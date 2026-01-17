कोण होते मोहन लाल मित्तल? जगात सर्वात मोठ्या ‘स्टील कंपनी’ची रचला पाया, लक्ष्मी मित्तल यांना बनवले ‘स्टील किंग’

राजस्थानमधील एका छोट्या गावात जन्म
लक्ष्मी मित्तल यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे की, त्यांचे वडील राजस्थानमधील एका लहानशा गावातील राजगड (चुरु जिल्हा) येथील एका साध्या आणि धार्मिक कुटुंबात जन्मले होते. श्रद्धा, शिस्त आणि कठोर परिश्रम हे त्यांच्या जीवनाचे मुख्य मूल्य होते. ही मूल्ये नंतर त्यांच्या कुटुंबाचा आणि व्यवसायाचा पाया बनली.
लक्ष्मी मित्तल यांच्या मते, त्यांचे वडील मोहन लाल मित्तल स्वभावाने एक उद्योजक होते आणि त्यांची दृष्टी त्यांच्या काळाच्या खूप पुढे होती. त्यांनी नेहमीच तिला जोखीम घेण्यास, धाडसी निर्णय घेण्यास आणि चौकटीबाहेर विचार करण्यास प्रोत्साहित केले. त्यांनी आयुष्याच्या शेवटपर्यंत त्यांची मानसिक ताकद कायम ठेवली आणि व्यवसायाशी संबंधित बाबींवर मार्गदर्शन करत राहिले.
त्यांच्या मागे २२ पणतवंडांचा मोठा परिवार
मोहन लाल मित्तल यांच्या मागे पाच मुले, त्यांचे जोडीदार, ११ नातवंडे आणि २२ पणतवंडे असा मोठा परिवार आहे. ArcelorMittal यांनी जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, त्यांचा प्रामाणिकपणा, उद्देश आणि सामाजिक जबाबदारीने व्यवसाय उभारण्यावर विश्वास होता. त्यांच्या नम्रता, करुणा आणि शहाणपणाबद्दल त्यांना आदराने आठवले जाईल.
लक्ष्मी मित्तल हे भारतातील १२ वे श्रीमंत व्यक्ती
फोर्ब्सच्या मते, लक्ष्मी मित्तल यांची एकूण संपत्ती $२४.९ अब्ज (अंदाजे ₹२.२६ लाख कोटी) आहे. ते भारतातील १२ वे श्रीमंत व्यक्ती आणि जगातील ९१ वे श्रीमंत व्यक्ती आहेत. १९९५ मध्ये लंडनला गेल्यानंतर, ते ब्रिटनमधील आघाडीच्या भारतीय उद्योगपतींपैकी एक बनले. २०१९ मध्ये, त्यांनी जपानच्या निप्पॉन स्टीलसोबत भागीदारी करून एस्सार स्टील ५९,००० कोटी रुपयांना विकत घेतली. २०२१ मध्ये, त्यांनी त्यांचे पुत्र आदित्य मित्तल यांच्याकडे सीईओची भूमिका सोपवली, तर ते कार्यकारी अध्यक्ष म्हणून धोरणात्मक निर्णयांवर देखरेख करत राहिले.
लंडन सोडण्याबद्दल चर्चा
लंडनच्या उच्चभ्रू केन्सिंग्टन पॅलेस गार्डन्स (अब्जाधीशांची पंक्ती) मध्ये त्यांच्याकडे अनेक मालमत्ता आहेत, त्यापैकी सर्वात लोकप्रिय ताज मित्तल आहे. अहवाल असे सूचित करतात की भविष्यात, ते पुढील पिढीला वारसा कर सवलत देण्यासाठी दुबई आणि स्वित्झर्लंडला देखील आपला आधार मानू शकतात.
पंतप्रधानांनी श्रद्धांजली वाहिली
Shri Mohan Lal Mittal Ji distinguished himself in the world of industry. At the same time, he was very passionate about Indian culture. He supported various philanthropic efforts, reflecting his passion for societal progress. Pained by his passing. I will cherish our various… pic.twitter.com/nLbZWkcWIQ — Narendra Modi (@narendramodi) January 16, 2026
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शोक व्यक्त केला, असे म्हटले की मोहनलाल मित्तल औद्योगिक जगात स्वतःचे वेगळेपण दाखवत होते आणि भारतीय संस्कृतीशी त्यांचा खोल संबंध होता. त्यांनी समाजासाठी अनेक परोपकारी प्रयत्नांना पाठिंबा दिला. केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनीही त्यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त केला आणि म्हटले की त्यांनी एका मजबूत व्यावसायिक वारशाचा पाया रचला जो येणाऱ्या पिढ्यांना प्रेरणा देत राहील.