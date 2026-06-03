Share Market Crash : शेअर बाजारात मोठी घसरण; Sensex 304 अंशांनी कोसळला, IT शेअर्सना मोठा फटका

Share Market Crash: पश्चिम आशियामध्ये अधिकच गडद होत चाललेल्या संकटाचा परिणाम आज देशांतर्गत शेअर बाजारात स्पष्टपणे दिसून आला. व्यवहाराच्या दिवशी BSE सेन्सेक्स १,१५७ अंकांनी कोसळून ७३,४९३ च्या पातळीवर पोहोचला, तर नॅशनल स्टॉक एक्सचेंजचा ‘Nifty 50’ निर्देशांक ३३२ अंकांनी घसरून २३,१५१ च्या आसपास स्थिरावला. पण दुपारच्या सत्रात या निर्देशांकांनी आपली काही प्रमाणात झालेली घसरण भरून काढण्यात यश मिळवले. अखेरीस, सेन्सेक्स ३०३.६७ अंकांच्या घसरणीसह ७४,३४६.१७ वर बंद झाला. निफ्टी देखील ७७.९५ अंकांच्या घसरणीसह २३,४०५.६० वर बंद झाला.
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सेन्सेक्समधील ३० पैकी १८ शेअर्स घसरणीसह बंद झाले. IT क्षेत्रातील शेअर्समध्ये सर्वाधिक घसरण दिसून आली; यामध्ये TCS च्या समभागांना सर्वाधिक फटका बसला आणि ते ८.३० टक्क्यांनी घसरले. Tech Mahindra, HCL Tech, Infosys, ITC, Eternal आणि Larsen & Toubro या कंपन्यांच्या समभागांमध्येही लक्षणीय घसरण नोंदवली गेली. याउलट, SBI, IndiGo, ICICI Bank, Power Grid आणि Kotak Mahindra या कंपन्यांच्या समभागांनी मात्र वाढ नोंदवली.
निफ्टीमध्ये, Apollo Hospitals Enterprise, Tata Motors Passenger Vehicles, InterGlobe Aviation आणि Max Healthcare Institute या कंपन्यांच्या समभागांनी सर्वाधिक वाढ नोंदवली. व्यापक बाजारामध्ये, Nifty Midcap निर्देशांक ०.४२ टक्क्यांनी घसरला, तर Nifty Smallcap निर्देशांक ०.११ टक्क्यांनी खाली आला. क्षेत्रांनुसार विचार करता, Nifty PSU Bank निर्देशांकाने सर्वाधिक वाढ नोंदवली. Nifty Bank, Nifty Private Bank आणि Nifty Healthcare या निर्देशांकांनीही चांगली कामगिरी केली. व्यवहाराच्या सत्रादरम्यान, Nifty IT निर्देशांक ६ टक्क्यांहून अधिक घसरला.
पश्चिम आशियातील संकट अधिकच गडद झाले आहे. अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांनी असे नमूद केले आहे की, इराणने ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ’च्या मोठ्या भागात सुरुंग पेरले असून, व्यापारी जहाजांवर गोळीबारही केला आहे. यावरून हे स्पष्ट होते की, अमेरिका आणि इराण यांच्यातील शांतता चर्चा अंतिम टप्प्यावर पोहोचण्यास अजूनही बराच कालावधी लागू शकतो. परिणामी, आज कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्येही मोठी वाढ झाली आहे. सध्या ‘ब्रेंट क्रूड’ २.८९ टक्क्यांनी वधारून ९८.७७ डॉलर्स प्रति बॅरल या दराने व्यवहार करत आहे.
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