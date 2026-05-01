Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Business »
  • Latest Sbi Credit Card New Rules Changes From 1 May Check Annual Fees Charges See More Details

SBI Bank : SBI Card धारकांसाठी मोठी बातमी! 1 मेपासून बदलले नियम, तुमच्या खिशावर होणार थेट परिणाम

जर तुम्ही SBI क्रेडिट कार्ड वापरत असाल, तर १ मे २०२६ पासून काही नियम बदलणार आहेत. स्टेट बँक ऑफ इंडियाची क्रेडिट कार्ड उपकंपनी असलेल्या 'SBI Cards' ने दोन महत्त्वाचे बदल लागू केले आहेत.

Updated On: May 01, 2026 | 05:31 PM
(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • १ मे २०२६ पासून काही नियम बदलणार
  • हे बदल कधी आणि का लागू करण्यात आले?
  • ग्राहकांनी काय करावे?
SBI Bank: जर तुम्ही SBI क्रेडिट कार्ड वापरत असाल, तर १ मे २०२६ पासून काही नियम बदलणार आहेत. स्टेट बँक ऑफ इंडियाची क्रेडिट कार्ड उपकंपनी असलेल्या ‘SBI Cards’ ने दोन महत्त्वाचे बदल लागू केले आहेत, ज्याचा परिणाम प्रामुख्याने SBI BPCL क्रेडिट कार्डधारकांवर होईल. या बदलांचा तुमच्या आर्थिक बाबींवर थेट परिणाम होऊ शकतो. नेमका काय परिणाम होईल? कोणते नियम बदलतील समजून घेऊयात.

New Labour Code: तुम्हीही 8-10 तासांपेक्षा जास्त काम करताय? Overtime च्या नियमात झालेत मोठे बदल, वाचा सविस्तर

कोणते बदल होतील?

SBI BPCL क्रेडिट कार्डचे वार्षिक शुल्क ₹४९९ इतके आहे. यापूर्वी, जर तुम्ही वर्षभरात एकूण ₹५०,००० खर्च केले असतील, तर हे शुल्क माफ केले जात असे. आता, १ मे २०२६ पासून, ही खर्चाची मर्यादा वाढवून ₹१ लाख करण्यात आली आहे. याचा अर्थ असा की, जर तुमचा वार्षिक खर्च ₹१ लाखापेक्षा कमी राहिला, तर तुम्हाला ₹४९९ हे वार्षिक शुल्क स्वतः भरावे लागेल. हे शुल्क केवळ तेव्हाच माफ केले जाईल, जेव्हा तुमचा खर्च ₹१ लाख किंवा त्यापेक्षा जास्त असेल. ज्या ग्राहकांचा खर्च साधारणपणे कमी असतो, त्यांच्यासाठी हा बदल आव्हानात्मक ठरू शकतो.

विलंबित शुल्कामध्ये बदल

SBI ने विलंबित शुल्काबाबतचे नियमही अधिक कडक केले आहेत.
यापूर्वी, ₹५०० पर्यंतच्या थकीत रकमेवर कोणतेही विलंब शुल्क आकारले जात नव्हते.
आता, ₹१०० ते ₹५०० या श्रेणीतील थकीत रकमेवर ₹१०० चे विलंबित शुल्क लागू होईल.
₹५०० ते ₹१,००० दरम्यानच्या थकीत रकमेसाठी, हे शुल्क वाढवून ₹५०० करण्यात आले आहे.
₹५०,००० पेक्षा जास्त असलेल्या थकीत रकमेसाठी, हे शुल्क ₹१,३०० इतकेच कायम राहील.
या बदलांमुळे अगदी किरकोळ विलंबासाठीही दंड वाढणार आहे. त्यामुळे, बिले वेळेवर भरणे आता अधिकच महत्त्वाचे झाले आहे.

हे बदल कधी आणि का लागू करण्यात आले?

SBI Card ने २९ मार्च २०२६ रोजी या नियमावलीची घोषणा केली. हे बदल १ मे २०२६ पासून देशभरात लागू होतील. बँकेने स्पष्ट केले आहे की, आपल्या अंतर्गत धोरणांमध्ये आणि जोखीम व्यवस्थापन आराखड्यात सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने हे बदल अंमलात आणण्यात आले आहेत.

ग्राहकांनी काय करावे?

SBI क्रेडिट कार्ड वापरकर्त्यांना खालील गोष्टी करण्याचा सल्ला देण्यात येत आहे:
आपल्या खर्चावर लक्ष ठेवावे आणि शुल्क माफीचा लाभ घेण्यासाठी आपल्या BPCL कार्डवर वर्षाकाठी १ लाख रुपयांचा खर्च करण्याचे उद्दिष्ट ठेवावे.
late payment charges भुर्दंड टाळण्यासाठी, बिलाच्या अंतिम मुदतीपूर्वी संपूर्ण रकमेचे पेमेंट करावे.
नवीनतम सूचना आणि अद्यतने जाणून घेण्यासाठी SBI Card ॲप किंवा संकेतस्थळाला  नियमितपणे भेट द्यावी.

इतर कार्ड्सवरील परिणाम

सध्या, हे बदल प्रामुख्याने ‘SBI BPCL क्रेडिट कार्ड’ला लागू होत असल्याचे सांगितले जात आहे. या दोन नियमांचा इतर SBI क्रेडिट कार्ड्सवर कोणताही थेट परिणाम होणार नाही. तथापि, ग्राहकांनी सावध राहणे गरजेचे आहे; कारण बँक वेळोवेळी इतर नियमांमध्येही बदल करू शकते.
अशा प्रकारचे अगदी किरकोळ बदलही दीर्घकाळाच्या दृष्टीने तुमच्या एकूण खर्चावर परिणाम करू शकतात. बिले वेळेवर भरणे आणि आपल्या गरजेनुसारच खर्च करणे हे नेहमीच फायदेशीर ठरते. ग्राहकांनी आपल्या कार्डचे नियम आणि अटी काळजीपूर्वक तपासून पहाव्यात, तसेच काहीही संभ्रम असल्यास ग्राहक सेवा केंद्राशी  संपर्क साधावा, असा सल्ला दिला जातो.

आता निम्म्या किंमतीत Dubai मध्ये खरेदी करा Property! व्हिसा मिळवणंही झालं सोपं; भारतासाठी बदलले नियम?, जाणून घ्या सविस्तर

Web Title: Latest sbi credit card new rules changes from 1 may check annual fees charges see more details

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 01, 2026 | 05:31 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी
1

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!
2

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!
3

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट
4

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Palghar Accident News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! वराडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटला, १२ जणांचा मृत्यू

Palghar Accident News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! वराडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटला, १२ जणांचा मृत्यू

May 18, 2026 | 08:38 PM
NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?

NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?

May 18, 2026 | 08:31 PM
Tamilnadu मध्ये सरकार बदललं! आता CSK चा विजय नक्की? पहा ‘ते’ खास राजकीय कनेक्शन

Tamilnadu मध्ये सरकार बदललं! आता CSK चा विजय नक्की? पहा ‘ते’ खास राजकीय कनेक्शन

May 18, 2026 | 08:18 PM
Bullet Train: भारताच्या पहिल्या बुलेट ट्रेनचा ‘फर्स्ट लूक’ समोर! ताशी २८० किमी वेग; रेल्वे मंत्रालयाने जारी केले अधिकृत डिझाइन

Bullet Train: भारताच्या पहिल्या बुलेट ट्रेनचा ‘फर्स्ट लूक’ समोर! ताशी २८० किमी वेग; रेल्वे मंत्रालयाने जारी केले अधिकृत डिझाइन

May 18, 2026 | 08:10 PM
Mango: आंबा खाण्याआधी पाण्यात का भिजवावे? जाणून घ्या यामागचे कारण

Mango: आंबा खाण्याआधी पाण्यात का भिजवावे? जाणून घ्या यामागचे कारण

May 18, 2026 | 08:07 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
मासिक पाळीत Alcohol पिताय? होऊ शकतो महिलांच्या Fertility वर परिणाम, तज्ज्ञांनी दिला इशारा

मासिक पाळीत Alcohol पिताय? होऊ शकतो महिलांच्या Fertility वर परिणाम, तज्ज्ञांनी दिला इशारा

May 18, 2026 | 07:45 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM