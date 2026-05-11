Retirement Planning: म्हातारपणात 1 कोटी रुपये पुरतील का? निवृत्तीनंतर सुखी आयुष्यासाठी ‘हा’ आहे नवा मॅजिक नंबर

जरी बहुतांश लोक ₹१ कोटी ही रक्कम प्रचंड मोठी मानत असले, तरी ते अनेकदा एका अत्यंत महत्त्वाच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करतात: आपली वृद्धावस्था सुखात घालवण्यासाठी ₹१ कोटी ही रक्कम खरोखरच पुरेशी ठरेल का?

Updated On: May 11, 2026 | 04:17 PM
フォト

  • वृद्धावस्था सुखात घालवण्यासाठी ₹१ कोटी पुरेसे?
  • वाढत्या महागाईचा मोठा परिणाम
  • तुमचा निवृत्ती निधी किती मोठा असावा?
What to do in retirement: तुमच्यापैकी बहुतेकांना कदाचित हा प्रश्न पडत असेल की, निवृत्तीनंतरच्या काळात आपला वेळ कसा घालवायचा. त्यापेक्षा मोठा प्रश्न हा की आयुष्यातील सुखाचे शेवटचे दिवस सुखाचे घालवायचे असतील तर आपली कमाई आपल्यासोबत असणं गरजेचं आहे. पण आता सेव्ह केलेली कमाई पुरेशी ठरेल का? निवृत्तीनंतर सन्मानपूर्वक जीवन जगण्यासाठी हाताशी असलेला निधी पुरेसा ठरेल का? ही एक सर्वमान्य वस्तुस्थिती आहे. दुसरीकडे, जरी बहुतांश लोक ₹१ कोटी ही रक्कम प्रचंड मोठी मानत असले, तरी ते अनेकदा एका अत्यंत महत्त्वाच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करतात: आपली वृद्धावस्था सुखात घालवण्यासाठी ₹१ कोटी ही रक्कम खरोखरच पुरेशी ठरेल का? वाढती महागाई आणि वेगाने बदलणारी जीवनशैली यांच्या पार्श्वभूमीवर, आजच्या काळातील वास्तव हे भूतकाळातील वास्तवापेक्षा पूर्णपणे वेगळे बनले आहे. पण मग आता निवृत्तीसाठी मॅजिकल नंबर काय आहे?

वाढत्या महागाईचा मोठा परिणाम

तुमच्यापैकी बहुतांश लोक ही वस्तुस्थिती अनेकदा दुर्लक्षित करतात की, आजच्या १ कोटी रुपयांचे मूल्य भविष्यात तसेच राहणार नाही. जर वार्षिक महागाईचा दर ६ टक्के राहिला, तर आजच्या ५०,००० रुपयांचे मूल्य साधारणपणे १० वर्षांनंतर १.६ लाख रुपयांच्या बरोबरीचे असेल. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, वाढत्या महागाईमुळे लोकांचे जीवन अधिकाधिक कठीण होत जाईल. हे नेहमी लक्षात ठेवा की, आज तुम्ही जी वस्तू १०० रुपयांना खरेदी करता, त्यासाठीच भविष्यात तुम्हाला कदाचित दुप्पट किंमत मोजावी लागू शकते.

लाईफस्टाईल आणि आरोग्याच्या खर्चावर बारकाईने लक्ष

निवृत्तीनंतर, तुमचे नियमित उत्पन्न पूर्णपणे थांबते; मात्र, तुमचे खर्च मात्र थांबत नाहीत. शिवाय, जसजसे तुमचे वय वाढते, तसतसे केवळ वैद्यकीय उपचारांशीच नव्हे, तर सर्वसाधारण आरोग्यसेवेशी संबंधित खर्चही सहजपणे दुप्पट होऊ शकतात. जर तुमच्याकडे सध्या कोणत्याही प्रकारचे आरोग्य विमा संरक्षण नसेल, तर एखादा गंभीर आजार तुमच्या आतापर्यंत साचलेल्या बचतीचा मोठा हिस्सा पूर्णपणे नष्ट करतो. मग प्रश्न उभा राहतो तो पुढील खर्चांचा आणि भविष्यातील निधींचा.

तुमचा निवृत्ती निधी किती मोठा असावा?

या विषयावर मार्गदर्शन करताना, आर्थिक तज्ज्ञ असा सल्ला देतात की, तुमच्या सध्याच्या वार्षिक खर्चाच्या किमान २५ पट रकमेचा निधी जमा करण्यास तुम्ही लवकरात लवकर सुरुवात केली पाहिजे. १ कोटी रुपये ही रक्कम निवृत्ती निधी उभारण्याची सुरुवात करण्यासाठी एक उत्तम आधार ठरू शकत असली, तरीही तुमच्या निवृत्तीनंतरच्या संपूर्ण गरजा भागवण्यासाठी ती पुरेशी ठरेलच असे नाही. निवृत्तीचे प्रभावी नियोजन करण्यासाठी, तुम्ही कोणत्याही विलंबाशिवाय ‘सिस्टिमॅटिक विथड्रॉवल प्लॅन्स’, इक्विटी म्युच्युअल फंड आणि सुरक्षित गुंतवणुकीचे पर्याय जसे की PPF किंवा SCSS यांसारख्या साधनांमध्ये गुंतवणूक करण्यास सुरुवात केली पाहिजे. तुम्ही जितक्या लवकर गुंतवणूक करण्यास सुरुवात कराल, तितका मोठा निवृत्ती निधी तुम्ही उभारू शकाल.

Published On: May 11, 2026 | 02:15 PM

