करून घ्या.
  • कढईमध्ये तेल गरम करून त्यात शेंगदाणे भाजा. पॅनमध्ये दालचिनी, वेलची, धणे, जिरं घालून भाजा आणि मिक्सरमध्ये घालून बारीक पेस्ट तयार करा.
  • मोठ्या वाटीमध्ये मुरमुरे, बारीक चिरून घेतलेला कांदा, टोमॅटो घालून मिक्स करा. त्यानंतर त्यात भाजलेले शेंगदाणे घाला.
  • तयार केलेल्या मिश्रणात शिजवलेला बटाटा, काळे चणे आणि हिरव्या मिरचीचे तुकडे घालून मिक्स करा.
  • त्यानंतर त्यात चटणी आणि लोणच्यावरील तेल घालून व्यवस्थित मिक्स करा. सगळ्यात शेवटी चवीनुसार मीठ, लिंबाचा रस,
  • चाट मसाला, लाल तिखट आणि भरपूर शेव घालून व्यवस्थित मिक्स करा.
  • तयार आहे झटपट बनवलेली बंगाली झालमुरी.

