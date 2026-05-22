ज्येष्ठ नागरिकांसाठी केंद्र सरकारचे मोठे पाऊल! खास ‘JEEVAN ॲप’ आणि ‘SHATAYU’ डॅशबोर्ड लाँच; जाणून घ्या काय मिळणार फायदे

Ministry of Social Justice & Empowerment hosted National Workshop on “Creating a Well-Functioning Care Economy” through virtual mode Union Minister Dr. Virendra Kumar (@Drvirendrakum13) launched JEEVAN App for senior citizens and SHATAYU dashboard for geriatric caregivers… pic.twitter.com/8S2hhciIQs — PIB India (@PIB_India) May 22, 2026
या मोबाईल ॲप्लिकेशनचे पूर्ण नाव ‘Joint Elderly Empowerment & Virtual Assistance Network’ (JEEVAN) असे आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून ज्येष्ठ नागरिकांसाठी एक सक्षम आणि २४ तास कार्यरत असणारी साहाय्यक प्रणाली तयार करणे हा या ॲपचा मुख्य उद्देश आहे. या ॲपमध्ये अनेक महत्त्वपूर्ण वैशिष्ट्ये समाविष्ट करण्यात आली आहेत:
या कार्यशाळेत सरकारने ‘JEEVAN’ ॲपसोबतच ‘SHATAYU’ (Senior Holistic Care Assistance and Training For Your Utility) नावाचा जेरियाट्रिक केअरगिव्हर डॅशबोर्ड देखील लाँच केला. हा डॅशबोर्ड वृद्ध रुग्णांची काळजी घेणाऱ्या केअरगिव्हर्सची (Caregivers) सेवा अधिक मजबूत आणि संघटित करेल. बऱ्याचदा कुटुंबियांना वयोवृद्ध माता-पित्यांची काळजी घेण्यासाठी हक्काचा आणि प्रशिक्षित केअरगिव्हर किंवा नर्स मिळवण्यात अडचणी येतात. आता या डॅशबोर्डच्या माध्यमातून ज्येष्ठ नागरिक किंवा त्यांचे कुटुंबीय आपापल्या जिल्ह्यात किंवा राज्यात उपलब्ध असलेल्या व्यावसायिक केअरगिव्हर्सची माहिती थेट मिळवू शकतील. हा प्लॅटफॉर्म देखील अत्यंत पारदर्शक आणि प्रभावी सेवा वितरणासाठी डिझाइन करण्यात आला आहे.
