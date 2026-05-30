अनिल अंबानींना मोठा धक्का! Bank Fraud प्रकरणात CBI कडून पहिली चार्जशीट दाखल, रिलायन्स कंपनीविरोधात आता…

Updated On: May 30, 2026 | 12:51 PM IST
सारांश

रिलायन्स कम्युनिकेशन्स हे एका बँक फसवणूक प्रकरणात अधिकाधिक गुंतत चालले आहेत. या प्रकरणातील एका नवीन घडामोडीनुसार, केंद्रीय अन्वेषण विभागाने म्हणजेच CBI एका बहुकोटी रुपयांच्या कर्ज फसवणूक प्रकरणात 'रिलायन्स एडीए ग्रुप'विरुद्ध मोठी कारवाई केली आहे.

विस्तार

Reliance Group News: मोठ्या नावांपैकी एक अंबानी नाव सध्या सीबीआयच्या कचाट्यात अडकलं आहे. अनिल अंबानी आणि त्यांची कंपनी, रिलायन्स कम्युनिकेशन्स हे एका बँक फसवणूक प्रकरणात अधिकाधिक गुंतत चालले आहेत. या प्रकरणातील एका नवीन घडामोडीनुसार, केंद्रीय अन्वेषण विभागाने म्हणजेच CBI एका बहुकोटी रुपयांच्या कर्ज फसवणूक प्रकरणात ‘रिलायन्स एडीए ग्रुप’विरुद्ध मोठी कारवाई केली आहे.

दोषारोपपत्रात कोणाचा समावेश?

या कारवाईचा एक भाग म्हणून, CBI ने मुंबईतील एका विशेष न्यायालयात आपले पहिले chargesheet दाखल केले आहे. या दोषारोपपत्रात १६ आरोपी व्यक्ती आणि संस्थांची नावे नमूद करण्यात आली आहेत. ज्यांच्यावर आरोप ठेवण्यात आले आहेत, त्यामध्ये ‘रिलायन्स कम्युनिकेशन्स लिमिटेड’, तिचे पाच वरिष्ठ अधिकारी आणि ‘स्टेट बँक ऑफ इंडिया’, ‘बँक ऑफ महाराष्ट्र’ व तत्कालीन ‘सिंडिकेट बँक’ येथील १० बँक अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.

2050 कोटींच्या निधीच्या चुकीच्या वापराबाबत चौकशी

प्राथमिक दोषारोपपत्रामध्ये प्रामुख्याने ₹२,०५० कोटींच्या सार्वजनिक निधीचा अपहार आणि तो निधी मूळ उद्देशाव्यतिरिक्त इतरत्र वळवण्याच्या बाबींवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. संबंधित तपास यंत्रणेच्या माहितीनुसार, या चौकशीमध्ये खालील बाबींचा समावेश आहे:

स्टेट बँक ऑफ इंडियाने मंजूर केलेले ₹१,२०० कोटींचे मुदत कर्ज
बँक ऑफ महाराष्ट्राने मंजूर केलेल्या ₹५०० कोटींच्या ‘लेटर ऑफ क्रेडिट’ सुविधा.
तत्कालीन सिंडिकेट बँकेने मंजूर केलेल्या ₹३५० कोटींच्या ‘लेटर ऑफ क्रेडिट’ सुविधा.
हा निधी त्याच्या मूळ व्यावसायिक उद्देशांसाठी वापरण्याऐवजी, त्याचा कथितरित्या अपहार करण्यात आला. रिलायन्स कम्युनिकेशन्समुळे बँकेचे ₹२,९२९.०५ कोटींचे नुकसान झाले असल्याचा आरोप SBI ने केला आहे. पण सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या संपूर्ण समूहाला झालेल्या नुकसानीची एकत्रित बेरीज केल्यास, ही एकूण रक्कम ₹१९,६९४.३३ कोटी इतकी होते.

आता पुढे काय?

या प्रकरणामध्ये जनता आणि सरकारी मालकीच्या बँकांचे मोठ्या प्रमाणावरील निधी गुंतलेला असल्याने, संपूर्ण प्रकरणाची सध्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली कसून चौकशी सुरू आहे. सीबीआयने अनिल अंबानी यांच्या नेतृत्वाखालील कंपन्यांविरुद्ध विशेषतः रिलायन्स टेलिकॉम, रिलायन्स होम फायनान्स आणि रिलायन्स कमर्शियल फायनान्स यांच्याविरुद्ध एकूण सात FIRs दाखल केले आहेत. ही चौकशी अद्यापही सुरूच आहे. आगामी काळात सीबीआयद्वारे या प्रकरणी पुरवणी दोषारोपपत्रे दाखल केली जाण्याची शक्यता आहे.

Published On: May 30, 2026 | 12:51 PM

अनिल अंबानींना मोठा धक्का! Bank Fraud प्रकरणात CBI कडून पहिली चार्जशीट दाखल, रिलायन्स कंपनीविरोधात आता…

अनिल अंबानींना मोठा धक्का! Bank Fraud प्रकरणात CBI कडून पहिली चार्जशीट दाखल, रिलायन्स कंपनीविरोधात आता…

May 30, 2026 | 12:51 PM
Vastu Tips: बाल्कनीची योग्य दिशेमुळे करिअरला मिळू शकते गती, ‘ही’ झाडे चुकीच्या ठिकाणी लावणे पडू शकते महागात

Vastu Tips: बाल्कनीची योग्य दिशेमुळे करिअरला मिळू शकते गती, ‘ही’ झाडे चुकीच्या ठिकाणी लावणे पडू शकते महागात

May 30, 2026 | 12:50 PM
‘शरद पवार आणि मामांना भेटायची हिंमत नाही’; प्राजक्त तनपुरेंची भावूक प्रतिक्रिया, अखेर भाजपमध्ये प्रवेश निश्चित!

‘शरद पवार आणि मामांना भेटायची हिंमत नाही’; प्राजक्त तनपुरेंची भावूक प्रतिक्रिया, अखेर भाजपमध्ये प्रवेश निश्चित!

May 30, 2026 | 12:41 PM
Interstate 95: अमेरिकेत काळाचा भीषण घाला! भरधाव बसने 6 गाड्यांना चिरडले; एकाच कुटुंबातील 2 मुलांसह 5 जणांचा वेदनादायक अंत

Interstate 95: अमेरिकेत काळाचा भीषण घाला! भरधाव बसने 6 गाड्यांना चिरडले; एकाच कुटुंबातील 2 मुलांसह 5 जणांचा वेदनादायक अंत

May 30, 2026 | 12:29 PM
Jio Recharge Plan: अवघ्या 200 रुपयांत मनोरंजनाचा खजिना! नव्या जिओ प्लॅनमध्ये मिळणार युट्यूब प्रिमियम अन् बरंच काही

Jio Recharge Plan: अवघ्या 200 रुपयांत मनोरंजनाचा खजिना! नव्या जिओ प्लॅनमध्ये मिळणार युट्यूब प्रिमियम अन् बरंच काही

May 30, 2026 | 12:27 PM
BSNL मध्ये इंजिनिअर्ससाठी बंपर भरती; निवड प्रक्रिया आणि पात्रता निकष वाचा एका क्लिकवर..

BSNL मध्ये इंजिनिअर्ससाठी बंपर भरती; निवड प्रक्रिया आणि पात्रता निकष वाचा एका क्लिकवर..

May 30, 2026 | 12:19 PM
Ulhasnagar Crime: सातबारावर नाव चढवण्यासाठी 20 हजारांची लाच; ग्राम महसूल अधिकारी एसीबीच्या जाळ्यात

Ulhasnagar Crime: सातबारावर नाव चढवण्यासाठी 20 हजारांची लाच; ग्राम महसूल अधिकारी एसीबीच्या जाळ्यात

May 30, 2026 | 12:18 PM

Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

May 28, 2026 | 04:36 PM
Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

May 28, 2026 | 03:30 PM
Ahilyanagar: त्याग, श्रद्धा आणि समर्पणाचा सण! बकरी ईदचा खरा इतिहास काय सांगतो?

Ahilyanagar: त्याग, श्रद्धा आणि समर्पणाचा सण! बकरी ईदचा खरा इतिहास काय सांगतो?

May 28, 2026 | 03:27 PM
Dombivli : पिंपळेश्वर मंदिर ट्रस्टला 4 एकर 25 गुंठे जमीन मिळाल्यानंतर भाजप-शिवसेनेकडून जल्लोष

Dombivli : पिंपळेश्वर मंदिर ट्रस्टला 4 एकर 25 गुंठे जमीन मिळाल्यानंतर भाजप-शिवसेनेकडून जल्लोष

May 28, 2026 | 02:09 PM
बकरी ईदपूर्वी मिरा रोडमध्ये हायव्होल्टेज ड्रामा, अखेर प्रशासनाच्या मध्यस्थीने तोडगा

बकरी ईदपूर्वी मिरा रोडमध्ये हायव्होल्टेज ड्रामा, अखेर प्रशासनाच्या मध्यस्थीने तोडगा

May 28, 2026 | 01:59 PM
Vasai : अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान ! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

Vasai : अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान ! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

May 28, 2026 | 01:49 PM
Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

May 27, 2026 | 03:55 PM