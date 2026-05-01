Mumbai Indians साठी ‘आशेचा किराण’, ‘हे’ बदल केल्यास Playoff मध्ये पोहचण्याची शक्यता

जर तुम्हीही असाच विचार करत असाल, तर हे जाणून घ्या की मुंबईची कहाणी अजून संपलेली नाही. प्लेऑफमध्ये पोहोचण्यासाठी त्यांच्याकडे अजून एक शेवटची संधी आहे. हे साध्य करण्यापूर्वी, मुंबईला दोन मोठे बदल करावे लागतील आणि एक चमत्कार घडवावा लागेल.
मुंबई इंडियन्सची वाताहात
मुंबई इंडियन्ससाठी (MI) आयपीएल २०२६ चा प्रवास एका दुःस्वप्नापेक्षा कमी नाही. सनरायझर्स हैदराबादविरुद्ध २४३ धावा करूनही झालेल्या पराभवाने संघाच्या अडचणी आणखी वाढवल्या आहेत. आठ सामन्यांमध्ये सहा पराभवांसह, मुंबई गुणतालिकेत नवव्या स्थानावर घसरली आहे. तथापि, पाच वेळच्या विजेत्या संघासाठी प्लेऑफचे दरवाजे अजून पूर्णपणे बंद झालेले नाहीत. मुंबई प्लेऑफमध्ये कशी मजल मारेल हे जाणून घेण्यापूर्वी, मुंबईसाठी आता महत्त्वाच्या असलेल्या दोन बदलांवर एक नजर टाकूया.
IPL 2026: हार्दिकचे ग्रह फिरले! कप्तानी चालेना, नावावर झाला ‘नको’ तो विक्रम, Mumbai Indians ची गेली रया
मुंबईने हे दोन मोठे बदल करायला हवेत
प्लेऑफमध्ये पोहोचण्यासाठी मुंबईचा हा शेवटचा प्रयत्न आहे का?
IPL 2026 मध्ये, सर्व १० संघ प्रत्येकी १४ सामने खेळतील. प्लेऑफसाठी सर्वात सुरक्षित गुणांची आवश्यकता १६ आहे. याचा अर्थ असा की, १६ गुण मिळवणारा संघ अव्वल चारमध्ये स्थान मिळवतो. मुंबईने आतापर्यंत आठ सामने खेळल्यामुळे, सहा पराभव आणि दोन विजयांसह त्यांचे फक्त चार गुण आहेत. प्लेऑफसाठी पात्र होण्याकरिता त्यांना उर्वरित सर्व सहा सामने जिंकावे लागतील. असे झाल्यास, मुंबईचे १६ गुण होतील.
20 दिवसानंतर ‘Hitman’ मैदानावर उतरणार का? सनराझर्स हैदराबादविरूद्ध तळपणार का रोहित शर्माची बॅट
एका पराभवामुळे प्लेऑफचे दरवाजे बंद
जर संघ एक जरी सामना हरला, तर तो १४ गुणांवरच अडकून राहील आणि मग त्याला इतर संघांच्या निकालांवर अवलंबून राहावे लागेल. आणि जर तो दोन सामने हरला, तर त्याच्या प्लेऑफच्या आशा संपुष्टात येतील.
मुंबई चमत्कार घडवू शकेल का?
पुढील सहा सामन्यांमध्ये मुंबईचा सामना RCB, पंजाब किंग्स आणि राजस्थान रॉयल्स यांसारख्या फॉर्मात असलेल्या संघांशी, तसेच CSK, LSG आणि KKR यांच्याशी होणार आहे. या आव्हानात्मक प्रवासाची सुरुवात २ मे रोजी चेन्नई सुपर किंग्सविरुद्धच्या अंतिम सामन्याने होईल. आता मुंबईसमोर प्रत्येक सामना जिंकण्याचे आव्हान आहे, जे सोपे काम नाही. जर मुंबईने या आव्हानावर मात केली, तर तो एक चमत्कारच ठरेल.