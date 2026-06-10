AM/NS इंडिया आणि IIT रुडकी यांच्यात सामंजस्य करार; उत्पादन आणि स्टील क्षेत्रातील संशोधन

आर्सेलरमित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया (AM/NS India) आणि Indian Institute of Technology Roorkee (IIT रुडकी) यांनी शिक्षण, संशोधन, नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञान आणि उद्योग-संवाद या क्षेत्रांमध्ये सहकार्य वाढवण्यासाठी धोरणात्मक सामंजस्य करार (MoU) केला आहे. उद्योग आणि शैक्षणिक संस्थांमधील सहकार्य अधिक बळकट करून कौशल्य विकास, व्यावहारिक संशोधन आणि भारताच्या औद्योगिक प्रगतीला गती देणे हा या कराराचा प्रमुख उद्देश आहे.
या भागीदारीमुळे AM/NS इंडियाचा जागतिक उत्पादन क्षेत्रातील अनुभव आणि IIT रुडकीचे शैक्षणिक व संशोधन क्षेत्रातील कौशल्य एकत्र येणार आहे. परिणामी, उद्योगांच्या गरजांनुसार संशोधन, तंत्रज्ञान विकास आणि स्पर्धात्मक मनुष्यबळ निर्मितीला चालना मिळेल. देशातील उत्पादन आणि स्टील क्षेत्र अधिक सक्षम व स्पर्धात्मक बनवण्याच्या दृष्टीने हा करार महत्त्वाचा मानला जात आहे.
सामंजस्य करारानुसार दोन्ही संस्था विविध क्षेत्रांमध्ये संयुक्तपणे काम करण्याच्या संधी शोधणार आहेत. यामध्ये शैक्षणिक कार्यक्रम, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसाठी एक्झिक्युटिव्ह एज्युकेशन, व्यावसायिक विकास अभ्यासक्रम आणि मनुष्यबळ विकास उपक्रमांची निर्मिती व अंमलबजावणी यांचा समावेश आहे. तसेच उद्योग-केंद्रित सल्लागार सेवा, तांत्रिक मार्गदर्शन, समस्या निवारण उपक्रम आणि तंत्रज्ञान मूल्यांकन यांसारख्या उपक्रमांवरही भर दिला जाणार आहे.
याशिवाय संयुक्त संशोधन, नाविन्यपूर्ण प्रकल्प, तंत्रज्ञान विकास, संशोधन प्रकाशने, बौद्धिक संपदा निर्मिती आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरण यांसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्येही सहकार्य करण्यात येणार आहे. या माध्यमातून शैक्षणिक संशोधनाचा थेट उद्योग क्षेत्राला फायदा मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
या भागीदारीअंतर्गत AM/NS इंडिया आपल्या शैक्षणिक उपक्रम NAMTECH (न्यू एज मेकर्स इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी) चा वापर महत्त्वपूर्ण व्यासपीठ म्हणून करणार आहे. शैक्षणिक संस्था आणि उद्योग यांच्यातील दरी कमी करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेली NAMTECH संस्था अनुभवाधारित शिक्षण, उद्योगांच्या गरजेनुसार तयार केलेले अभ्यासक्रम आणि प्रत्यक्ष समस्यांवर आधारित शिक्षण यासाठी ओळखली जाते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना आणि संशोधकांना उद्योगातील वास्तव परिस्थिती समजून घेण्यास मदत होणार आहे.
AM/NS इंडियाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप ओम्मेन यांनी या कराराबाबत बोलताना सांगितले की, भारताच्या औद्योगिक परिवर्तनासाठी उद्योग आणि शैक्षणिक संस्थांमधील सखोल सहकार्य आवश्यक आहे. IIT रुडकीसोबतच्या या धोरणात्मक भागीदारीद्वारे आणि NAMTECH या व्यासपीठाच्या माध्यमातून भविष्यासाठी सक्षम मनुष्यबळ तयार करणे, व्यावहारिक संशोधनाला चालना देणे आणि उत्पादन व स्टील क्षेत्रासाठी प्रभावी उपाय विकसित करणे हे कंपनीचे ध्येय असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
IIT रुडकीचे संचालक डॉ. के. के. पंत यांनी सांगितले की, शैक्षणिक संशोधनाचे उद्योग-केंद्रित परिणामांमध्ये रूपांतर करण्याच्या दिशेने हा करार महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. IIT रुडकीचे संशोधन कौशल्य, AM/NS इंडियाचा औद्योगिक अनुभव आणि NAMTECH ची उद्योगांशी जोडलेली शिक्षण पद्धती यांचा संगम घडवून व्यावहारिक आणि व्यापक उपाय शोधण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. तसेच विकसित भारताच्या संकल्पनेशी सुसंगत शाश्वत विकासालाही या सहकार्यामुळे गती मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
NAMTECH च्या संचालक मंडळाचे सदस्य संजय शर्मा यांनी सांगितले की, भविष्यासाठी कुशल मनुष्यबळ तयार करणे आणि उत्पादन क्षेत्र तसेच शैक्षणिक संस्थांमधील सहकार्य अधिक मजबूत करणे या उद्देशाने NAMTECH ची स्थापना करण्यात आली आहे. ही भागीदारी प्रात्यक्षिक शिक्षण, उपयोजित संशोधन आणि नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाच्या विकासासाठी नवीन संधी निर्माण करेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
हा सामंजस्य करार उद्योग आणि शैक्षणिक क्षेत्रांमधील दीर्घकालीन सहकार्याची मजबूत चौकट तयार करणार असून विद्यार्थ्यांना, संशोधकांना, प्राध्यापकांना आणि उद्योग क्षेत्रातील व्यावसायिकांना एकत्र काम करण्याची संधी उपलब्ध करून देणार आहे. त्यामुळे कौशल्य विकास, तंत्रज्ञानातील नवकल्पना आणि भारताच्या उत्पादन व स्टील क्षेत्रांसमोरील नव्या आव्हानांना सामोरे जाण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.