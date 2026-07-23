PM Kisan योजनेत वडील आणि मुलगा दोघांनाही मिळू शकतो का लाभ? नियम समजून घेतल्यास राहणार नाही संभ्रम

PM Kisan Yojana News: प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (PM Kisan) योजना ही देशातील लहान आणि मध्यम शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्यासाठी केंद्र सरकारची महत्त्वाची योजना आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात वर्षातून तीन समान हप्त्यांमध्ये एकूण 6,000 रुपये जमा केले जातात. पुढील हप्त्याची प्रतीक्षा करणाऱ्या अनेक शेतकऱ्यांच्या मनात मात्र एक प्रश्न कायम असतो—एकाच कुटुंबातील वडील आणि मुलगा दोघेही या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात का?
या प्रश्नाचे उत्तर थेट नियमांमध्ये दडलेले आहे. त्यामुळे अर्ज करण्यापूर्वी पात्रतेच्या अटी समजून घेणे आवश्यक आहे.
PM Kisan योजनेत लाभार्थी निवडताना केंद्र सरकारने कुटुंबाची स्पष्ट व्याख्या केली आहे. या व्याख्येनुसार पती, पत्नी आणि त्यांची अल्पवयीन मुले हे एकच कुटुंब मानले जाते.
अशा परिस्थितीत एका कुटुंबातून फक्त एका पात्र व्यक्तीलाच या योजनेचा लाभ दिला जातो. त्यामुळे एकाच कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याला स्वतंत्रपणे आर्थिक मदत मिळेल, असे नाही.
मुलगा 18 वर्षांपेक्षा मोठा झाल्यानंतर काही परिस्थितींमध्ये त्याला स्वतंत्र लाभार्थी म्हणून अर्ज करण्याची संधी मिळू शकते.
यासाठी त्याच्या नावावर स्वतंत्रपणे शेतीची जमीन नोंदलेली असणे आवश्यक आहे. तसेच योजनेच्या इतर सर्व पात्रता अटीही पूर्ण कराव्या लागतात. या अटी पूर्ण झाल्यास तो स्वतःच्या नावाने अर्ज करून लाभ मिळवू शकतो.
अनेक कुटुंबांमध्ये शेतीची जमीन वडील आणि मुलगा यांच्या संयुक्त नावावर असते. मात्र, फक्त नाव सातबाऱ्यावर असणे पुरेसे मानले जात नाही.
महसूल विभागाच्या नोंदीमध्ये प्रत्येकाच्या वाट्याची जमीन स्पष्टपणे नमूद असणे आवश्यक आहे. तसेच स्वतंत्र मालकी किंवा हक्काची अधिकृत नोंद असणेही महत्त्वाचे आहे.
जर जमीन केवळ संयुक्त नावावर असेल आणि तिची अधिकृत विभागणी झालेली नसेल, तर दोघांनाही स्वतंत्र लाभ मिळेलच, असे निश्चित नाही. त्यामुळे अर्ज करण्यापूर्वी जमिनीच्या नोंदी तपासणे आवश्यक आहे.
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सरकारने पात्रता नसतानाही लाभ घेण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांविरोधात कठोर भूमिका घेतली आहे.
जर एकाच जमिनीच्या आधारावर दोन व्यक्तींनी चुकीच्या माहितीच्या आधारे लाभ घेतल्याचे आढळले, तर मिळालेली संपूर्ण रक्कम परत करावी लागू शकते. काही प्रकरणांमध्ये व्याजासह वसुलीची कारवाईही होऊ शकते. नियमांचे गंभीर उल्लंघन झाल्यास कायदेशीर कारवाईची शक्यताही नाकारता येत नाही.
म्हणून अर्ज करताना सर्व माहिती अचूक आणि अधिकृत कागदपत्रांशी सुसंगत असल्याची खात्री करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
PM Kisan योजनेचा पुढील हप्ता कोणत्याही अडथळ्याशिवाय खात्यात जमा व्हावा, यासाठी काही आवश्यक प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करणे गरजेचे आहे.
ई-केवायसी पूर्ण असणे, आधार क्रमांक बँक खाते आणि मोबाईल क्रमांकाशी जोडलेला असणे, जमिनीची पडताळणी पूर्ण करणे आणि अर्जातील माहिती अद्ययावत ठेवणे या बाबी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत.
यापैकी कोणतीही प्रक्रिया अपूर्ण राहिल्यास हप्ता थांबण्याची शक्यता असते.
PM Kisan योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी केवळ शेतीची जमीन असणे पुरेसे नाही. सरकारने निश्चित केलेल्या सर्व अटी आणि पात्रता निकष पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
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विशेषतः वडील आणि मुलगा दोघांनीही लाभ घेण्याचा विचार करत असल्यास जमिनीच्या मालकीच्या नोंदी आणि पात्रतेचे नियम आधी तपासून पाहणे गरजेचे आहे. योग्य माहितीच्या आधारे अर्ज केल्यास भविष्यात कोणतीही आर्थिक किंवा कायदेशीर अडचण निर्माण होणार नाही. त्यामुळे पुढील हप्ता वेळेत मिळावा यासाठी आवश्यक कागदपत्रे आणि नोंदी एकदा काळजीपूर्वक तपासून घेणे हा सर्वात योग्य मार्ग ठरेल.