SBI Bank : SBI Card धारकांसाठी मोठी बातमी! 1 मेपासून बदलले नियम, तुमच्या खिशावर होणार थेट परिणाम

SBI BPCL क्रेडिट कार्डचे वार्षिक शुल्क ₹४९९ इतके आहे. यापूर्वी, जर तुम्ही वर्षभरात एकूण ₹५०,००० खर्च केले असतील, तर हे शुल्क माफ केले जात असे. आता, १ मे २०२६ पासून, ही खर्चाची मर्यादा वाढवून ₹१ लाख करण्यात आली आहे. याचा अर्थ असा की, जर तुमचा वार्षिक खर्च ₹१ लाखापेक्षा कमी राहिला, तर तुम्हाला ₹४९९ हे वार्षिक शुल्क स्वतः भरावे लागेल. हे शुल्क केवळ तेव्हाच माफ केले जाईल, जेव्हा तुमचा खर्च ₹१ लाख किंवा त्यापेक्षा जास्त असेल. ज्या ग्राहकांचा खर्च साधारणपणे कमी असतो, त्यांच्यासाठी हा बदल आव्हानात्मक ठरू शकतो.
SBI ने विलंबित शुल्काबाबतचे नियमही अधिक कडक केले आहेत.
यापूर्वी, ₹५०० पर्यंतच्या थकीत रकमेवर कोणतेही विलंब शुल्क आकारले जात नव्हते.
आता, ₹१०० ते ₹५०० या श्रेणीतील थकीत रकमेवर ₹१०० चे विलंबित शुल्क लागू होईल.
₹५०० ते ₹१,००० दरम्यानच्या थकीत रकमेसाठी, हे शुल्क वाढवून ₹५०० करण्यात आले आहे.
₹५०,००० पेक्षा जास्त असलेल्या थकीत रकमेसाठी, हे शुल्क ₹१,३०० इतकेच कायम राहील.
या बदलांमुळे अगदी किरकोळ विलंबासाठीही दंड वाढणार आहे. त्यामुळे, बिले वेळेवर भरणे आता अधिकच महत्त्वाचे झाले आहे.
SBI Card ने २९ मार्च २०२६ रोजी या नियमावलीची घोषणा केली. हे बदल १ मे २०२६ पासून देशभरात लागू होतील. बँकेने स्पष्ट केले आहे की, आपल्या अंतर्गत धोरणांमध्ये आणि जोखीम व्यवस्थापन आराखड्यात सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने हे बदल अंमलात आणण्यात आले आहेत.
SBI क्रेडिट कार्ड वापरकर्त्यांना खालील गोष्टी करण्याचा सल्ला देण्यात येत आहे:
आपल्या खर्चावर लक्ष ठेवावे आणि शुल्क माफीचा लाभ घेण्यासाठी आपल्या BPCL कार्डवर वर्षाकाठी १ लाख रुपयांचा खर्च करण्याचे उद्दिष्ट ठेवावे.
late payment charges भुर्दंड टाळण्यासाठी, बिलाच्या अंतिम मुदतीपूर्वी संपूर्ण रकमेचे पेमेंट करावे.
नवीनतम सूचना आणि अद्यतने जाणून घेण्यासाठी SBI Card ॲप किंवा संकेतस्थळाला नियमितपणे भेट द्यावी.
सध्या, हे बदल प्रामुख्याने ‘SBI BPCL क्रेडिट कार्ड’ला लागू होत असल्याचे सांगितले जात आहे. या दोन नियमांचा इतर SBI क्रेडिट कार्ड्सवर कोणताही थेट परिणाम होणार नाही. तथापि, ग्राहकांनी सावध राहणे गरजेचे आहे; कारण बँक वेळोवेळी इतर नियमांमध्येही बदल करू शकते.
अशा प्रकारचे अगदी किरकोळ बदलही दीर्घकाळाच्या दृष्टीने तुमच्या एकूण खर्चावर परिणाम करू शकतात. बिले वेळेवर भरणे आणि आपल्या गरजेनुसारच खर्च करणे हे नेहमीच फायदेशीर ठरते. ग्राहकांनी आपल्या कार्डचे नियम आणि अटी काळजीपूर्वक तपासून पहाव्यात, तसेच काहीही संभ्रम असल्यास ग्राहक सेवा केंद्राशी संपर्क साधावा, असा सल्ला दिला जातो.
