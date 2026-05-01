Mumbai Indians साठी ‘आशेचा किराण’, ‘हे’ बदल केल्यास Playoff मध्ये पोहचण्याची शक्यता

मुंबई इंडियन्स आयपीएल २०२६ मध्ये प्लेऑफमध्ये पोहोचू शकेल का, की त्यांचा प्रवास संपला आहे? या प्रश्नाचे उत्तर म्हणजे अव्वल चार संघांमध्ये स्थान मिळवण्यासाठी हा संघ कोणते २ बदल करू शकतो ते जाणून घ्या

Updated On: May 01, 2026 | 05:19 PM
मुंबई इंडियन्स प्लेऑफमध्ये पोहचणार का (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

  • मुंबई इंडियन्स प्लेऑफमध्ये पोहचणार का?
  • काय आहे समीकरण 
  • प्लेऑफमध्ये पोहचण्याची काय करण्याची आवश्यकता 
आयपीएल २०२६ पूर्वी, मुंबई इंडियन्ससारखा बलाढ्य संघ इतकी खराब कामगिरी करेल याची कोणी कल्पनाही केली नव्हती. हार्दिक पांड्याच्या नेतृत्वाखालील या संघात अनेक टी२० क्रिकेट दिग्गज असूनही, मैदानावर त्यांना केवळ पराभवच मिळत आहे. पाच वेळच्या विजेत्या मुंबईने आतापर्यंतच्या १९व्या हंगामात आठपैकी सहा सामने गमावले आहेत आणि ते प्लेऑफच्या शर्यतीतून बाहेर पडण्याच्या उंबरठ्यावर आहेत. या सातत्यपूर्ण खराब कामगिरीमुळे हार्दिक पांड्याच्या कर्णधारपदावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. चाहत्यांना वाटत आहे की यावेळी मुंबईसाठी काहीही होणार नाही.

जर तुम्हीही असाच विचार करत असाल, तर हे जाणून घ्या की मुंबईची कहाणी अजून संपलेली नाही. प्लेऑफमध्ये पोहोचण्यासाठी त्यांच्याकडे अजून एक शेवटची संधी आहे. हे साध्य करण्यापूर्वी, मुंबईला दोन मोठे बदल करावे लागतील आणि एक चमत्कार घडवावा लागेल.

मुंबई इंडियन्सची वाताहात 

मुंबई इंडियन्ससाठी (MI) आयपीएल २०२६ चा प्रवास एका दुःस्वप्नापेक्षा कमी नाही. सनरायझर्स हैदराबादविरुद्ध २४३ धावा करूनही झालेल्या पराभवाने संघाच्या अडचणी आणखी वाढवल्या आहेत. आठ सामन्यांमध्ये सहा पराभवांसह, मुंबई गुणतालिकेत नवव्या स्थानावर घसरली आहे. तथापि, पाच वेळच्या विजेत्या संघासाठी प्लेऑफचे दरवाजे अजून पूर्णपणे बंद झालेले नाहीत. मुंबई प्लेऑफमध्ये कशी मजल मारेल हे जाणून घेण्यापूर्वी, मुंबईसाठी आता महत्त्वाच्या असलेल्या दोन बदलांवर एक नजर टाकूया.

मुंबईने हे दोन मोठे बदल करायला हवेत

  • सूर्यकुमार यादवच्या जागी नवीन खेळाडूला संधी द्यावी
एकेकाळी मुंबईचा कणा मानला जाणारा सूर्यकुमार यादव या हंगामात संघर्ष करत आहे. आठ सामन्यांमध्ये, सूर्याने १९.८८ च्या सरासरीने केवळ १५९ धावा केल्या आहेत. आता सूर्याच्या जागी मयंक रावत, राज बावा किंवा रॉबिन मिंज यांसारख्या बेंचवरील तरुण खेळाडूंना संधी देण्याची वेळ आली आहे.
  • मानसिकता आणि फलंदाजीच्या क्रमात सुधारणा करावी
मुंबईला आपल्या रणनीतीमध्ये लवचिकता आणावी लागेल. त्यांनी पहिल्या सहा षटकांमध्ये आक्रमक फलंदाजी करणे सुरू ठेवले पाहिजे. कर्णधार हार्दिकने पहिल्याच चेंडूवर मोठा फटका मारण्याऐवजी काही चेंडू क्रीजवर स्थिरावून नंतर आपला नैसर्गिक खेळ खेळायला हवा.

प्लेऑफमध्ये पोहोचण्यासाठी मुंबईचा हा शेवटचा प्रयत्न आहे का?

IPL 2026 मध्ये, सर्व १० संघ प्रत्येकी १४ सामने खेळतील. प्लेऑफसाठी सर्वात सुरक्षित गुणांची आवश्यकता १६ आहे. याचा अर्थ असा की, १६ गुण मिळवणारा संघ अव्वल चारमध्ये स्थान मिळवतो. मुंबईने आतापर्यंत आठ सामने खेळल्यामुळे, सहा पराभव आणि दोन विजयांसह त्यांचे फक्त चार गुण आहेत. प्लेऑफसाठी पात्र होण्याकरिता त्यांना उर्वरित सर्व सहा सामने जिंकावे लागतील. असे झाल्यास, मुंबईचे १६ गुण होतील.

एका पराभवामुळे प्लेऑफचे दरवाजे बंद 

जर संघ एक जरी सामना हरला, तर तो १४ गुणांवरच अडकून राहील आणि मग त्याला इतर संघांच्या निकालांवर अवलंबून राहावे लागेल. आणि जर तो दोन सामने हरला, तर त्याच्या प्लेऑफच्या आशा संपुष्टात येतील.

मुंबई चमत्कार घडवू शकेल का?

पुढील सहा सामन्यांमध्ये मुंबईचा सामना RCB, पंजाब किंग्स आणि राजस्थान रॉयल्स यांसारख्या फॉर्मात असलेल्या संघांशी, तसेच CSK, LSG आणि KKR यांच्याशी होणार आहे. या आव्हानात्मक प्रवासाची सुरुवात २ मे रोजी चेन्नई सुपर किंग्सविरुद्धच्या अंतिम सामन्याने होईल. आता मुंबईसमोर प्रत्येक सामना जिंकण्याचे आव्हान आहे, जे सोपे काम नाही. जर मुंबईने या आव्हानावर मात केली, तर तो एक चमत्कारच ठरेल.

Published On: May 01, 2026 | 05:19 PM

पुण्यात जनगणनेसाठी तब्बल 12000 कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती; शिक्षणाच्या अटीवरून आता वातावरण तापणार

