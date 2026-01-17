Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Business »
  • Laxmi Mittal Father Passess Away Who Was Mohanlal Mitta Founder Of World Largest Steel Company

कोण होते मोहन लाल मित्तल? जगात सर्वात मोठ्या ‘स्टील कंपनी’ची रचला पाया, लक्ष्मी मित्तल यांना बनवले ‘स्टील किंग’

लक्ष्मी मित्तल यांचे वडील मोहन लाल मित्तल यांचे वयाच्या ९९ व्या वर्षी लंडनमध्ये निधन झाले. राजस्थानमधील एका छोट्या गावात जन्मलेल्या मोहन लाल यांनी आर्सेलर मित्तलची स्थापना केली, जाणून घ्या माहिती

Updated On: Jan 17, 2026 | 10:23 AM
लक्ष्मी मित्तल यांचा पितृशोक (फोटो सौजन्य - X.com)

लक्ष्मी मित्तल यांचा पितृशोक (फोटो सौजन्य - X.com)

Follow Us:
Follow Us:
  • लक्ष्मी मित्तल यांचे वडील मोहनलाल मित्तल यांचे निधन झाले
  • त्यांनी वयाच्या ९९ व्या वर्षी लंडनमध्ये अखेरचा श्वास घेतला
  • आर्सेलर मित्तलच्या मालकाशी संबंध
जगातील सर्वात मोठी स्टील कंपनी असलेल्या आर्सेलर मित्तलचे कार्यकारी अध्यक्ष आणि दिग्गज उद्योगपती लक्ष्मी मित्तल यांचे वडील मोहन लाल मित्तल यांचे गुरुवारी लंडनमध्ये निधन झाले. ते ९९ वर्षांचे होते आणि त्यांच्या १०० व्या वाढदिवसापासून काही महिने दूर होते. त्यांच्या कुटुंबाच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी प्रियजनांच्या उपस्थितीतच अखेरचा श्वास घेतला.

राजस्थानमधील एका छोट्या गावात जन्म

लक्ष्मी मित्तल यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे की, त्यांचे वडील राजस्थानमधील एका लहानशा गावातील राजगड (चुरु जिल्हा) येथील एका साध्या आणि धार्मिक कुटुंबात जन्मले होते. श्रद्धा, शिस्त आणि कठोर परिश्रम हे त्यांच्या जीवनाचे मुख्य मूल्य होते. ही मूल्ये नंतर त्यांच्या कुटुंबाचा आणि व्यवसायाचा पाया बनली.

लक्ष्मी मित्तल यांच्या मते, त्यांचे वडील मोहन लाल मित्तल स्वभावाने एक उद्योजक होते आणि त्यांची दृष्टी त्यांच्या काळाच्या खूप पुढे होती. त्यांनी नेहमीच तिला जोखीम घेण्यास, धाडसी निर्णय घेण्यास आणि चौकटीबाहेर विचार करण्यास प्रोत्साहित केले. त्यांनी आयुष्याच्या शेवटपर्यंत त्यांची मानसिक ताकद कायम ठेवली आणि व्यवसायाशी संबंधित बाबींवर मार्गदर्शन करत राहिले.

स्टील आयातीत होणार मोठी वाढ; 2030 पर्यंत 300 दशलक्ष टन स्टील उत्पादन करणार, पंतप्रधान मोदींची मोठी घोषणा

त्यांच्या मागे २२ पणतवंडांचा मोठा परिवार 

मोहन लाल मित्तल यांच्या मागे पाच मुले, त्यांचे जोडीदार, ११ नातवंडे आणि २२ पणतवंडे असा मोठा परिवार आहे. ArcelorMittal यांनी जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, त्यांचा प्रामाणिकपणा, उद्देश आणि सामाजिक जबाबदारीने व्यवसाय उभारण्यावर विश्वास होता. त्यांच्या नम्रता, करुणा आणि शहाणपणाबद्दल त्यांना आदराने आठवले जाईल.

लक्ष्मी मित्तल हे भारतातील १२ वे श्रीमंत व्यक्ती

फोर्ब्सच्या मते, लक्ष्मी मित्तल यांची एकूण संपत्ती $२४.९ अब्ज (अंदाजे ₹२.२६ लाख कोटी) आहे. ते भारतातील १२ वे श्रीमंत व्यक्ती आणि जगातील ९१ वे श्रीमंत व्यक्ती आहेत. १९९५ मध्ये लंडनला गेल्यानंतर, ते ब्रिटनमधील आघाडीच्या भारतीय उद्योगपतींपैकी एक बनले. २०१९ मध्ये, त्यांनी जपानच्या निप्पॉन स्टीलसोबत भागीदारी करून एस्सार स्टील ५९,००० कोटी रुपयांना विकत घेतली. २०२१ मध्ये, त्यांनी त्यांचे पुत्र आदित्य मित्तल यांच्याकडे सीईओची भूमिका सोपवली, तर ते कार्यकारी अध्यक्ष म्हणून धोरणात्मक निर्णयांवर देखरेख करत राहिले.

लंडन सोडण्याबद्दल चर्चा

लंडनच्या उच्चभ्रू केन्सिंग्टन पॅलेस गार्डन्स (अब्जाधीशांची पंक्ती) मध्ये त्यांच्याकडे अनेक मालमत्ता आहेत, त्यापैकी सर्वात लोकप्रिय ताज मित्तल आहे. अहवाल असे सूचित करतात की भविष्यात, ते पुढील पिढीला वारसा कर सवलत देण्यासाठी दुबई आणि स्वित्झर्लंडला देखील आपला आधार मानू शकतात.

ऑटोमोटिव्ह स्टीलचे उत्पादन बूस्ट करण्यासाठी ‘या’ कंपनीचे महत्वाचे पाऊल, लवकरच अत्याधुनिक सुविधा सुरू करणार

पंतप्रधानांनी श्रद्धांजली वाहिली

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शोक व्यक्त केला, असे म्हटले की मोहनलाल मित्तल औद्योगिक जगात स्वतःचे वेगळेपण दाखवत होते आणि भारतीय संस्कृतीशी त्यांचा खोल संबंध होता. त्यांनी समाजासाठी अनेक परोपकारी प्रयत्नांना पाठिंबा दिला. केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनीही त्यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त केला आणि म्हटले की त्यांनी एका मजबूत व्यावसायिक वारशाचा पाया रचला जो येणाऱ्या पिढ्यांना प्रेरणा देत राहील.

Web Title: Laxmi mittal father passess away who was mohanlal mitta founder of world largest steel company

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 17, 2026 | 10:23 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

India EU Free Trade Impact: भारत–EU एफटीए अंतिम टप्प्यात; शेअर बाजारासाठी ठरणार ‘गेम-चेंजर’?
1

India EU Free Trade Impact: भारत–EU एफटीए अंतिम टप्प्यात; शेअर बाजारासाठी ठरणार ‘गेम-चेंजर’?

Sony TCL Joint Venture: सोनी टीव्ही व्यवसायात मोठा ट्विस्ट; सोनी-टीसीएल ऐतिहासिक करार
2

Sony TCL Joint Venture: सोनी टीव्ही व्यवसायात मोठा ट्विस्ट; सोनी-टीसीएल ऐतिहासिक करार

युरेनियम ते हिरे…. ‘या’ देशासोबतच्या मैत्रीमुळे भारतासाठी सुरु होणार सुवर्णकाळ ; तिजोरी होणार मालामल
3

युरेनियम ते हिरे…. ‘या’ देशासोबतच्या मैत्रीमुळे भारतासाठी सुरु होणार सुवर्णकाळ ; तिजोरी होणार मालामल

Zomato च्या सीईओपदाचा दीपिंदर गोयल यांचा राजीनामा ; ही व्यक्ती १ फेब्रुवारीपासून स्वीकारणार कंपनीचा पदभार
4

Zomato च्या सीईओपदाचा दीपिंदर गोयल यांचा राजीनामा ; ही व्यक्ती १ फेब्रुवारीपासून स्वीकारणार कंपनीचा पदभार

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Jaya Ekadashi 2026: पितृंच्या आत्म्यांना शांती मिळविण्यासाठी जया एकादशीच्या दिवशी करा हे उपाय

Jaya Ekadashi 2026: पितृंच्या आत्म्यांना शांती मिळविण्यासाठी जया एकादशीच्या दिवशी करा हे उपाय

Jan 22, 2026 | 02:38 PM
Ratnagiri News: किनारी वाऱ्यांमुळे जाळे रिकामे; मासेमारी व्यवसाय संकटात अन्…

Ratnagiri News: किनारी वाऱ्यांमुळे जाळे रिकामे; मासेमारी व्यवसाय संकटात अन्…

Jan 22, 2026 | 02:32 PM
श्रीपाद श्रीवल्लभ आणि गणेश चतुर्थीचा आहे खास संबंध, यामागची पुराणकथा तुम्हाला माहितेय का ?

श्रीपाद श्रीवल्लभ आणि गणेश चतुर्थीचा आहे खास संबंध, यामागची पुराणकथा तुम्हाला माहितेय का ?

Jan 22, 2026 | 02:30 PM
Sheikh Hasina: शेख हसीना यांची निवृत्ती की ‘मास्टर प्लॅन’? जातीय पक्षाच्या आडोशाने अवामी लीगची मोठी खेळी; बांगलादेशात सत्तेचा खेळ

Sheikh Hasina: शेख हसीना यांची निवृत्ती की ‘मास्टर प्लॅन’? जातीय पक्षाच्या आडोशाने अवामी लीगची मोठी खेळी; बांगलादेशात सत्तेचा खेळ

Jan 22, 2026 | 02:27 PM
Shiv Sena Party Symbol: खरी शिवसेना कुणाची? बाळासाहेबांच्या जयंतीदिनी शिवसेनेवर होणार अंतिम निर्णय!

Shiv Sena Party Symbol: खरी शिवसेना कुणाची? बाळासाहेबांच्या जयंतीदिनी शिवसेनेवर होणार अंतिम निर्णय!

Jan 22, 2026 | 02:16 PM
शौचालये तरी सोडा रे! रत्नागिरी नगरपरिषदेत समोर आला 4 कोटींचा घोटाळा; कर्मचाऱ्यांच्या उधळपट्टीचा…

शौचालये तरी सोडा रे! रत्नागिरी नगरपरिषदेत समोर आला 4 कोटींचा घोटाळा; कर्मचाऱ्यांच्या उधळपट्टीचा…

Jan 22, 2026 | 02:15 PM
BMC Mayor Reservation : आरक्षण सोडतीवरुन पेटलं रान! BMC आरक्षणावर शिवसेना ठाकरे गटाचा आक्षेप

BMC Mayor Reservation : आरक्षण सोडतीवरुन पेटलं रान! BMC आरक्षणावर शिवसेना ठाकरे गटाचा आक्षेप

Jan 22, 2026 | 02:08 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM