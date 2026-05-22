Recipe : आईस्क्रिम नाही, उन्हाळ्यात कलिंगडापासून बनवा गोड बर्फी; चव अशी की मोठमोठ्या मिठाईंनाही मागे टाकेल

Watermelon Barfi Recipe : कलिंगडाची गोड, मऊ बर्फी तुम्ही कधी चाखली आहे का? आम्ही तुम्हाला सांगतो, ही बर्फी फार झटपट आणि सहज घरी बनवता येते. जेवणानंतरच्या गोड क्रेव्हिंगसाठी हा एक चांगला पर्याय आहे.

Updated On: May 22, 2026 | 08:15 PM
(फोटो सौजन्य: Pinterest)

  • उन्हाळ्यात कलिंगड मोठ्या प्रमाणात बाजारात येतात.
  • याचे सेवन शरीरासाठी फायद्याचे मानले जाते.
  • तुम्ही यापासून टेस्टी बर्फी तयार करु शकता.
उन्हाळ्याच्या सीजनमध्ये तुम्हाला बाजारात कलिंगड मोठ्या प्रमाणात दिसून येईल. कलिंगड हे एक सीजनल फ्रुट आहे जे उन्हाळ्याच्या दिवसांत बाजारात मिळते. कलिंगडापासूव आईस्क्रिम बनवल्याचे तुम्ही ऐकले असेल किंवा खाल्लेही असेल पण तुम्हाला माहिती आहे का? तुम्ही कलिंगडाची गोड, रुचकर चवीची बर्फी देखील तयार करु शकता. कलिंगडाची ही मऊ ब्रर्फी तोंडात टाकताच विरघळते आणि फार सोप्या पद्धतीमध्ये घरी तयार केली जाऊ शकते.

तेच तेच गोडाचे पदार्थ खाऊन तुम्ही कंटाळला असाल तर एकदा कलिंगडाच्या बर्फीची ही रेसिपी नक्की फाॅलो करुन बघा. उन्हाळ्याच्या दिवसांत शरीराला हायड्रेड ठेवण्यासाठी कलिंगडाचे सेवन फायद्याचे मानले जाते. घरी आलेल्या पाहुण्यांना तुम्ही ही बर्फी सर्व्ह करु शकता किंवा जेवणानंतर गोड म्हणून ही बर्फी बनवून तुम्ही कुटुंबासोबत हिच्या चवीचा आनंद लुटु शकता. चला या रेसिपीसाठी लागणेर साहित्य आणि कृती जाणून घेऊया.

साहित्य

  • कलिंगड– ३ कप (बिया काढून लहान तुकडे केलेले)
  • दूध – १ लिटर
  • साखर – १/२ कप (चवीनुसार)
  • तूप – २ मोठे चमचे
  • कॉर्न फ्लोअर – २ टेबलस्पून
  • वेलची पूड – १/२ चमचा
  • पिस्ते आणि बदाम
कृती

  • कलिंगडाची आईस्क्रिम तयार करण्यासाठी सर्वप्रथम कलिंगडाचे बारीक तुकडे करुन मिक्सरच्या भांड्यात घाला.
  • कलिंगडाच्या बिया आधीच वेगळ्या करा. मिक्सरमध्ये कलिंगडाची प्यूरी तयार करा.
  • यानंतर चहाच्या गाळणीत ही प्यूरी गाळून घ्या जेणेकरुन त्यातील चोथा वेगळा होईल.
  • यानंतर एका मोठ्या कढईत दूध गरम करायला ठेवा. मध्यम आचेवर दूधाला सतत हलवत राहा जोपर्यंत तो घट्ट होऊन अर्धा होत नाही.
  • यानंतर त्यात साखर आणि वेलची पूड घाला आणि चमच्याने सर्व व्यवस्थित हलवा.
  • आता एका छोट्या वाटीत अर्धा चमचा काॅनफ्लाॅअर घ्या आणि यात पाणी घालून चांगली स्लरी तयार करा.
  • हे काॅनफ्लाॅअरचे पाणी दूधाच्या मिश्रणात घाला आणि मिक्स करा, यामुळे मिश्रण घट्ट करण्यास मदत मिळेल.
  • आता यात २-३ चमचे तूप घाला आणि सर्व साहित्य नीट एकजीव करुन काही मिनिटे शिजवून घ्या, गॅस बंद करा.
  • आता एका प्लेटमध्ये तूप घालून ते चांगलं पसरवा, मग तयार मिश्रण प्लेटवर टाकून ते समान पसरवा.
  • काहीवेळ मिश्रणाला ताटातच थंड होऊ द्या आणि चाकूच्या मदतीने तुकडे करुन तुम्हाला हव्या त्या आकारात बर्फी तयार करा.
  • तुम्ही यावर पिस्ता आणि बदामाचे तुकडे घालून बर्फीला सजवू शकता.
 

Published On: May 22, 2026 | 08:15 PM

May 22, 2026 | 08:15 PM
Makarand Patil यांचे नागरिकांना आवाहन! पेट्रोल-डिझेलचा मुबलक साठा, अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचे निर्देश

May 22, 2026 | 08:13 PM
एक-दोन नव्हे तर होंडा भारतात करणार तब्बल १० नवीन मॉडेल्स लॉन्च !

May 22, 2026 | 07:59 PM
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी केंद्र सरकारचे मोठे पाऊल! खास 'JEEVAN ॲप' आणि 'SHATAYU' डॅशबोर्ड लाँच; जाणून घ्या काय मिळणार फायदे

May 22, 2026 | 07:56 PM
घरच्या घरी सोप्या पद्धतीने बनवा साऊथ स्टाईल मेदू वडा, वाचा सोपी रेसिपी

May 22, 2026 | 07:49 PM
Bank बंद राहणार! SBI चा ग्राहकांना मोठा इशारा; 2 दिवसांच्या संप काळात ऑनलाईन व्यवहार करताना 'या' गोष्टी ठेवा लक्षात

May 22, 2026 | 07:48 PM
Selfie ची सवय पडू शकते महागात! 'पीस साइन' फोटोमुळे वाढला डेटा चोरीचा धोका; सायबर एक्सपर्ट्सचा गंभीर इशारा

May 22, 2026 | 07:45 PM

Ahilyanagar : हक्काच्या शेतरस्त्यासाठी लढा, आंदोलनानंतर प्रशासनाचे कारवाईचे आश्वासन

May 22, 2026 | 07:21 PM
Wardha News : वर्ध्यात काँग्रेसमधील गटबाजी पुन्हा उघड; नेत्यांची संयुक्त पत्रकार परिषद

May 22, 2026 | 07:15 PM
Parbhani News : विमानांसाठी इंधन आहे, मग शेतकऱ्यांसाठी डिझेल का नाही? पेरणीपूर्वी शेतकरी रस्त्यावर

May 22, 2026 | 07:09 PM
Kalyan :  32 कोटींची ब्राऊन शुगर जप्त, आंतरराष्ट्रीय टोळीचा सदस्य पोलिसांच्या ताब्यात!

May 22, 2026 | 07:00 PM
Virar : आधी पुनर्वसन, मग कारवाई! वसई-विरारमध्ये फेरीवाल्यांचा आंदोलनाचा इशारा

May 22, 2026 | 06:49 PM
Mahad : मराठीशिवाय बोर्ड चालणार नाही, चांढवे टोलनाक्यावर मनसैनिक आक्रमक

May 22, 2026 | 06:44 PM
Twisha Sharma Death मिस पुणे ते मृत्यूचं रहस्य! ट्विशा-दीपिका मृत्यूंचं गूढ अधिक गडद!

May 21, 2026 | 07:59 PM