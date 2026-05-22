Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • India »
  • Government Launches Jeevan App And Shatayu Dashboard For Senior Citizens

ज्येष्ठ नागरिकांसाठी केंद्र सरकारचे मोठे पाऊल! खास ‘JEEVAN ॲप’ आणि ‘SHATAYU’ डॅशबोर्ड लाँच; जाणून घ्या काय मिळणार फायदे

केंद्र सरकारने ज्येष्ठ नागरिकांच्या सुरक्षा आणि आरोग्यासाठी 'JEEVAN' मोबाईल ॲप आणि 'SHATAYU' डॅशबोर्ड लाँच केला आहे. याद्वारे वृद्धांना घरबसल्या आपत्कालीन मदत आणि केअरगिव्हर्स शोधता येतील.

Updated On: May 22, 2026 | 07:56 PM
'JEEVAN ॲप' आणि 'SHATAYU' डॅशबोर्ड लाँच (Photo Credit- X)

'JEEVAN ॲप' आणि 'SHATAYU' डॅशबोर्ड लाँच (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:

  • ज्येष्ठ नागरिकांसाठी केंद्र सरकारचे मोठे पाऊल!
  • खास ‘JEEVAN ॲप’ आणि ‘SHATAYU’ डॅशबोर्ड लाँच
  • जाणून घ्या काय मिळणार फायदे
नवी दिल्ली: देशातील ज्येष्ठ नागरिकांच्या (Senior Citizens) सुरक्षा, आरोग्य आणि कल्याणासाठी केंद्र सरकारने (Central Goverment) एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारने बुजुर्ग नागरिकांच्या मदतीसाठी आणि त्यांना तातडीने सेवा पुरवण्यासाठी एक खास मोबाईल ॲप लाँच केले आहे. केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार यांनी शुक्रवार रोजी ‘JEEVAN’ या विशेष मोबाईल ॲप्लिकेशनचे अनावरण केले. या ॲपसोबतच ज्येष्ठ नागरिकांच्या आरोग्याची आणि देखभालीची यंत्रणा अधिक बळकट करण्यासाठी ‘SHATAYU’ नावाचा एक डिजिटल डॅशबोर्ड देखील लाँच करण्यात आला आहे. ज्येष्ठ नागरिकांची सुरक्षा, सन्मान, काळजी आणि त्यांचे सक्षमीकरण करण्याच्या दिशेने सरकारचे हे एक मोठे आणि महत्त्वपूर्ण पाऊल मानले जात आहे. नवी दिल्लीत आयोजित ‘क्रिएटिंग ए वेल-फंक्शनिंग केअर इकॉनॉमी’ (Creating a Well-Functioning Care Economy) या राष्ट्रीय कार्यशाळेदरम्यान हे दोन्ही डिजिटल प्लॅटफॉर्म देशा समर्पित करण्यात आले.

जरा जपूनच ! देशात एलपीजीचा तुटवडा कायम; टंचाई आता आणखी वाढणार, घरगुती उत्पादन मागणी…

काय आहे ‘JEEVAN’ ॲप?

या मोबाईल ॲप्लिकेशनचे पूर्ण नाव ‘Joint Elderly Empowerment & Virtual Assistance Network’ (JEEVAN) असे आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून ज्येष्ठ नागरिकांसाठी एक सक्षम आणि २४ तास कार्यरत असणारी साहाय्यक प्रणाली तयार करणे हा या ॲपचा मुख्य उद्देश आहे. या ॲपमध्ये अनेक महत्त्वपूर्ण वैशिष्ट्ये समाविष्ट करण्यात आली आहेत:

  • आणीबाणीच्या काळात तातडीने मदत (Emergency Assistance): ज्येष्ठ नागरिकांची सुरक्षा लक्षात घेऊन या ॲपमध्ये आपत्कालीन वैद्यकीय साहाय्य आणि सपोर्ट सर्व्हिसची विशेष सुविधा देण्यात आली आहे. कोणत्याही प्रकारच्या शारीरिक त्रासाच्या किंवा वैद्यकीय आणीबाणीच्या वेळी वृद्ध व्यक्ती या ॲपद्वारे थेट मदत मिळवू शकतात.
  • सर्व सरकारी योजनांची एकाच ठिकाणी माहिती: केंद्र आणि राज्य सरकारांमार्फत ज्येष्ठ नागरिकांच्या कल्याणासाठी विविध प्रकारच्या योजना आणि पेन्शन प्रोग्राम चालवले जातात. या सर्व योजनांची आणि कल्याणकारी कार्यक्रमांची सविस्तर माहिती आता वृद्धांना एकाच क्लिकवर या ॲपवर उपलब्ध होईल.
  • सरकारी वृद्धाश्रमांची माहिती (Senior Citizen Homes Details): सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण विभागाच्या वतीने चालवल्या जाणाऱ्या किंवा अनुदानित असणाऱ्या देशातील सर्व मान्यताप्राप्त ‘सीनियर सिटीझन होम्स’ची (वृद्धाश्रम) संपूर्ण माहिती या प्लॅटफॉर्मवर देण्यात आली आहे.
  • वापरासाठी अत्यंत सोपे (User-Friendly Interface): हे ॲप ज्येष्ठ नागरिकांच्या गरजा आणि मर्यादा लक्षात घेऊन डिझाइन करण्यात आले आहे. याचे सोपे नेव्हिगेशन आणि साधे इंटरफेस यामुळे कमी शिकलेले किंवा तंत्रज्ञानाची फारशी माहिती नसलेले वृद्ध देखील हे ॲप अगदी सहजपणे वापरू शकतात.

‘SHATAYU’ डॅशबोर्डमुळे केअरगिव्हर शोधणे होणार सोपे

या कार्यशाळेत सरकारने ‘JEEVAN’ ॲपसोबतच ‘SHATAYU’ (Senior Holistic Care Assistance and Training For Your Utility) नावाचा जेरियाट्रिक केअरगिव्हर डॅशबोर्ड देखील लाँच केला. हा डॅशबोर्ड वृद्ध रुग्णांची काळजी घेणाऱ्या केअरगिव्हर्सची (Caregivers) सेवा अधिक मजबूत आणि संघटित करेल. बऱ्याचदा कुटुंबियांना वयोवृद्ध माता-पित्यांची काळजी घेण्यासाठी हक्काचा आणि प्रशिक्षित केअरगिव्हर किंवा नर्स मिळवण्यात अडचणी येतात. आता या डॅशबोर्डच्या माध्यमातून ज्येष्ठ नागरिक किंवा त्यांचे कुटुंबीय आपापल्या जिल्ह्यात किंवा राज्यात उपलब्ध असलेल्या व्यावसायिक केअरगिव्हर्सची माहिती थेट मिळवू शकतील. हा प्लॅटफॉर्म देखील अत्यंत पारदर्शक आणि प्रभावी सेवा वितरणासाठी डिझाइन करण्यात आला आहे.

Union Cabinet Meeting : मंत्र्यांना द्यावे लागणार आता ‘रिपोर्टकार्ड’; पंतप्रधान मोदींच्या अध्यक्षतेखाली आज महत्त्वपूर्ण बैठक

Web Title: Government launches jeevan app and shatayu dashboard for senior citizens

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 22, 2026 | 07:56 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

UPSC पूर्व परीक्षा २०२६ चे हॉल तिकीट जाहीर! ‘या’ डायरेक्ट लिंकवरून एका क्लिकवर करा डाऊनलोड; जाणून घ्या नियम..
1

UPSC पूर्व परीक्षा २०२६ चे हॉल तिकीट जाहीर! ‘या’ डायरेक्ट लिंकवरून एका क्लिकवर करा डाऊनलोड; जाणून घ्या नियम..

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी केंद्र सरकारचे मोठे पाऊल! खास ‘JEEVAN ॲप’ आणि ‘SHATAYU’ डॅशबोर्ड लाँच; जाणून घ्या काय मिळणार फायदे

ज्येष्ठ नागरिकांसाठी केंद्र सरकारचे मोठे पाऊल! खास ‘JEEVAN ॲप’ आणि ‘SHATAYU’ डॅशबोर्ड लाँच; जाणून घ्या काय मिळणार फायदे

May 22, 2026 | 07:56 PM
घरच्या घरी सोप्या पद्धतीने बनवा साऊथ स्टाईल मेदू वडा, वाचा सोपी रेसिपी

घरच्या घरी सोप्या पद्धतीने बनवा साऊथ स्टाईल मेदू वडा, वाचा सोपी रेसिपी

May 22, 2026 | 07:49 PM
Bank बंद राहणार! SBI चा ग्राहकांना मोठा इशारा; 2 दिवसांच्या संप काळात ऑनलाईन व्यवहार करताना ‘या’ गोष्टी ठेवा लक्षात

Bank बंद राहणार! SBI चा ग्राहकांना मोठा इशारा; 2 दिवसांच्या संप काळात ऑनलाईन व्यवहार करताना ‘या’ गोष्टी ठेवा लक्षात

May 22, 2026 | 07:48 PM
Selfie ची सवय पडू शकते महागात! ‘पीस साइन’ फोटोमुळे वाढला डेटा चोरीचा धोका; सायबर एक्सपर्ट्सचा गंभीर इशारा

Selfie ची सवय पडू शकते महागात! ‘पीस साइन’ फोटोमुळे वाढला डेटा चोरीचा धोका; सायबर एक्सपर्ट्सचा गंभीर इशारा

May 22, 2026 | 07:45 PM
Breaking: क्रिकेटविश्वातील धक्कादायक बातमी! Team India च्या ‘या’ स्टार खेळाडूने घेतली निवृत्ती

Breaking: क्रिकेटविश्वातील धक्कादायक बातमी! Team India च्या ‘या’ स्टार खेळाडूने घेतली निवृत्ती

May 22, 2026 | 07:34 PM
“भाजपाने वोटचोरी करून महाराष्ट्रात सत्ता मिळवली, मतदारयादीत घोळ करणा-यांना जेलमध्ये जावे लागेल,” – हर्षवर्धन सपकाळ

“भाजपाने वोटचोरी करून महाराष्ट्रात सत्ता मिळवली, मतदारयादीत घोळ करणा-यांना जेलमध्ये जावे लागेल,” – हर्षवर्धन सपकाळ

May 22, 2026 | 07:29 PM
Kamal Haasan: “संकट काळात राजकारण नको, देश प्रथम क्रमांकावर हवा”; कमल हासन यांचे देशवासीयांना भावुक आवाहन!

Kamal Haasan: “संकट काळात राजकारण नको, देश प्रथम क्रमांकावर हवा”; कमल हासन यांचे देशवासीयांना भावुक आवाहन!

May 22, 2026 | 07:29 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : हक्काच्या शेतरस्त्यासाठी लढा, आंदोलनानंतर प्रशासनाचे कारवाईचे आश्वासन

Ahilyanagar : हक्काच्या शेतरस्त्यासाठी लढा, आंदोलनानंतर प्रशासनाचे कारवाईचे आश्वासन

May 22, 2026 | 07:21 PM
Wardha News : वर्ध्यात काँग्रेसमधील गटबाजी पुन्हा उघड; नेत्यांची संयुक्त पत्रकार परिषद

Wardha News : वर्ध्यात काँग्रेसमधील गटबाजी पुन्हा उघड; नेत्यांची संयुक्त पत्रकार परिषद

May 22, 2026 | 07:15 PM
Parbhani News : विमानांसाठी इंधन आहे, मग शेतकऱ्यांसाठी डिझेल का नाही? पेरणीपूर्वी शेतकरी रस्त्यावर

Parbhani News : विमानांसाठी इंधन आहे, मग शेतकऱ्यांसाठी डिझेल का नाही? पेरणीपूर्वी शेतकरी रस्त्यावर

May 22, 2026 | 07:09 PM
Kalyan :  32 कोटींची ब्राऊन शुगर जप्त, आंतरराष्ट्रीय टोळीचा सदस्य पोलिसांच्या ताब्यात!

Kalyan :  32 कोटींची ब्राऊन शुगर जप्त, आंतरराष्ट्रीय टोळीचा सदस्य पोलिसांच्या ताब्यात!

May 22, 2026 | 07:00 PM
Virar : आधी पुनर्वसन, मग कारवाई! वसई-विरारमध्ये फेरीवाल्यांचा आंदोलनाचा इशारा

Virar : आधी पुनर्वसन, मग कारवाई! वसई-विरारमध्ये फेरीवाल्यांचा आंदोलनाचा इशारा

May 22, 2026 | 06:49 PM
Mahad : मराठीशिवाय बोर्ड चालणार नाही, चांढवे टोलनाक्यावर मनसैनिक आक्रमक

Mahad : मराठीशिवाय बोर्ड चालणार नाही, चांढवे टोलनाक्यावर मनसैनिक आक्रमक

May 22, 2026 | 06:44 PM
Twisha Sharma Death मिस पुणे ते मृत्यूचं रहस्य! ट्विशा-दीपिका मृत्यूंचं गूढ अधिक गडद!

Twisha Sharma Death मिस पुणे ते मृत्यूचं रहस्य! ट्विशा-दीपिका मृत्यूंचं गूढ अधिक गडद!

May 21, 2026 | 07:59 PM