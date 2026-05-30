अनिल अंबानींना मोठा धक्का! Bank Fraud प्रकरणात CBI कडून पहिली चार्जशीट दाखल, रिलायन्स कंपनीविरोधात आता…

Reliance Group News: मोठ्या नावांपैकी एक अंबानी नाव सध्या सीबीआयच्या कचाट्यात अडकलं आहे. अनिल अंबानी आणि त्यांची कंपनी, रिलायन्स कम्युनिकेशन्स हे एका बँक फसवणूक प्रकरणात अधिकाधिक गुंतत चालले आहेत. या प्रकरणातील एका नवीन घडामोडीनुसार, केंद्रीय अन्वेषण विभागाने म्हणजेच CBI एका बहुकोटी रुपयांच्या कर्ज फसवणूक प्रकरणात ‘रिलायन्स एडीए ग्रुप’विरुद्ध मोठी कारवाई केली आहे.
या कारवाईचा एक भाग म्हणून, CBI ने मुंबईतील एका विशेष न्यायालयात आपले पहिले chargesheet दाखल केले आहे. या दोषारोपपत्रात १६ आरोपी व्यक्ती आणि संस्थांची नावे नमूद करण्यात आली आहेत. ज्यांच्यावर आरोप ठेवण्यात आले आहेत, त्यामध्ये ‘रिलायन्स कम्युनिकेशन्स लिमिटेड’, तिचे पाच वरिष्ठ अधिकारी आणि ‘स्टेट बँक ऑफ इंडिया’, ‘बँक ऑफ महाराष्ट्र’ व तत्कालीन ‘सिंडिकेट बँक’ येथील १० बँक अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.
प्राथमिक दोषारोपपत्रामध्ये प्रामुख्याने ₹२,०५० कोटींच्या सार्वजनिक निधीचा अपहार आणि तो निधी मूळ उद्देशाव्यतिरिक्त इतरत्र वळवण्याच्या बाबींवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. संबंधित तपास यंत्रणेच्या माहितीनुसार, या चौकशीमध्ये खालील बाबींचा समावेश आहे:
स्टेट बँक ऑफ इंडियाने मंजूर केलेले ₹१,२०० कोटींचे मुदत कर्ज
बँक ऑफ महाराष्ट्राने मंजूर केलेल्या ₹५०० कोटींच्या ‘लेटर ऑफ क्रेडिट’ सुविधा.
तत्कालीन सिंडिकेट बँकेने मंजूर केलेल्या ₹३५० कोटींच्या ‘लेटर ऑफ क्रेडिट’ सुविधा.
हा निधी त्याच्या मूळ व्यावसायिक उद्देशांसाठी वापरण्याऐवजी, त्याचा कथितरित्या अपहार करण्यात आला. रिलायन्स कम्युनिकेशन्समुळे बँकेचे ₹२,९२९.०५ कोटींचे नुकसान झाले असल्याचा आरोप SBI ने केला आहे. पण सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या संपूर्ण समूहाला झालेल्या नुकसानीची एकत्रित बेरीज केल्यास, ही एकूण रक्कम ₹१९,६९४.३३ कोटी इतकी होते.
या प्रकरणामध्ये जनता आणि सरकारी मालकीच्या बँकांचे मोठ्या प्रमाणावरील निधी गुंतलेला असल्याने, संपूर्ण प्रकरणाची सध्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली कसून चौकशी सुरू आहे. सीबीआयने अनिल अंबानी यांच्या नेतृत्वाखालील कंपन्यांविरुद्ध विशेषतः रिलायन्स टेलिकॉम, रिलायन्स होम फायनान्स आणि रिलायन्स कमर्शियल फायनान्स यांच्याविरुद्ध एकूण सात FIRs दाखल केले आहेत. ही चौकशी अद्यापही सुरूच आहे. आगामी काळात सीबीआयद्वारे या प्रकरणी पुरवणी दोषारोपपत्रे दाखल केली जाण्याची शक्यता आहे.
