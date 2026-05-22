एक-दोन नव्हे तर होंडा भारतात करणार तब्बल १० नवीन मॉडेल्स लॉन्च !

भारतातील कारप्रेमींसाठी मोठी बातमी समोर येत आहे. देशातील बदलत्या बाजारपेठेला लक्षात घेऊन Honda Cars India ने भारतासाठी मोठी रणनीती आखली आहे.

Updated On: May 22, 2026 | 07:59 PM
भारतातील automobile बाजार वेगाने बदलत आहे. ग्राहक आता फक्त चांगले mileage किंवा कमी किंमत पाहत नाहीत, तर आधुनिक technology, safety features, hybrid आणि electric पर्यायांनाही मोठे महत्त्व देत आहेत. अश्यातच आता भारतातील कारप्रेमींसाठी मोठी बातमी समोर येत आहे. देशातील बदलत्या बाजारपेठेला लक्षात घेऊन Honda Cars India ने भारतासाठी मोठी रणनीती आखली आहे. कंपनीने 2030 पर्यंत भारतात 10 पेक्षा जास्त नवीन मॉडेल्स लॉन्च करण्याची तयारी सुरू केली आहे.

Honda चा हा निर्णय भारतीय automobile क्षेत्रासाठी महत्त्वाचा मानला जात आहे. गेल्या काही वर्षांत Honda ची भारतीय बाजारातील उपस्थिती मर्यादित झाली होती. सध्या कंपनीकडे Honda City, Amaze आणि Elevate ही प्रमुख मॉडेल्स आहेत. मात्र आता Honda पुन्हा एकदा aggressive expansion mode मध्ये दिसत आहे.

SUV आणि Hybrid कार्सवर मोठा फोकस

भारतात SUV segment ची मागणी सतत वाढत आहे. शहरांपासून ग्रामीण भागापर्यंत ग्राहक SUV कडे वळताना दिसत आहेत. Honda देखील आता या segment मध्ये आपली पकड मजबूत करण्याच्या तयारीत आहे. कंपनी compact SUV, mid-size SUV आणि 7-seater SUV या segment मध्ये नवीन मॉडेल्स आणण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे Honda hybrid technology वर मोठा भर देणार आहे. वाढते fuel prices आणि चांगल्या mileage ची गरज लक्षात घेता hybrid vehicles भारतीय ग्राहकांसाठी आकर्षक पर्याय ठरत आहेत. Honda ची strong hybrid technology आधीच जागतिक बाजारात लोकप्रिय आहे. आता ही technology भारतात अधिक मोठ्या प्रमाणात आणण्याचा कंपनीचा विचार आहे.

Electric Vehicle Segment मध्येही Honda ची एंट्री

भारतामध्ये EV market वेगाने वाढत आहे. Tata Motors, Mahindra, Hyundai आणि MG सारख्या कंपन्या आधीच या segment मध्ये मजबूत उपस्थिती निर्माण करत आहेत. त्यामुळे Honda देखील EV space मध्ये मोठी गुंतवणूक करण्याच्या तयारीत आहे. 2030 पर्यंत Honda काही affordable electric vehicles भारतीय बाजारात आणू शकते. कंपनी localization वर भर देणार असल्यामुळे भविष्यात Honda EV models competitive pricing मध्ये उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे.

Sub-4 Meter SUV वर विशेष लक्ष

Honda ने भारतासाठी नवीन sub-4 meter SUV वर काम सुरू असल्याचे संकेत दिले आहेत. भारतीय बाजारात हा segment सध्या सर्वाधिक competitive मानला जातो. Maruti Brezza, Tata Nexon, Hyundai Venue आणि Kia Sonet सारख्या गाड्यांना ही SUV थेट टक्कर देऊ शकते. ही upcoming SUV fuel efficiency, practicality आणि modern features यांचा संतुलित मिलाफ असण्याची अपेक्षा आहे.

Technology आणि Safety Features वर भर

नवीन generation Honda cars मध्ये advanced safety features आणि connected technology पाहायला मिळू शकते. ADAS, 360-degree camera, connected car technology, wireless connectivity आणि advanced infotainment system यांसारखे features भविष्यातील Honda models मध्ये दिले जाण्याची शक्यता आहे. Honda ची ओळख नेहमी refined engines, comfortable driving experience आणि reliability साठी राहिली आहे. आता त्यात modern technology ची भर पडणार आहे.

भारतीय बाजारासाठी Honda ची नवी सुरुवात?

भारतातील automobile बाजारात स्पर्धा दिवसेंदिवस वाढत आहे. अशा परिस्थितीत Honda ची ही future strategy कंपनीसाठी game changer ठरू शकते. विशेषतः SUV, hybrid आणि EV segment मध्ये योग्य pricing आणि modern features दिल्यास Honda पुन्हा एकदा भारतीय ग्राहकांच्या पसंतीस उतरू शकते.पुढील काही वर्षांत Honda कडून येणारी नवीन मॉडेल्स भारतीय automobile बाजार अधिक competitive आणि exciting बनवतील, यात शंका नाही.

