  • Residents Fear Flooding As Natural Drain Gets Blocked By Land Filling In Karjat Neral Area Raigad News Marathi

Raigad News: पहिल्याच पावसात घरे जलमय होण्याची भीती! नेरळमध्ये बिल्डरविरोधात ग्रामस्थ आक्रमक

Updated On: May 30, 2026 | 02:02 PM IST
सारांश

नेरळजवळील अचानक नगर परिसरात बिल्डरने केलेल्या मातीच्या भरावामुळे नैसर्गिक नाल्याचा मार्ग बंद झाल्याचा आरोप स्थानिक नागरिकांनी केला आहे. पावसाळा तोंडावर असताना घरांमध्ये पाणी शिरण्याची भीती निर्माण झाल्याने ग्रामस्थांनी प्रशासनाकडे तातडीच्या कारवाईची मागणी केली आहे.

  • अलायन्स ग्रुपने केलेल्या मातीच्या भरावामुळे नैसर्गिक नाल्याचा मार्ग बंद झाल्याचा आरोप स्थानिक ग्रामस्थांनी केला आहे.
  • नाल्याचा निचरा बंद झाल्यास पहिल्याच पावसात अचानक नगरमधील अनेक घरांमध्ये पाणी शिरण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
  • प्रशासनाने तात्काळ उपाययोजना न केल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा नागरिकांनी दिला आहे.
कर्जत: नेरळ गावच्या हद्दीवर असलेल्या ममदापूर ग्रामपंचायतमधील खांडा भागातील अचानक नगरमधील रहिवाशी पावसाळा सुरू होण्याआधीच घाबरले आहे. तेथे जमीन विकासक बिल्डरने आजुबाजूच्या लोकांचा कोणताही विचार न करता मातीचा भराव आपल्या जमिनीमध्ये केला आहे. त्याचा परिणाम तेथून पाणी वाहून नेणारा नैसर्गिक नाला बंद होणार आहे. त्यामुळे पावसाचे पाणी तेथेच अडकून पडणार असून पावसाळ्यातील पहिल्याच दिवशी तेथील अनेकांच्या घरात पाणी शिरणार आहे. दरम्यान, अलायन्स ग्रुप या बांधकाम व्यावसायिक विरुद्ध कडक कारवाई करावी, अशी मागणी स्थानिक ग्रामस्थांनी केली आहे.

स्थानिक ग्रामस्थ आक्रमक

कर्जत-नेरळ कल्याण या राज्यमार्ग रस्त्याने येणारा नाला ममदापूर ग्रामपंचायतमधील खांडा भागातून जातो. येथील नैसर्गिक नाला ‘अलायन्स ग्रुप’ या कंपनीच्या बिल्डरकडून आपल्या जमिनीत केलेल्या मातीच्या भरावामुळे बंद झाला आहे. संबंधित बिल्डरने गृहप्रकल्पाच्या बांधकामासाठी केलेल्या मातीच्या भरावाचा परिणाम होऊन त्या भागात राहणारे स्थानिक लोकांच्या दारातून जाणारा नाला बंद होणार आहे. या मनमानी कारभारामुळे आगामी पावसाळ्यात नेरल खांडा येथील अचानक नगरमधील नागरिकांच्या घरांमध्ये पाणी शिरून मोठ्या प्रमाणावर वित्तहानी व जीवितहानी होण्याची गंभीर शक्यता निर्माण झाली आहे. या समस्येच्या विरोधात येथील स्थानिक ग्रामस्थ आक्रमक झाले आहेत.

नैसर्गिक गटांरातून वाहून जाणारे पाणी जाण्यासाठी बिल्डरने कोणतीही पर्यायी व्यवस्था केलेली नाही. यामुळे पहिल्याच पावसात डोंगर आणि उंचावरून येणारे पाणी थेट नागरिकांच्या घरात शिरून घरांचे अतोनात नुकसान होऊ शकते, अशी तीव्र भीती रहिवाशांनी व्यक्त केली आहे. या बिल्डरच्या दादागिरीविरोधात कायदेशीर लढा देण्यासाठी ग्रामस्थांनी पुढाकार घेत निवेदनातून संबंधितांवर कायदेशीर कारवाईची मागणी केली आहे.

तर संतप्त नागरिक तीव्र आंदोलन छेडतील

या संदर्भात अचानक नगर येथील रहिवाशी यांनी एकत्र येत आवाज उठवला आहे. ग्रामस्थांनी कर्जत तहसीलदार आणि गटविकास अधिकारी आणि नेरळ विकास प्राधिकरण यांच्याकडे पत्राद्वारे लेखी तक्रारी दाखल केल्या आहेत. काही दिवसांवर आलेले पावसाळ्यापूर्वी पर्यायी व्यवस्था करण्याची मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे. प्रशासनाने तात्काळ हस्तक्षेप करून हा नाला पूर्ववत केला नाही किंवा पाण्याचा निचरा होण्यासाठी सक्षम पर्यायी व्यवस्था करून दिली नाही, तर नेरळ खाडा येथील अचानक नगरमधील सर्व नागरिक तीव्र आंदोलन छेडतील, ज्याची सर्वस्वी जबाबदारी प्रशासन व संबंधित बिल्डरवर असेल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचार्‍यांनी संपादित केलेले नाही.

Published On: May 30, 2026 | 02:01 PM

