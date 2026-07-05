मुंबईत मुसळधार पावसात झाड कोसळून वृद्धाचा मृत्यू; महापौर रितू तावडे यांच्याकडून ५ लाखांची मदत, तर किशोरी पेडणेकरांचा थेट हल्ला

Mumbai, Maharashtra: A 65-year-old man died after a tree collapsed during heavy rainfall in the Naupada area Mayor Ritu Tawde says, “… A written complaint had already been submitted to the administration, informing them that this tree was in a dangerous condition. However, the… pic.twitter.com/DKN1dGzuf5 — IANS (@ians_india) July 5, 2026
महापौर रितू तावडे यांनी या घटनेचे वर्णन अत्यंत दुर्दैवी आणि वेदनादायी असे केले. संबंधित व्यक्ती आपले दुकान उघडण्यासाठी आली असतानाच तिच्या अंगावर झाड पडले आणि त्यात त्यांचा मृत्यू झाला. आम्ही त्यांच्या कुटुंबाच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहोत. आमच्या स्थानिक नगरसेवकाने प्रशासनाला दोनदा पत्र लिहून या झाडाच्या धोकादायक स्थितीबद्दल इशारा दिला होता. या इशाऱ्यांकडे दुर्लक्ष करून कोणतीही कारवाई का केली गेली नाही, याची चौकशी केली जाईल. मी मृताच्या कुटुंबाला ५ लाख रुपयांची मदत जाहीर करत आहे.
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याव्यतिरिक्त, महापौरांनी मुंबईतील जुन्या झाडांचे, विशेषतः काँक्रीटच्या रस्त्यांच्या कडेला असलेल्या झाडांचे ऑडिट करण्याचे निर्देश दिले आहेत. गेल्या दोन दिवसांपासून सुरू असलेला मुसळधार पाऊस आणि जोरदार वारे पाहता, मी सर्व मुंबईकरांना आवाहन करते की त्यांनी अनावश्यक प्रवास टाळावा, झाडे आणि विजेच्या खांबांपासून दूर राहावे आणि झाडांखाली वाहने उभी करू नयेत. जिथे कुठे निष्काळजीपणा आढळेल, तिथे कठोर कारवाई केली जाईल.
मुंबईची प्रथम सेविका या नात्याने मुंबईकरांना विनम्र आवाहन.. सध्या मुंबईत मुसळधार पाऊस आणि ‘रेड अलर्ट’ आहे. जोरदार वाऱ्यांमुळे झाडे व फांद्या कोसळण्याच्या घटना घडत आहेत. अशा स्थितीत आपण आणि आपले कुटुंब सुरक्षित राहणे सर्वात महत्त्वाचे आहे. 👉 कृपया अनावश्यक बाहेर पडू नका
👉… pic.twitter.com/v4n5mC6r0H — Ritu Tawde (@TawdeRitu) July 5, 2026
महापौर रितू तावडे यांनी ‘एक्स’ (पूर्वीचे ट्विटर) वरील पोस्टद्वारे मुंबईकरांमध्ये जनजागृतीही केली. शहरात मुसळधार पाऊस पडत असून ‘रेड अलर्ट’ जारी करण्यात आला आहे, असे नमूद करत त्यांनी मुंबईकरांना नम्र आवाहन केले. जोरदार वाऱ्यांमुळे झाडे आणि फांद्या पडत आहेत. अशा परिस्थितीत, तुमची आणि तुमच्या कुटुंबाची सुरक्षितता सर्वात महत्त्वाची आहे; कृपया आवश्यक असल्याशिवाय घराबाहेर पडू नका.
दुसरीकडे, शिवसेना (यूबीटी) नेत्या किशोरी पेडणेकर म्हणाल्या, “महापौर नक्की कुठे व्यस्त असतात हे मला माहित नाही. मी त्यांचा आदर करते, पण आजवर त्यांना कधीही प्रत्यक्ष घटनास्थळी (ऑन द ग्राउंड) पाहिलेले नाही. त्या कदाचित आता दावा करतील की ‘मी इथे होते’ किंवा ‘मी तिथे होते’.” त्यांनी मला तळागाळात काम करण्यास सांगितले, पण माझे उत्तर असे आहे की: तुम्ही स्वतःच येऊन तळागाळातील वास्तव पहा. आम्ही आधीच तळागाळात काम करत आहोत. ज्या कंत्राटदाराने हा रस्ता बांधला, त्याच्यावर निश्चितपणे कारवाई झालीच पाहिजे.
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