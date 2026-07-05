Supplements Side Effects: दररोज सप्लिमेंट्स घेताय? ‘ही’ चूक तुमच्या किडनी-लिव्हरचे करेल नुकसान

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कॅल्शियम आणि व्हिटॅमिन D चे अति प्रमाण शरीरात साचल्यास रक्तातील कॅल्शियमची पातळी असामान्यरीत्या वाढू शकते. यामुळे मळमळ, उलट्या, बद्धकोष्ठता, अशक्तपणा, वारंवार लघवी होणे, जास्त तहान लागणे आणि गंभीर परिस्थितीत किडनी स्टोन किंवा मूत्रपिंडाच्या कार्यावर परिणाम होण्याचा धोका वाढतो. काही रुग्णांमध्ये हृदयाच्या ठोक्यांवरही विपरीत परिणाम होऊ शकतो.
तज्ज्ञांच्या मते, ज्यांच्या शरीरात या पोषक घटकांची कमतरता नाही, अशा निरोगी व्यक्तींना रोज सप्लिमेंट्स घेण्याचा विशेष फायदा होत नाही. संतुलित आहार, पुरेसा सूर्यप्रकाश आणि नियमित व्यायाम यांच्या मदतीने अनेकांना आवश्यक पोषण मिळू शकते. सप्लिमेंट्सची गरज आहे की नाही, हे रक्त तपासणी आणि डॉक्टरांच्या सल्ल्यानंतरच ठरवावे.
टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
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