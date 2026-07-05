रविवार, 5 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

मुंबईत मुसळधार पावसात झाड कोसळून वृद्धाचा मृत्यू; महापौर रितू तावडे यांच्याकडून ५ लाखांची मदत, तर किशोरी पेडणेकरांचा थेट हल्ला

Updated On: Jul 05, 2026 | 07:29 PM IST
जाहिरात
सारांश

मुंबईतील कुर्ला येथे मुसळधार पावसात झाड अंगावर पडल्याने एका ६३ वर्षीय व्यक्तीचा मृत्यू झाला. महापौर रितू तावडे यांनी ५ लाखांची मदत जाहीर केली असून यावरून किशोरी पेडणेकर आणि महापौरांमध्ये वाद पेटला आहे.

मुंबईत मुसळधार पावसात झाड कोसळून वृद्धाचा मृत्यू; महापौर रितू तावडे यांच्याकडून ५ लाखांची मदत (Photo Credit- X)

मुंबईत मुसळधार पावसात झाड कोसळून वृद्धाचा मृत्यू; महापौर रितू तावडे यांच्याकडून ५ लाखांची मदत (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • मुंबईत मुसळधार पावसात झाड कोसळून वृद्धाचा मृत्यू
  • महापौर रितू तावडे यांच्याकडून ५ लाखांची मदत
  • तर किशोरी पेडणेकरांचा थेट हल्ला
मुंबई: कुर्ला (पश्चिम) येथील नौपाडा भागात मुसळधार पावसात अंगावर झाड पडल्याने एका ६३ वर्षीय व्यक्तीचा मृत्यू झाला. या दुर्दैवी घटनेनंतर महापौर रितू तावडे यांनी मृताच्या कुटुंबाला ५ लाख रुपयांची मदत (अनुग्रह राशी) जाहीर केली आहे. परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी त्यांनी स्वतः घटनास्थळी भेट दिली. सध्या मुंबईभर विविध ठिकाणी बीएमसीची (BMC) कामे सुरू आहेत. शहरात मुसळधार पावसासोबतच जोरदार वारे वाहत आहेत. या परिस्थितीमुळे शहरात अनेक ठिकाणी झाडे आणि फांद्या पडण्याच्या घटना घडल्या आहेत. महापौर रितू तावडे यांनी नागरिकांना आवाहन केले आहे की, केवळ अत्यावश्यक कामांसाठीच घराबाहेर पडावे आणि अन्यथा घरातच राहावे.


महापौर रितू तावडे यांनी या घटनेचे वर्णन अत्यंत दुर्दैवी आणि वेदनादायी असे केले. संबंधित व्यक्ती आपले दुकान उघडण्यासाठी आली असतानाच तिच्या अंगावर झाड पडले आणि त्यात त्यांचा मृत्यू झाला. आम्ही त्यांच्या कुटुंबाच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहोत. आमच्या स्थानिक नगरसेवकाने प्रशासनाला दोनदा पत्र लिहून या झाडाच्या धोकादायक स्थितीबद्दल इशारा दिला होता. या इशाऱ्यांकडे दुर्लक्ष करून कोणतीही कारवाई का केली गेली नाही, याची चौकशी केली जाईल. मी मृताच्या कुटुंबाला ५ लाख रुपयांची मदत जाहीर करत आहे.

Mumbai News: रस्त्यांवरील झाडांचा गुदमरतोय श्वास! मुंबईत ‘डी-काँक्रिटीकरण’ करा, वॉचडॉग फाउंडेशनची मागणी

याव्यतिरिक्त, महापौरांनी मुंबईतील जुन्या झाडांचे, विशेषतः काँक्रीटच्या रस्त्यांच्या कडेला असलेल्या झाडांचे ऑडिट करण्याचे निर्देश दिले आहेत. गेल्या दोन दिवसांपासून सुरू असलेला मुसळधार पाऊस आणि जोरदार वारे पाहता, मी सर्व मुंबईकरांना आवाहन करते की त्यांनी अनावश्यक प्रवास टाळावा, झाडे आणि विजेच्या खांबांपासून दूर राहावे आणि झाडांखाली वाहने उभी करू नयेत. जिथे कुठे निष्काळजीपणा आढळेल, तिथे कठोर कारवाई केली जाईल.


महापौर रितू तावडे यांनी ‘एक्स’ (पूर्वीचे ट्विटर) वरील पोस्टद्वारे मुंबईकरांमध्ये जनजागृतीही केली. शहरात मुसळधार पाऊस पडत असून ‘रेड अलर्ट’ जारी करण्यात आला आहे, असे नमूद करत त्यांनी मुंबईकरांना नम्र आवाहन केले. जोरदार वाऱ्यांमुळे झाडे आणि फांद्या पडत आहेत. अशा परिस्थितीत, तुमची आणि तुमच्या कुटुंबाची सुरक्षितता सर्वात महत्त्वाची आहे; कृपया आवश्यक असल्याशिवाय घराबाहेर पडू नका.

किशोरी पेडणेकरांचा टोला

दुसरीकडे, शिवसेना (यूबीटी) नेत्या किशोरी पेडणेकर म्हणाल्या, “महापौर नक्की कुठे व्यस्त असतात हे मला माहित नाही. मी त्यांचा आदर करते, पण आजवर त्यांना कधीही प्रत्यक्ष घटनास्थळी (ऑन द ग्राउंड) पाहिलेले नाही. त्या कदाचित आता दावा करतील की ‘मी इथे होते’ किंवा ‘मी तिथे होते’.” त्यांनी मला तळागाळात काम करण्यास सांगितले, पण माझे उत्तर असे आहे की: तुम्ही स्वतःच येऊन तळागाळातील वास्तव पहा. आम्ही आधीच तळागाळात काम करत आहोत. ज्या कंत्राटदाराने हा रस्ता बांधला, त्याच्यावर निश्चितपणे कारवाई झालीच पाहिजे.

Mumbai Rain Update : धडकी भरवणारं दृश्य! मुसळधार पावसात भांडूपमध्ये रस्ता खचला; टेम्पोसह झाड जमिनीच्या पोटात गायब

Web Title: Rain kurla tree fall death mayor ritu tawade announces 5 lakh aid kishori pednekar criticism

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 05, 2026 | 07:28 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

डोंबिवलीतील मानपाडा माणगाव परिसर जलमय; आमदार राजेश मोरे यांनी पाण्यात उतरून केली पाहणी
1

डोंबिवलीतील मानपाडा माणगाव परिसर जलमय; आमदार राजेश मोरे यांनी पाण्यात उतरून केली पाहणी

Teejan Bai Passed Away: लोककलेचा बुलंद आवाज हरपला! तीजन बाई यांचे वयाच्या ७०व्या वर्षी निधन; दीर्घ आजाराशी झुंज अखेर संपली
2

Teejan Bai Passed Away: लोककलेचा बुलंद आवाज हरपला! तीजन बाई यांचे वयाच्या ७०व्या वर्षी निधन; दीर्घ आजाराशी झुंज अखेर संपली

Mumbai News: रस्त्यांवरील झाडांचा गुदमरतोय श्वास! मुंबईत ‘डी-काँक्रिटीकरण’ करा, वॉचडॉग फाउंडेशनची मागणी
3

Mumbai News: रस्त्यांवरील झाडांचा गुदमरतोय श्वास! मुंबईत ‘डी-काँक्रिटीकरण’ करा, वॉचडॉग फाउंडेशनची मागणी

Actor Car Accident: मुसळधार पावसात अभिनेत्याच्या BMW कारवर कोसळलं झाड, कारचा चक्काचूर; थोडक्यात वाचला जीव!
4

Actor Car Accident: मुसळधार पावसात अभिनेत्याच्या BMW कारवर कोसळलं झाड, कारचा चक्काचूर; थोडक्यात वाचला जीव!

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
विरोधी संघांची झोप उडणार! ‘या’ दोन मोठ्या दौऱ्यांसाठी Jasprit Bumrah सज्ज; मैदानात उतरताच सुरू केला सराव

विरोधी संघांची झोप उडणार! ‘या’ दोन मोठ्या दौऱ्यांसाठी Jasprit Bumrah सज्ज; मैदानात उतरताच सुरू केला सराव

Jul 05, 2026 | 08:17 PM
महागड्या ब्यूटी पार्लरमध्ये पैसे खर्च करण्याची गरज नाही, चमकदार-मऊ केसांसाठी घरीच करा हेअर स्पा; स्टेप बाय स्टेप जाणून घ्या

महागड्या ब्यूटी पार्लरमध्ये पैसे खर्च करण्याची गरज नाही, चमकदार-मऊ केसांसाठी घरीच करा हेअर स्पा; स्टेप बाय स्टेप जाणून घ्या

Jul 05, 2026 | 08:15 PM
UGC NET June 2026 Answer Key: यूजीसी नेट जून २०२६ ची आन्सर की ‘या’ दिवशी येणार? अशी तपासा उत्तरतालिका!

UGC NET June 2026 Answer Key: यूजीसी नेट जून २०२६ ची आन्सर की ‘या’ दिवशी येणार? अशी तपासा उत्तरतालिका!

Jul 05, 2026 | 08:05 PM
घरच्या घरी कार इंटेरियर क्लिनिंग; या ५ सोप्या स्टेप्समध्ये कारचे केबिन नव्यासारखे कसे चमकवावे?

घरच्या घरी कार इंटेरियर क्लिनिंग; या ५ सोप्या स्टेप्समध्ये कारचे केबिन नव्यासारखे कसे चमकवावे?

Jul 05, 2026 | 08:05 PM
Market Outlook: Sensex आणि Nifty ची तेजी कायम राहणार की…? ‘या’ चार प्रमुख घटकांवर लक्ष ठेवणं महत्त्वाचं

Market Outlook: Sensex आणि Nifty ची तेजी कायम राहणार की…? ‘या’ चार प्रमुख घटकांवर लक्ष ठेवणं महत्त्वाचं

Jul 05, 2026 | 08:00 PM
सोलापुरात कायदे क्षेत्रातील दिग्गजांचा महामेळावा! माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या उपस्थितीत राज्यस्तरीय चर्चासत्र संपन्न

सोलापुरात कायदे क्षेत्रातील दिग्गजांचा महामेळावा! माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या उपस्थितीत राज्यस्तरीय चर्चासत्र संपन्न

Jul 05, 2026 | 07:57 PM
ENG W vs AUS W Final Live: विश्वविजेतेपदाच्या लढतीला सुरुवात! ऑस्ट्रेलियाने जिंकली नाणेफेक; इंग्लंडला प्रथम फलंदाजीचे आमंत्रण

ENG W vs AUS W Final Live: विश्वविजेतेपदाच्या लढतीला सुरुवात! ऑस्ट्रेलियाने जिंकली नाणेफेक; इंग्लंडला प्रथम फलंदाजीचे आमंत्रण

Jul 05, 2026 | 07:40 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Latur News : दिड लाखासाठी जामीन राहिलेल्या शेतकऱ्याची तब्बल सव्वा कोटीची जमीन हडपली!

Latur News : दिड लाखासाठी जामीन राहिलेल्या शेतकऱ्याची तब्बल सव्वा कोटीची जमीन हडपली!

Jul 05, 2026 | 03:41 PM
Dheeraj Lingade : संजय राऊतांचा ‘तो’ खळबळजनक दावा काँग्रेस आमदार धीरज लिंगाडेंनी फेटाळला!

Dheeraj Lingade : संजय राऊतांचा ‘तो’ खळबळजनक दावा काँग्रेस आमदार धीरज लिंगाडेंनी फेटाळला!

Jul 05, 2026 | 03:37 PM
Alandi : आळंदीत पालखी प्रस्थानाची जय्यत तयारी; मंदिर समिती आणि प्रशासन सज्ज…

Alandi : आळंदीत पालखी प्रस्थानाची जय्यत तयारी; मंदिर समिती आणि प्रशासन सज्ज…

Jul 05, 2026 | 03:34 PM
MIRA BHAYNDAR : मिरा-भाईंदरमध्ये पावसाचा कहर; आपत्ती व्यवस्थापन विभागावर प्रश्नचिन्ह

MIRA BHAYNDAR : मिरा-भाईंदरमध्ये पावसाचा कहर; आपत्ती व्यवस्थापन विभागावर प्रश्नचिन्ह

Jul 04, 2026 | 03:32 PM
Sambhajinagar : महापुरुषांचे पुतळे उभारण्याऐवजी त्यांच्या नावाने शाळा, हॉस्पिटल उभारा

Sambhajinagar : महापुरुषांचे पुतळे उभारण्याऐवजी त्यांच्या नावाने शाळा, हॉस्पिटल उभारा

Jul 04, 2026 | 03:21 PM
Raja Raghuvanshi Case: सोनम रघुवंशीला पुन्हा तुरुंगात पाठवण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार; 10 जुलैला पुढील सुनावणी

Raja Raghuvanshi Case: सोनम रघुवंशीला पुन्हा तुरुंगात पाठवण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार; 10 जुलैला पुढील सुनावणी

Jul 04, 2026 | 08:25 AM
Amravati MPSC student protest : MPSC परीक्षा ऑनलाईन करण्याच्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांचा मोर्चा

Amravati MPSC student protest : MPSC परीक्षा ऑनलाईन करण्याच्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांचा मोर्चा

Jul 02, 2026 | 03:50 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा