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बापरे! कोलकातातील कॉलेज युनियन रूममध्ये सापडल्या वाळवीने कुरतडलेल्या नोटा; किंमत तब्बल लाखांमध्ये…

Updated On: Jun 03, 2026 | 03:57 PM IST
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सारांश

कोलकात्यातील एका कॉलेजच्या युनियन रूममध्ये धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला. दोन सुटकेसमधून वाळवीने खराब झालेल्या एक लाखापेक्षा जास्त किमतीच्या चलनी नोटा जप्त करण्यात आल्या. पावसाळ्यापूर्वी सुरेंद्रनाथ कॉलेजमध्ये राबवण्यात आली होती. त्या मोहिमेदरम्यान ही रोकड सापडली असल्याचं म्हटलं जात आहे.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार

मंगळवारी म्हणजेच २ जून, २०२६ मध्ये कोलकात्यातील एका कॉलेजच्या युनियन रूममध्ये धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला. दोन सुटकेसमधून वाळवीने खराब झालेल्या एक लाखापेक्षा जास्त किमतीच्या चलनी नोटा जप्त करण्यात आल्या. पावसाळ्यापूर्वी सुरेंद्रनाथ कॉलेजमध्ये राबवण्यात आली होती. त्या मोहिमेदरम्यान ही रोकड सापडली असल्याचं म्हटलं जात आहे. याबाबत सविस्तर माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.

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100 ते 500 च्या नोटा

पावसाळ्यापूर्वी सुरेंद्रनाथ कॉलेजमध्ये राबवण्यात आलेल्या स्वच्छता मोहिमेदरम्यान ही रोकड सापडली, ज्यात प्रामुख्याने १०० आणि ५०० रुपयांच्या नोटा होत्या,” अशी माहिती मुचीपारा पोलीस ठाण्याच्या एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याने दिली. महापालिका प्रशासनाने अलीकडेच शैक्षणिक संस्थांना पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी त्यांच्या परिसराची स्वच्छता करण्याचा सल्ला दिला होता. या कारवाईदरम्यान, कामगार कॉलेजच्या युनियन रूममध्ये शिरले असता त्यांना एका कपाटात दोन जुन्या सुटकेस आढळल्या.

काही कागदपत्रांसह सुटकेस जप्त

कॉलेज प्रशासनाच्या उपस्थितीत जेव्हा सुटकेस उघडण्यात आल्या, तेव्हा आतमध्ये वाळवीने खराब झालेल्या चलनी नोटांचे बंडल आढळले. त्या नोटा जुन्या आणि अत्यंत खराब झालेल्या अवस्थेत दिसत होत्या,माहिती मिळताच पोलिसांचे एक पथक तातडीने कॉलेजमध्ये पोहोचले आणि घटनास्थळी सापडलेल्या काही कागदपत्रांसह सुटकेस जप्त केल्या. या टप्प्यावर, जप्त केलेल्या रकमेची नेमकी रक्कम किती आहे आणि त्या सुटकेस तिथे किती काळ पडून होत्या, हे आम्ही निश्चित करण्याचा प्रयत्न करत आहोत.

तपासात काय?

“त्या खोलीत कोणाला प्रवेश होता आणि तिथे रोकड कशी ठेवण्यात आली, याचीही आम्ही तपासणी करत आहोत,” असं अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केलं. “कॉलेजच्या दिवसाच्या आणि सायंकाळच्या दोन्ही विभागांच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत सुटकेस उघडण्यात आल्या. बहुतांश नोटा खराब आणि मळलेल्या आहेत. त्यांची सविस्तर यादी तयार केली जात असून, पडताळणीनंतर पुढील कारवाई केली जाईल,” असे अधिकाऱ्याने सांगितले. पोलिसांनी सांगितले की, या पैशांचा स्रोत आणि खोलीत ते ठेवणाऱ्या व्यक्तीची किंवा व्यक्तींची ओळख अद्याप निश्चित व्हायची आहे.

कारवाईला राजकीय स्वरुप

ही कारवाई पुढे राजकीय वादात बदलली, ज्यात भाजप आमदार सजल घोष यांनी भ्रष्टाचाराचे आरोप करत या घटनेची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली. एवढी मोठी रक्कम कोणाच्याही माहितीशिवाय कॉलेजच्या युनियन रूममध्ये कशी राहू शकते, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आणि जबाबदार लोकांवर कारवाई करण्याची मागणी केली. या जप्तीबाबत कॉलेज प्रशासनाने अद्याप कोणतेही अधिकृत निवेदन जारी केलेले नाही.

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Web Title: Currency notes worth one lakh damaged by termites in kolkata college marathi news

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Published On: Jun 03, 2026 | 03:57 PM

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