Post Office ची ‘ही’ स्कीम करेल कमाल, बिना रिस्क दरमहा 10000 रुपयांची खात्रीशीर कमाई

Post Office Scheme : जर तुम्ही कोणताही जोखीम न पत्करता, सरकारचा पाठिंबा असलेल्या एखाद्या योजनेत गुंतवणूक करण्याचा विचार करत असाल, तर ‘पोस्ट ऑफिस योजना’ हा तुमच्यासाठी एक आदर्श पर्याय ठरू शकतो. ‘पोस्ट ऑफिस मासिक उत्पन्न योजना’ ही कमी जोखीम पत्करणार्या गुंतवणूकदारांमध्ये अत्यंत लोकप्रिय बचत योजना आहे; कारण या योजनेद्वारे तुम्हाला नियमित महिन्याला उत्पन्न मिळते.
Petrol-Diesel : 6 रुपयांनी पेट्रोल झालं स्वस्त; डिझेलचेही दर उतरले, कोणत्या सरकारने दिला दिलासा जाणून घ्या
सरकारचा पाठिंबा असलेली ही ‘लघु बचत योजना’ विशेषतः निवृत्त व्यक्ती आणि ज्यांना बाजाराशी संबंधित जोखमींशिवाय उत्पन्नाचा एक स्थिर स्रोत हवा आहे, अशा व्यक्तींमध्ये अधिक पसंतीस उतरते. पोस्ट ऑफिसच्या संयुक्त MIS खात्यामध्ये एखादी व्यक्ती १५ लाख रुपयांपर्यंतची गुंतवणूक करू शकते. आता, मासिक उत्पन्न योजनेच्या खात्यात १५ लाख रुपयांची गुंतवणूक करून, एखाद्या व्यक्तीला दरमहा किती उत्पन्न मिळवता येईल, हे आपण जाणून घेऊया.
सरकारचा पाठिंबा असलेल्या या पोस्ट ऑफिस योजनेअंतर्गत, एखादी व्यक्ती एकाच खात्यामध्ये जास्तीत जास्त ९ लाख रुपये आणि संयुक्त खात्यामध्ये १५ लाख रुपयांपर्यंतची गुंतवणूक करू शकते. सध्या, ही योजना ७.४% दराने वार्षिक व्याज देते, ज्याचे वाटप मासिक तत्त्वावर केले जाते. एकाच व्यक्तीच्या नावावर असलेल्या सर्व पोस्ट ऑफिस MIS खात्यांमधील एकूण जमा रक्कम, एका खात्यासाठी ९ लाख रुपयांच्या आणि संयुक्त खात्यासाठी १५ लाख रुपयांच्या मर्यादेपेक्षा अधिक असू नये.
जर तुम्ही ‘पोस्ट ऑफिस मासिक बचत योजने’मध्ये ₹15 लाखांची एकरकमी गुंतवणूक केली, तर सध्याच्या 7.4% व्याजदरावर आधारित तुम्हाला ₹10,000 चे मासिक उत्पन्न मिळू शकते.
गुंतवलेली रक्कम:₹15,00,000
मासिक उत्पन्न:₹9,249
व्याजातून होणारी वार्षिक कमाई:₹1,11,000
या गणनेनुसार, गुंतवणूकदाराला 5 वर्षांच्या कालावधीसाठी दरमहा ₹9,250 मिळतील; याचा अर्थ असा की, पाच वर्षांच्या या कालावधीत व्याजातून होणारी एकूण कमाई ₹5,55,000 इतकी असेल.
पोस्ट ऑफिस MIS खाते उघडल्याच्या तारखेपासून एक वर्ष पूर्ण होण्यापूर्वी बंद करण्याची परवानगी नसते. जर खाते तीन वर्षे पूर्ण झाल्यावर किंवा त्यापूर्वी बंद केले, तर जमा रकमेच्या २% रक्कम वजा केली जाईल आणि उर्वरित रक्कम अदा केली जाईल.
LPG Rate Today: पेट्रोल आणि डिझेलनंतर, आता LPG सुद्धा महागला? काय आहेत आजचे गॅस सिलिंडरचे दर?