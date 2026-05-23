Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Chhaava Movie : हिंदू-मुस्लिम वादाची भीती? अक्षय खन्नाआधी रणदीप हुड्डाला होती ‘छावा’ची ऑफर; औरंगजेबच्या भूमिकेवरून मोठा खुलासा

Updated On: May 23, 2026 | 06:21 PM IST
सारांश

‘छावा’ चित्रपटातील औरंगजेबची भूमिका सुरुवातीला अक्षय खन्नाऐवजी रणदीप हुड्डाला ऑफर करण्यात आली होती, अशी चर्चा रंगली आहे. मात्र हिंदू-मुस्लिम वादाच्या शक्यतेमुळे रणदीपने ही भूमिका नाकारल्याचे सांगितले जात आहे. अखेर अक्षय खन्नाने साकारलेला औरंगजेब प्रेक्षकांच्या चर्चेचा विषय ठरला.

हिंदू-मुस्लिम वादाची भीती? अक्षय खन्नाआधी रणदीप हुड्डाला होती ‘छावा’ची ऑफर; औरंगजेबच्या भूमिकेवरून मोठा खुलासा

हिंदू-मुस्लिम वादाची भीती? अक्षय खन्नाआधी रणदीप हुड्डाला होती ‘छावा’ची ऑफर; औरंगजेबच्या भूमिकेवरून मोठा खुलासा

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • हिंदू-मुस्लिम वादाची भीती?
  • अक्षय खन्नाआधी रणदीप हुड्डाला होती ‘छावा’ची ऑफर
  • औरंगजेबच्या भूमिकेवरून मोठा खुलासा
Bollywood Controversy News Marathi : अभिनेता विकी कौशलचा ब्लॉकबस्टर चित्रपट ‘छावा’ थिएटरमध्ये प्रचंड यशस्वी ठरला. संभाजी महाराजांच्या कथेवर आधारित असलेल्या या चित्रपटाला प्रेक्षकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळाला. पण तुम्हाला माहित आहे का की, या चित्रपटातील औरंगजेबाची भूमिका मूळतः रणदीप हुडाला देऊ केली होती? होय, रणदीपने स्वतःच अलीकडेच हे गुपित उघड केले आहे. त्याने सांगितले की, त्याला या चित्रपटाचा भाग होण्याची संधी मिळाली होती, परंतु काही कारणास्तव त्याला ही प्रमुख भूमिका नाकारावी लागली. नंतर, अक्षय खन्नाने तीच भूमिका साकारली आणि त्याला प्रचंड प्रशंसा मिळाली.

Zee Marathi Serial : कामिनीला कळणार का कमळीचं सत्य? ‘कमळी’ मालिकेत नवं वळण, पाहा प्रोमो

‘छावा’मधील भूमिकेची ऑफर रणदीपला होती

रणदीप हुडाने खुलासा केला की, दिग्दर्शक लक्ष्मण उतेकर यांनी त्याला ‘छावा’ चित्रपटातील औरंगजेबाची भूमिका देऊ केली होती. चित्रपटाची कथा आणि पात्र खूप दमदार होते. त्यावेळी इंडस्ट्रीमध्ये या चित्रपटाची प्रचंड चर्चा होती. त्यामुळे, प्रत्येकाला या प्रोजेक्टचा भाग व्हायचे होते. मात्र, रणदीपने ती भूमिका स्वीकारण्यास नकार दिला.

नकार का द्यावा लागला?

रणदीपने स्पष्ट केले की, त्यावेळी तो मानसिक आणि शारीरिकदृष्ट्या खूप थकून गेला होता. त्याने नुकतेच ‘सावरकर’ चित्रपटाचे चित्रीकरण पूर्ण केले होते. त्या भूमिकेसाठी त्याने लक्षणीय वजन कमी केले होते आणि मुंडन केले होते. पोस्ट-प्रॉडक्शनचे कामही सुरू होते. त्याला लगेचच एका नवीन आणि आव्हानात्मक भूमिकेत उडी घ्यायची नव्हती. शिवाय, रणदीपने असेही सांगितले की, त्यावेळी हिंदू-मुस्लिम मुद्द्यांवरून खूप वादविवाद सुरू होते. त्याला त्या वातावरणापासून दूर राहायचे होते, म्हणून त्याने चित्रपटातील भूमिकेला नकार दिला.

अक्षय खन्नाला टाळ्यांचा कडकडाट

रणदीपच्या नकारानंतर, चित्रपटात औरंगजेबाच्या भूमिकेसाठी अक्षय खन्नाची निवड झाली. चित्रपट प्रदर्शित झाल्यावर त्याच्या अभिनयाचे खूप कौतुक झाले. विकी कौशलने संभाजी महाराजांच्या भूमिकेतून प्रेक्षकांची मने जिंकली. हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवरही मोठा हिट ठरला.

रणदीप आता या चित्रपटात दिसणार

रणदीप हुडा लवकरच ‘ईठा’ या चित्रपटात दिसणार आहे. या चित्रपटात श्रद्धा कपूरही त्याच्यासोबत दिसणार आहे. त्याचे वैयक्तिक आयुष्यही चर्चेत आहे. रणदीप आणि त्याची पत्नी लिन लैश्राम यांना नुकतीच एक मुलगी झाली आहे. या जोडप्याने आपल्या मुलीचे नाव न्योमिका हुडा ठेवले आहे.

हिंदीत सुपरहिट, साऊथमध्येदेखील गाजला; 3 राष्ट्रीय पुरस्कार विजेत्या चित्रपटाचा अनेक भाषांत रिमेक, ओळखा पाहू!

Web Title: Chhava aurangzeb role randeep hooda rejected akshaye khanna hindu muslim controversy

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 23, 2026 | 06:21 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

हिंदीत सुपरहिट, साऊथमध्येदेखील गाजला; 3 राष्ट्रीय पुरस्कार विजेत्या चित्रपटाचा अनेक भाषांत रिमेक, ओळखा पाहू!
1

हिंदीत सुपरहिट, साऊथमध्येदेखील गाजला; 3 राष्ट्रीय पुरस्कार विजेत्या चित्रपटाचा अनेक भाषांत रिमेक, ओळखा पाहू!

जलवा… Cannes मध्ये Jacqueline Fernandezs च्या फॅशनची जादू, ‘या’ वेगळेपणाने वेधलं जगाचं लक्ष
2

जलवा… Cannes मध्ये Jacqueline Fernandezs च्या फॅशनची जादू, ‘या’ वेगळेपणाने वेधलं जगाचं लक्ष

मानसिक ताण, नाट्यमय घडामोडी आणि स्पर्धेची रंगत; प्रेक्षकांना वेड लावणारे हे ५ रिअॅलिटी शो जरूर पाहा
3

मानसिक ताण, नाट्यमय घडामोडी आणि स्पर्धेची रंगत; प्रेक्षकांना वेड लावणारे हे ५ रिअॅलिटी शो जरूर पाहा

“आम्हा बिहाऱ्यांची काळजी घ्या”; Shekhar Suman यांच्या वक्तव्यावर Nitin Gadkari यांची मिश्कील प्रतिक्रिया चर्चेत
4

“आम्हा बिहाऱ्यांची काळजी घ्या”; Shekhar Suman यांच्या वक्तव्यावर Nitin Gadkari यांची मिश्कील प्रतिक्रिया चर्चेत

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Chhaava Movie : हिंदू-मुस्लिम वादाची भीती? अक्षय खन्नाआधी रणदीप हुड्डाला होती ‘छावा’ची ऑफर; औरंगजेबच्या भूमिकेवरून मोठा खुलासा

Chhaava Movie : हिंदू-मुस्लिम वादाची भीती? अक्षय खन्नाआधी रणदीप हुड्डाला होती ‘छावा’ची ऑफर; औरंगजेबच्या भूमिकेवरून मोठा खुलासा

May 23, 2026 | 06:21 PM
क्रिकेटमध्ये बदलाचे वारे! ICC घेणार ‘हे’ मोठे निर्णय; सामन्याच्या मध्यात बदलणार चेंडूचा रंग, काय असणार नवे नियम?

क्रिकेटमध्ये बदलाचे वारे! ICC घेणार ‘हे’ मोठे निर्णय; सामन्याच्या मध्यात बदलणार चेंडूचा रंग, काय असणार नवे नियम?

May 23, 2026 | 06:15 PM
अरे ही कसली बॉलिंग आहे? SRH Vs RCB सामन्यात क्रुणाल पांड्याच्या काव्या मारन भडकल्या, Video Viral

अरे ही कसली बॉलिंग आहे? SRH Vs RCB सामन्यात क्रुणाल पांड्याच्या काव्या मारन भडकल्या, Video Viral

May 23, 2026 | 06:13 PM
Zee Marathi Serial : कामिनीला कळणार का कमळीचं सत्य? ‘कमळी’ मालिकेत नवं वळण, पाहा प्रोमो

Zee Marathi Serial : कामिनीला कळणार का कमळीचं सत्य? ‘कमळी’ मालिकेत नवं वळण, पाहा प्रोमो

May 23, 2026 | 06:02 PM
पुणेकरांसाठी खुशखबर! आता मेट्रोची तिकिटे मिळणार ‘या’ App वर; रांगेत उभा राहण्याची कटकट मिटली

पुणेकरांसाठी खुशखबर! आता मेट्रोची तिकिटे मिळणार ‘या’ App वर; रांगेत उभा राहण्याची कटकट मिटली

May 23, 2026 | 05:57 PM
Rupee Falling : Petro वाचवून किंवा Gold कमी खरेदी करून रुपयाची घसरण थांबणार नाही; मग नेमकं कुठे नडतंय?

Rupee Falling : Petro वाचवून किंवा Gold कमी खरेदी करून रुपयाची घसरण थांबणार नाही; मग नेमकं कुठे नडतंय?

May 23, 2026 | 05:45 PM
Supreme Court News : आई-वडील आयएएस, मग आरक्षण कशाला? सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल

Supreme Court News : आई-वडील आयएएस, मग आरक्षण कशाला? सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल

May 23, 2026 | 05:30 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Latur crime: लातूरमध्ये मोकाट श्वानांचा धुमाकूळ; दोन चिमुकल्यांनंतर युवकाचाही मृत्यू

Latur crime: लातूरमध्ये मोकाट श्वानांचा धुमाकूळ; दोन चिमुकल्यांनंतर युवकाचाही मृत्यू

May 23, 2026 | 03:51 PM
AHILYANAGAR : १७ व्या राज्यस्तरीय शब्दगंध साहित्य संमेलनाचे जल्लोषात उद्घाटन

AHILYANAGAR : १७ व्या राज्यस्तरीय शब्दगंध साहित्य संमेलनाचे जल्लोषात उद्घाटन

May 23, 2026 | 03:45 PM
Ahilyanagar : हक्काच्या शेतरस्त्यासाठी लढा, आंदोलनानंतर प्रशासनाचे कारवाईचे आश्वासन

Ahilyanagar : हक्काच्या शेतरस्त्यासाठी लढा, आंदोलनानंतर प्रशासनाचे कारवाईचे आश्वासन

May 22, 2026 | 07:21 PM
Wardha News : वर्ध्यात काँग्रेसमधील गटबाजी पुन्हा उघड; नेत्यांची संयुक्त पत्रकार परिषद

Wardha News : वर्ध्यात काँग्रेसमधील गटबाजी पुन्हा उघड; नेत्यांची संयुक्त पत्रकार परिषद

May 22, 2026 | 07:15 PM
Parbhani News : विमानांसाठी इंधन आहे, मग शेतकऱ्यांसाठी डिझेल का नाही? पेरणीपूर्वी शेतकरी रस्त्यावर

Parbhani News : विमानांसाठी इंधन आहे, मग शेतकऱ्यांसाठी डिझेल का नाही? पेरणीपूर्वी शेतकरी रस्त्यावर

May 22, 2026 | 07:09 PM
Kalyan :  32 कोटींची ब्राऊन शुगर जप्त, आंतरराष्ट्रीय टोळीचा सदस्य पोलिसांच्या ताब्यात!

Kalyan :  32 कोटींची ब्राऊन शुगर जप्त, आंतरराष्ट्रीय टोळीचा सदस्य पोलिसांच्या ताब्यात!

May 22, 2026 | 07:00 PM
Virar : आधी पुनर्वसन, मग कारवाई! वसई-विरारमध्ये फेरीवाल्यांचा आंदोलनाचा इशारा

Virar : आधी पुनर्वसन, मग कारवाई! वसई-विरारमध्ये फेरीवाल्यांचा आंदोलनाचा इशारा

May 22, 2026 | 06:49 PM