Epstein Files: काबाच्या पवित्र कापडाचा एपस्टाईनने ‘असा’ केला वापर; बेटावरील ‘मशीद’ आणि सौदी राजघराण्याच्या संबंधाचे रहस्य उघड

Jeffrey Epstein Kaaba Kiswa : अमेरिकेचा कुप्रसिद्ध गुन्हेगार आणि अब्जाधीश जेफ्री एपस्टाईन (Jeffrey Epstein) याच्या गूढ जगाबद्दल दररोज नवनवीन खुलासे होत आहेत. अमेरिकेच्या न्याय विभागाने २०२६ च्या सुरुवातीला उघड केलेल्या लाखो पानांच्या फाईल्समुळे जगभरात खळबळ उडाली आहे. या फाईल्समध्ये एपस्टाईनच्या खाजगी बेटाशी संबंधित एक धक्कादायक प्रकरण समोर आले आहे, ज्याने सर्वांनाच आश्चर्यचकित केले आहे. लिटल सेंट जेम्स नावाच्या या बेटावर एक निळ्या-पांढऱ्या पट्ट्यांची आणि सोन्याचा घुमट असलेली इमारत होती, जी केवळ दिखाव्यासाठी नसून एपस्टाईनने तिला स्वतः ‘मशीद’ असे नाव दिले होते. या इमारतीची रचना आणि सजावट करण्यासाठी वापरण्यात आलेल्या वस्तूंचा उगम इस्लामच्या सर्वात पवित्र स्थळांशी जोडलेला आहे, ज्यावरून आता जागतिक स्तरावर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
नवीन दस्तऐवजांनुसार, एपस्टाईनने या मशिदीची सजावट करण्यासाठी मक्का येथील काबाचे आवरण असलेल्या ‘किस्वा’चे तीन तुकडे मागवले होते. किस्वा हे काळ्या रंगाचे रेशमी कापड असते, ज्यावर सोन्या-चांदीच्या धाग्यांनी कुराणाची वचने लिहिलेली असतात. एपस्टाईनपर्यंत हे कापड कसे पोहोचले, हा एक मोठा संशोधनाचा विषय बनला आहे. फाईल्समधील ईमेल्सवरून असे स्पष्ट होते की, सौदी राजघराण्यातील उच्चस्तरीय संपर्कांच्या मदतीने हे कापड लिटल सेंट जेम्स बेटावर आणण्यात आले. सीमाशुल्क विभागात (Customs) या वस्तू लपवण्यासाठी त्यांना ‘चित्रे आणि रेखाचित्रे’ असे लेबल लावण्यात आले होते. या पवित्र वस्तूंना १० लाखांहून अधिक मुस्लिमांनी स्पर्श केला होता, असा दावाही काही ईमेल्समध्ये करण्यात आला आहे. अशा पवित्र वस्तूंचा गैरवापर एका विवादास्पद व्यक्तीच्या खाजगी जागेवर होणे हे केवळ भारतामध्येच नव्हे, तर जगभरात संतापाचे कारण बनले आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Epstein Note: जेफ्री एपस्टाईनच्या मृत्यूचे गुपित ‘त्या’ पिवळ्या चिठ्ठीत? 7 वर्षांपासून सीलबंद असलेलं रहस्य अखेर आलं जगासमोर
एपस्टाईनच्या महत्त्वाकांक्षा केवळ कलाकृती गोळा करण्यापुरत्या मर्यादित नव्हत्या. त्याचे खरे ध्येय सौदी अरेबियाचे युवराज मोहम्मद बिन सलमान (MBS) यांचे आर्थिक सल्लागार बनणे हे होते. २०१६ च्या सुमारास, जेव्हा सौदी अरेबिया आपल्या सरकारी तेल कंपनी ‘अरामको’चे शेअर्स बाजारात आणण्याच्या (IPO) तयारीत होता, तेव्हा एपस्टाईनला यामध्ये मोठी आर्थिक संधी दिसली. नॉर्वेजियन राजनयिक टेर्जे रॉड-लार्सन यांच्या माध्यमातून एपस्टाईनने सौदी राजघराण्यात प्रवेश मिळवला. एपस्टाईनने स्वतः एमबीएस यांना पत्र लिहून ‘शरिया-अनुरूप’ क्रिप्टोकरन्सी आणि आर्थिक सुधारणांसंदर्भात सल्ले देण्याची तयारी दर्शवली होती. एपस्टाईनचे खाजगी जेट पॅरिसहून रियाधला देखील गेले होते, जिथे त्याची एमबीएस यांच्यासोबत भेट झाली होती. परंतु, जेव्हा एमबीएस यांनी त्याच्या सल्ल्याकडे दुर्लक्ष केले, तेव्हा एपस्टाईन अत्यंत संतापला होता.
“Through connections that extended into the royal court of Saudi Arabia, Mr. Epstein secured a meeting with Mohammed bin Salman, now the Saudi crown prince, and also obtained elaborate tapestries that once adorned the sacred spaces inside the Kaaba and covered its exterior… — Mehdi Hasan (@mehdirhasan) April 29, 2026
credit – social media and Twitter
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : India Heritage: देशाचे वैभव परतले! कोहिनूर वादाच्या पार्श्वभूमीवर महासत्तेकडून भारताला मोठी भेट; 657 प्राचीन कलाकृतींची घरवापसी
तज्ज्ञांचे असे म्हणणे आहे की, या मशिदीच्या उभारणीमागे एपस्टाईनचे अनेक छुपे हेतू होते. पहिला हेतू म्हणजे मध्य पूर्वेतील प्रभावशाली व्यक्तींवर आपला प्रभाव पाडणे, ज्यामुळे त्याला आर्थिक साम्राज्य उभारण्यास मदत होईल. दुसरा आणि सर्वात महत्त्वाचा हेतू म्हणजे स्वतःसाठी सुरक्षित राजकीय आश्रयस्थान शोधणे. एपस्टाईनला वाटत होते की, जर तो स्वतःला इस्लामचा संरक्षक किंवा हितचिंतक म्हणून सादर करेल, तर त्याच्यावर होणाऱ्या लैंगिक गुन्ह्यांच्या कायदेशीर कारवाईपासून त्याला वाचता येईल.
परंतु, जुलै २०१९ मध्ये त्याला फेडरल सेक्स ट्रॅफिकिंगच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली आणि ऑगस्ट २०१९ मध्ये त्याचा संशयास्पद मृत्यू झाला. २०२६ मध्ये जेव्हा या फाईल्स पूर्णपणे सार्वजनिक झाल्या, तेव्हा ही सोनेरी घुमटाची इमारत एका गुन्हेगाराच्या विकृत महत्त्वाकांक्षेचे आणि सत्तेच्या हव्यासाचे एक भयावह प्रतीक म्हणून समोर आली आहे.
Ans: या इमारतीवर सोन्याचा घुमट, निळ्या-पांढऱ्या पट्ट्या आणि उझबेकिस्तानमधून आयात केलेल्या ऐतिहासिक फरशांचा वापर करण्यात आला होता.
Ans: सौदी राजघराण्यातील संपर्कांच्या माध्यमातून हे पवित्र कापड अमेरिकेत पाठवण्यात आले आणि सीमाशुल्क अधिकाऱ्यांची दिशाभूल करून बेटावर नेण्यात आले.
Ans: एपस्टाईनला सौदी अरेबियाच्या 'अरामको' आयपीओचा आर्थिक सल्लागार बनायचे होते आणि स्वतःसाठी सुरक्षित आश्रयस्थान निर्माण करायचे होते.