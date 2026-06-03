Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Business »
  • Major Decline In Stock Market Sensex Plummets 304 Points It Shares Hit Hard

Share Market Crash : शेअर बाजारात मोठी घसरण; Sensex 304 अंशांनी कोसळला, IT शेअर्सना मोठा फटका

Updated On: Jun 03, 2026 | 05:10 PM IST
जाहिरात
सारांश

पश्चिम आशियामध्ये अधिकच गडद होत चाललेल्या संकटाचा परिणाम आज देशांतर्गत शेअर बाजारात स्पष्टपणे दिसून आला. व्यवहाराच्या दिवशी BSE सेन्सेक्स १,१५७ अंकांनी कोसळून ७३,४९३ च्या पातळीवर पोहोचला, तर नॅशनल स्टॉक एक्सचेंजचा 'Nifty 50' निर्देशांक ३३२ अंकांनी घसरून २३,१५१ च्या आसपास स्थिरावला. या सगळ्याचा IT सेक्टरवर परिणाम झाला.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

Share Market Crash: पश्चिम आशियामध्ये अधिकच गडद होत चाललेल्या संकटाचा परिणाम आज देशांतर्गत शेअर बाजारात स्पष्टपणे दिसून आला. व्यवहाराच्या दिवशी BSE सेन्सेक्स १,१५७ अंकांनी कोसळून ७३,४९३ च्या पातळीवर पोहोचला, तर नॅशनल स्टॉक एक्सचेंजचा ‘Nifty 50’ निर्देशांक ३३२ अंकांनी घसरून २३,१५१ च्या आसपास स्थिरावला. पण दुपारच्या सत्रात या निर्देशांकांनी आपली काही प्रमाणात झालेली घसरण भरून काढण्यात यश मिळवले. अखेरीस, सेन्सेक्स ३०३.६७ अंकांच्या घसरणीसह ७४,३४६.१७ वर बंद झाला. निफ्टी देखील ७७.९५ अंकांच्या घसरणीसह २३,४०५.६० वर बंद झाला.

‘भारतात गुंतवणूक करण्यास इच्छूक नाही जगातील कोणताही देश’, अर्थतज्ज्ञ सुरजीत भल्ला यांचं धक्कादायक विधान

IT शेअर्सना सर्वाधिक फटका

सेन्सेक्समधील ३० पैकी १८ शेअर्स घसरणीसह बंद झाले. IT क्षेत्रातील शेअर्समध्ये सर्वाधिक घसरण दिसून आली; यामध्ये TCS च्या समभागांना सर्वाधिक फटका बसला आणि ते ८.३० टक्क्यांनी घसरले. Tech Mahindra, HCL Tech, Infosys, ITC, Eternal आणि Larsen & Toubro या कंपन्यांच्या समभागांमध्येही लक्षणीय घसरण नोंदवली गेली. याउलट, SBI, IndiGo, ICICI Bank, Power Grid आणि Kotak Mahindra या कंपन्यांच्या समभागांनी मात्र वाढ नोंदवली.

ब्रॉडर बाजाराची स्थिती

निफ्टीमध्ये, Apollo Hospitals Enterprise, Tata Motors Passenger Vehicles, InterGlobe Aviation आणि Max Healthcare Institute या कंपन्यांच्या समभागांनी सर्वाधिक वाढ नोंदवली. व्यापक बाजारामध्ये, Nifty Midcap निर्देशांक ०.४२ टक्क्यांनी घसरला, तर Nifty Smallcap निर्देशांक ०.११ टक्क्यांनी खाली आला. क्षेत्रांनुसार विचार करता, Nifty PSU Bank निर्देशांकाने सर्वाधिक वाढ नोंदवली. Nifty Bank, Nifty Private Bank आणि Nifty Healthcare या निर्देशांकांनीही चांगली कामगिरी केली. व्यवहाराच्या सत्रादरम्यान, Nifty IT निर्देशांक ६ टक्क्यांहून अधिक घसरला.

शेअर बाजार का घसरला?

पश्चिम आशियातील संकट अधिकच गडद झाले आहे. अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांनी असे नमूद केले आहे की, इराणने ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ’च्या मोठ्या भागात सुरुंग पेरले असून, व्यापारी जहाजांवर गोळीबारही केला आहे. यावरून हे स्पष्ट होते की, अमेरिका आणि इराण यांच्यातील शांतता चर्चा अंतिम टप्प्यावर पोहोचण्यास अजूनही बराच कालावधी लागू शकतो. परिणामी, आज कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्येही मोठी वाढ झाली आहे. सध्या ‘ब्रेंट क्रूड’ २.८९ टक्क्यांनी वधारून ९८.७७ डॉलर्स प्रति बॅरल या दराने व्यवहार करत आहे.

बापरे! कोलकातातील कॉलेज युनियन रूममध्ये सापडल्या वाळवीने कुरतडलेल्या नोटा; किंमत तब्बल लाखांमध्ये…

Web Title: Major decline in stock market sensex plummets 304 points it shares hit hard

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 03, 2026 | 05:10 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Post Office Savings Scheme : ज्येष्ठ नागरिकांसाठी सुवर्णसंधी! पोस्ट ऑफिसच्या ‘या’ योजनेतून दरमहा मिळवा २० हजारांहून अधिक कमाई
1

Post Office Savings Scheme : ज्येष्ठ नागरिकांसाठी सुवर्णसंधी! पोस्ट ऑफिसच्या ‘या’ योजनेतून दरमहा मिळवा २० हजारांहून अधिक कमाई

PM Surya Ghar Free Electricity Scheme: घरगुती वीजबिल होणार शून्य! प्रधानमंत्री सूर्यघर योजनेत महाराष्ट्र ‘टॉपर
2

PM Surya Ghar Free Electricity Scheme: घरगुती वीजबिल होणार शून्य! प्रधानमंत्री सूर्यघर योजनेत महाराष्ट्र ‘टॉपर

‘भारतात गुंतवणूक करण्यास इच्छूक नाही जगातील कोणताही देश’, अर्थतज्ज्ञ सुरजीत भल्ला यांचं धक्कादायक विधान
3

‘भारतात गुंतवणूक करण्यास इच्छूक नाही जगातील कोणताही देश’, अर्थतज्ज्ञ सुरजीत भल्ला यांचं धक्कादायक विधान

महावितरणकडून महत्त्वाची बातमी! राज्यात बसवले 1.14 कोटी स्मार्ट मीटर, घरगुती ग्राहकांना प्रति युनिट मिळणार तब्बल ‘इतकी’ सवलत
4

महावितरणकडून महत्त्वाची बातमी! राज्यात बसवले 1.14 कोटी स्मार्ट मीटर, घरगुती ग्राहकांना प्रति युनिट मिळणार तब्बल ‘इतकी’ सवलत

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Share Market Crash : शेअर बाजारात मोठी घसरण; Sensex 304 अंशांनी कोसळला, IT शेअर्सना मोठा फटका

Share Market Crash : शेअर बाजारात मोठी घसरण; Sensex 304 अंशांनी कोसळला, IT शेअर्सना मोठा फटका

Jun 03, 2026 | 05:10 PM
Karnataka Politics: कर्नाटकात नव्या राजकीय पर्वाची सुरुवात! डी. के. शिवकुमार यांनी घेतली मुख्यमंत्रिपदाची शपथ

Karnataka Politics: कर्नाटकात नव्या राजकीय पर्वाची सुरुवात! डी. के. शिवकुमार यांनी घेतली मुख्यमंत्रिपदाची शपथ

Jun 03, 2026 | 05:08 PM
India Rain Alert: रात्र वादळ-वाऱ्यांची आहे! 24 तासांमध्ये मान्सून केरळमध्ये; ‘या’ राज्यांमध्ये मुसळधार

India Rain Alert: रात्र वादळ-वाऱ्यांची आहे! 24 तासांमध्ये मान्सून केरळमध्ये; ‘या’ राज्यांमध्ये मुसळधार

Jun 03, 2026 | 05:08 PM
Mumbai News: मुंबईच्या 7 तलावांत केवळ 45 दिवसांचा पाणीसाठा; IMD च्या अंदाजाने BMC ची चिंता वाढली

Mumbai News: मुंबईच्या 7 तलावांत केवळ 45 दिवसांचा पाणीसाठा; IMD च्या अंदाजाने BMC ची चिंता वाढली

Jun 03, 2026 | 04:48 PM
Harmanpreet Kaur: हरमनप्रीतचा धमाका! महिला क्रिकेटच्या इतिहासात कोरलं सुवर्ण अक्षरात नाव; केला ‘हा’ विक्रम

Harmanpreet Kaur: हरमनप्रीतचा धमाका! महिला क्रिकेटच्या इतिहासात कोरलं सुवर्ण अक्षरात नाव; केला ‘हा’ विक्रम

Jun 03, 2026 | 04:46 PM
जिल्हाधिकारी संतोष पाटील थेट दुर्गम गावात मुक्कामाला! वाईच्या उळुंब गावी भरला ‘लोकदरबार’; VIP संस्कृतीला फाटा देत पत्रावळीवर जेवण

जिल्हाधिकारी संतोष पाटील थेट दुर्गम गावात मुक्कामाला! वाईच्या उळुंब गावी भरला ‘लोकदरबार’; VIP संस्कृतीला फाटा देत पत्रावळीवर जेवण

Jun 03, 2026 | 04:45 PM
Women success story: भोपाळ ते हैदराबाद… देशातील पहिल्या महिला ट्रक ड्रायव्हरची पहिली संस्मरणीय कथा पहा एका क्लिकवर…

Women success story: भोपाळ ते हैदराबाद… देशातील पहिल्या महिला ट्रक ड्रायव्हरची पहिली संस्मरणीय कथा पहा एका क्लिकवर…

Jun 03, 2026 | 04:45 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Solapur News : विधान परिषद निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट! काँग्रेस उमेदवार आदित्य फत्तेपूरकरांचा अर्ज बाद!

Solapur News : विधान परिषद निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट! काँग्रेस उमेदवार आदित्य फत्तेपूरकरांचा अर्ज बाद!

Jun 03, 2026 | 03:25 PM
पावसाळा तोंडावर, तरीही पाणीप्रश्न कायम, आडेलीतील नागरिकांचा प्रशासनावर संताप

पावसाळा तोंडावर, तरीही पाणीप्रश्न कायम, आडेलीतील नागरिकांचा प्रशासनावर संताप

Jun 03, 2026 | 03:20 PM
Sangli News : कोर्टात केस असतानाही मशिदींवर बुलडोझर कसा चालवला?

Sangli News : कोर्टात केस असतानाही मशिदींवर बुलडोझर कसा चालवला?

Jun 03, 2026 | 03:16 PM
SOLAPUR: महाविकास आघाडी एकदिलाने लढणार! फत्तेपूरकरांचा विजयाचा विश्वास

SOLAPUR: महाविकास आघाडी एकदिलाने लढणार! फत्तेपूरकरांचा विजयाचा विश्वास

Jun 02, 2026 | 03:19 PM
Mumbai: २०.७२ कोटींच्या ड्रग्ज रॅकेटचा पर्दाफाश, जहीराबादमध्ये छापा

Mumbai: २०.७२ कोटींच्या ड्रग्ज रॅकेटचा पर्दाफाश, जहीराबादमध्ये छापा

Jun 02, 2026 | 03:15 PM
Bhiwandi: विषारी दारू मृत्यू प्रकरणानंतर आठवलेंचे मोठे विधान

Bhiwandi: विषारी दारू मृत्यू प्रकरणानंतर आठवलेंचे मोठे विधान

Jun 02, 2026 | 03:10 PM
Palghar: प्रशासनाविरोधात आदिवासींचा एल्गार, जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुद्दत आंदोलन

Palghar: प्रशासनाविरोधात आदिवासींचा एल्गार, जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुद्दत आंदोलन

Jun 02, 2026 | 02:59 PM