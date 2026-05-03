Mittal Deal: IPL मध्ये खळबळ! लक्ष्मी निवास मित्तल यांनी खरेदी केली Rajasthan Royals; जाणून घ्या किती आहे संपत्ती

लक्ष्मी मित्तल आणि त्यांचे पुत्र आदित्य मित्तल यांनी, सीरम इन्स्टिट्यूटचे सीईओ आदर पूनावाला यांच्यासह, राजस्थान रॉयल्समधील बहुसंख्य हिस्सेदारी विकत घेतले आहे. या व्यवहाराचे मूल्य अंदाजे १.६५ अब्ज डॉलर्स म्हणजेच अंदाजे १५,६६० कोटी रुपये इतकं आहे. संघात मित्तल कुटुंबाची ७५ टक्के, तर आदर पूनावाला यांची १८ टक्के मालकी असेल.
लक्ष्मी मित्तल जगभरात ‘स्टील किंग’ म्हणून ओळखले जातात. ते जगातील सर्वात मोठ्या पोलाद कंपन्यांपैकी एक असलेल्या आर्सेलरमित्तल या जागतिक पोलाद कंपनीचे अध्यक्ष आहेत. भारतात जन्मलेल्या मित्तल यांनी आपला व्यवसाय युरोप, अमेरिका आणि आशियामध्ये विस्तारला आणि आज त्यांची गणना जगातील सर्वात प्रभावशाली उद्योगपतींमध्ये होते.
अहवालानुसार, लक्ष्मी मित्तल यांची एकूण संपत्ती ३१ अब्ज डॉलर्स (अंदाजे २.७ लाख कोटी रुपये) असल्याचा अंदाज आहे. एकेकाळी ते जगातील तिसरे सर्वात श्रीमंत व्यक्ती होते. आजही ते भारतातील १० सर्वात श्रीमंत उद्योगपतींमध्ये गणले जातात. त्यांचे निवासस्थान लंडनच्या केन्सिंग्टन पॅलेस गार्डन्समध्ये आहे, जे जगातील सर्वात महागड्या खाजगी घरांपैकी एक मानले जाते.
केवळ एक व्यावसायिक निर्णय नसून, ते एक भावनिक नातेदेखील आहे. त्यांचा जन्म राजस्थानमधील सादुलपूर येथे झाला होता. संघाच्या नवीन मालकांचे म्हणणे आहे की, त्यांना जागतिक स्तरावर राजस्थानचा वारसा पुढे न्यायचा आहे. नवीन मालकी बदलानंतर राजस्थान रॉयल्स मैदानावर कसा प्रभाव पाडेल हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरेल. सध्या, सोशल मीडियावर फक्त एकच चर्चा सुरू आहे की लक्ष्मी मित्तल यांची ही नवी खेळी किती यशस्वी ठरेल.
अहवालानुसार, सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाचे सीईओ आदर पूनावाला यांची एकूण संपत्ती अंदाजे $16.3 अब्ज (अंदाजे ₹1.36 लाख कोटी) आहे. त्यांच्या संपत्तीचा मुख्य स्रोत जगातील सर्वात मोठी लस उत्पादक कंपनी, सीरम इन्स्टिट्यूट आहे आणि ते पूनावाला फिनकॉर्पचे अध्यक्ष देखील आहेत. ते त्यांच्या आलिशान
जीवनशैलीसाठी ओळखले जातात. २०२३ मध्ये, त्यांनी लंडनमध्ये अंदाजे ₹1,446 कोटी किमतीचे ‘अबरकॉनवे हाऊस’ हे आलिशान घर खरेदी करून प्रसिद्धी मिळवली होती. त्यांनी अलीकडेच करण जोहरच्या ‘धर्मा प्रॉडक्शन्स’ या कंपनीत ५०% हिस्सा विकत घेऊन मनोरंजन क्षेत्रात प्रवेश केला आहे.
