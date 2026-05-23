Petrol-Diesel : 6 रुपयांनी पेट्रोल झालं स्वस्त; डिझेलचेही दर उतरले, कोणत्या सरकारने दिला दिलासा जाणून घ्या

Rupee vs US Dollar : रुपया वाचवण्याच्या प्रयत्नात RBI चं नशीब चमकलं, 53 अब्ज डॉलर विकून तिजोरीत आले तब्बल 50000 कोटी रुपये
२३ मे रोजी, पाकिस्तानमधील शहबाज शरीफ सरकारने पेट्रोलच्या किमतीत प्रति लिटर ६ पाकिस्तानी रुपये आणि ‘हाय-स्पीड डिझेल’च्या (HSD) किमतीत प्रति लिटर ६.८० रुपयांची कपात जाहीर केली. सरकारच्या या निर्णयामुळे जनतेला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
पाकिस्तानच्या पेट्रोलियम विभाग आणि Dawn News च्या अहवालांनुसार, सरकारने आधारभूत किमतीत समायोजन करून इंधनाच्या किमती कमी केल्या आहेत. आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या बाजारातील अलीकडील चढ-उतार आणि ‘इनलँड फ्रेट इक्वलायझेशन मार्जिन’ दरांमधील बदलांमुळे सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. गेल्या आठवड्यात कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये जी किरकोळ घट दिसून आली, त्याचा लाभ थेट जनतेपर्यंत पोहोचावा, हे सुनिश्चित करणे हा सरकारचा उद्देश आहे.
पाकिस्तानमध्ये साप्ताहिक आढावा लागू करण्यात आला आहे. या यंत्रणेअंतर्गत, जागतिक तेल बाजारातील तत्कालीन परिस्थितीच्या आधारे दर शुक्रवारी रात्री इंधनाच्या किमती निश्चित केल्या जातात. गेल्या आठवड्यात आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाचे दर किंचित कमी झाल्यामुळे, प्रस्थापित नियमांनुसार देशांतर्गत पातळीवर पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती कमी करण्यात आल्या आहेत.
पाकिस्तान सध्या आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने म्हणजेच IMF ने दिलेल्या कर्जांच्या संदर्भात घालून दिलेल्या अटी आणि शर्तींनुसार कामकाज करत आहे. IMF च्या अटींपैकी एक अट अशी होती की, पाकिस्तान सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवर सरासरी ८० रुपये प्रति लिटर दराने पेट्रोलियम कर आकारला पाहिजे. सरकारने गेल्याच आठवड्यात कर वसुलीचे आपले उद्दिष्ट यशस्वीरित्या पूर्ण केल्यामुळे, आता जागतिक कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये घट झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर, या लाभाचा फायदा जनतेला देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
