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Supplements Side Effects: दररोज सप्लिमेंट्स घेताय? ‘ही’ चूक तुमच्या किडनी-लिव्हरचे करेल नुकसान

Updated On: Jul 05, 2026 | 07:26 PM IST
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सारांश

Supplements Can damage Kidney: डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय कॅल्शियम आणि व्हिटॅमिन D सप्लिमेंट्स घेण्याची सवय आरोग्यासाठी धोकादायक ठरू शकते. तज्ज्ञांच्या मते, गरज नसताना किंवा अति प्रमाणात हे सप्लिमेंट्स घेतल्यास किडनी, हृदय आणि इतर अवयवांवर गंभीर दुष्परिणाम होण्याचा धोका वाढतो.

Supplements Side Effects: दररोज सप्लिमेंट्स घेताय? ‘ही’ चूक तुमच्या किडनी-लिव्हरचे करेल नुकसान
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विस्तार
  • जास्त सप्लिमेंट्स घेतल्याने कोणते धोके वाढतात?
  • प्रत्येकासाठी सप्लिमेंट्स आवश्यक नसतात
  • हाडे मजबूत ठेवण्यासाठी काय करावे?
हाडे मजबूत ठेवण्यासाठी आणि शरीरातील कॅल्शियमची कमतरता भरून काढण्यासाठी अनेक जण डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय कॅल्शियम आणि व्हिटॅमिन D सप्लिमेंट्स घेण्यास सुरुवात करतात. मात्र, हे सप्लिमेंट्स गरज नसताना किंवा जास्त प्रमाणात घेतल्यास त्याचे गंभीर दुष्परिणाम होऊ शकतात. अलीकडील संशोधनानुसार, प्रत्येक निरोगी व्यक्तीला नियमितपणे हे सप्लिमेंट्स घेण्याची आवश्यकता नसते. उलट, अति सेवनामुळे शरीरातील कॅल्शियमचे प्रमाण वाढून किडनी, हृदय आणि इतर अवयवांवर परिणाम होऊ शकतो. जास्त प्रमाणात सप्लिमेंट्स घेतल्याने आरोग्यावर काय परिणाम होतो, जाणून घ्या.

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जास्त सप्लिमेंट्स घेतल्याने कोणते धोके वाढतात?

कॅल्शियम आणि व्हिटॅमिन D चे अति प्रमाण शरीरात साचल्यास रक्तातील कॅल्शियमची पातळी असामान्यरीत्या वाढू शकते. यामुळे मळमळ, उलट्या, बद्धकोष्ठता, अशक्तपणा, वारंवार लघवी होणे, जास्त तहान लागणे आणि गंभीर परिस्थितीत किडनी स्टोन किंवा मूत्रपिंडाच्या कार्यावर परिणाम होण्याचा धोका वाढतो. काही रुग्णांमध्ये हृदयाच्या ठोक्यांवरही विपरीत परिणाम होऊ शकतो.

प्रत्येकासाठी सप्लिमेंट्स आवश्यक नसतात

तज्ज्ञांच्या मते, ज्यांच्या शरीरात या पोषक घटकांची कमतरता नाही, अशा निरोगी व्यक्तींना रोज सप्लिमेंट्स घेण्याचा विशेष फायदा होत नाही. संतुलित आहार, पुरेसा सूर्यप्रकाश आणि नियमित व्यायाम यांच्या मदतीने अनेकांना आवश्यक पोषण मिळू शकते. सप्लिमेंट्सची गरज आहे की नाही, हे रक्त तपासणी आणि डॉक्टरांच्या सल्ल्यानंतरच ठरवावे.

हाडे मजबूत ठेवण्यासाठी काय करावे?

  • कॅल्शियमयुक्त नैसर्गिक आहाराला प्राधान्य द्या.
  • सकाळच्या कोवळ्या उन्हात काही वेळ घालवा.
  • नियमित वजन उचलण्याचे किंवा चालण्यासारखे व्यायाम करा.
  • पुरेशा प्रमाणात प्रथिने आणि इतर आवश्यक पोषक तत्त्वांचा आहारात समावेश करा.
  • कोणतेही सप्लिमेंट डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय सुरू करू नका.

डॉक्टरांचा सल्ला का महत्त्वाचा?

व्हिटॅमिन D आणि कॅल्शियमची कमतरता असल्यासच योग्य डोस निश्चित केला जातो. स्वतःहून दीर्घकाळ किंवा जास्त प्रमाणात सप्लिमेंट्स घेतल्यास फायदेशीर ठरण्याऐवजी ते शरीरासाठी हानिकारक ठरू शकतात. त्यामुळे सप्लिमेंट्सना औषधांप्रमाणेच जबाबदारीने वापरणे आवश्यक असल्याचे आरोग्यतज्ज्ञ सांगतात.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

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Web Title: Calcium vitamin d supplements side effects kidney liver health

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Published On: Jul 05, 2026 | 07:26 PM

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