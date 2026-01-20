Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

NCLAT Approves Adani Power Takeover: NCLAT ने दिली अदानी पॉवरला विदर्भ इंडस्ट्रीज अधिग्रहणाची मंजुरी

मोठ्या कॉर्पोरेट घडामोडीमध्ये हस्तक्षेप करणाऱ्या, राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) ने विदर्भ इंडस्ट्रीज पॉवर अधिग्रहण करण्याच्या अदानी पॉवर लिमिटेडच्या निर्णयाला मान्यता दिली आहे.

Updated On: Jan 20, 2026 | 02:10 PM
  • NCLAT चा निर्णय अदानी समूहाच्या खात्यात
  • विदर्भ इंडस्ट्रीज पॉवर अधिग्रहणाची मिळाली मंजूरी
  • या निर्णयामुळे अदानी पॉवरची ऊर्जा क्षमता वाढणार
 

NCLAT Approves Adani Power Takeover: मोठ्या कॉर्पोरेट घडामोडीमध्ये हस्तक्षेप करणाऱ्या, राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) ने विदर्भ इंडस्ट्रीज पॉवर अधिग्रहण करण्याच्या अदानी पॉवर लिमिटेडच्या निर्णयाला मान्यता दिली आहे. NCLAT च्या न्यायाधिकरणाने अदानी समूहाची ४,००० कोटींची बोली पूर्णपणे कायदेशीर आणि IBC नियमांच्या कक्षेत असल्याचे स्पष्ट केले. राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) ने विदर्भ इंडस्ट्रीज पॉवर लिमिटेडसाठी अदानी पॉवरच्या ठराव योजनेला मान्यता देण्याच्या मुंबई NCLT च्या आदेशाला मान्यता दिली आहे. ठराव प्रक्रियेत कोणत्याही कायदेशीर प्रोटोकॉलचे उल्लंघन झाले नाही असे स्पष्ट सांगण्यात आले. या निर्णयामुळे आता विदर्भ इंडस्ट्रीज पॉवरच्या अधिग्रहणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे, ज्यामुळे अदानी पॉवरची ऊर्जा क्षमता आणखी मजबूत होईल.

हेही वाचा: Union Budget 2026: आरोग्यसेवेसाठी २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात निर्णायक बजेट? तज्ज्ञांकडून जाणून घेऊया सविस्तर

अदानी पॉवरच्या योजनेला आव्हान देणाऱ्या वेस्टर्न कोलफिल्ड्स आणि विदर्भ इंडस्ट्रीजचे कर्मचारी प्रदीप सोट यांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर न्यायमूर्तींच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सुनावणी केली. तथापि, एनसीएलएटीने त्यांच्या आदेशात म्हटले आहे की, या  याचिकाकर्त्यांच्या आक्षेपांमध्ये तथ्य नाही आणि त्यांनी दिवाळखोरी आणि दिवाळखोरी संहिता (आयबीसी) च्या कोणत्याही तरतुदीचे उल्लंघन केले नाही. त्यामुळे अदानी पॉवरला दिलासा मिळाला. यामध्ये कायदेशीर प्रक्रिया आणि सीओसीची भूमिका महत्वाची ठरली.

अपीलीय न्यायाधिकरणाने म्हटले आहे की, अदानी पॉवरची योजना सर्व वैधानिक आवश्यकता पूर्ण करते. कर्जदारांच्या समितीने (सीओसी) व्यावसायिक कौशल्याचा वापर केला आणि निष्पक्ष आणि कायदेशीर पद्धतीने निर्णय घेतला. न्यायालयाच्या मते, अदानी पॉवरच्या योजनेत हस्तक्षेप करण्याचे कोणतेही वैध कारण नाही.

हेही वाचा: Standard Chartered Banking India: स्टँडर्ड चार्टर्डकडून भारतात नव्या ‘प्रायॉरिटी बँकिंग’ प्रस्तावाची घोषणा! जाणून घ्या सविस्तर

न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान, वेस्टर्न कोलफिल्ड्सच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की, सीओसीने निर्धारित १८० दिवसांच्या अंतिम मुदतीनंतर योजनेला मंजुरी दिली. तथापि, अदानी पॉवरच्या कायदेशीर प्रतिनिधींनी या दाव्यांचे जोरदार खंडन केले. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, संपूर्ण प्रक्रिया आयबीसीच्या कलम ३०(२) अंतर्गत पूर्ण झाली होती आणि एनसीएलटीकडून आधीच वैधानिक मान्यता मिळाली होती. यामुळे अदानी पॉवरचे विदर्भ इंडस्ट्रीज विकत घेणे सुनिश्चित झाले.

Web Title: Nclat approves adani powers acquisition of vidarbha industries

Published On: Jan 20, 2026 | 01:54 PM

