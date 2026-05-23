Chhaava Movie : हिंदू-मुस्लिम वादाची भीती? अक्षय खन्नाआधी रणदीप हुड्डाला होती ‘छावा’ची ऑफर; औरंगजेबच्या भूमिकेवरून मोठा खुलासा

रणदीप हुडाने खुलासा केला की, दिग्दर्शक लक्ष्मण उतेकर यांनी त्याला ‘छावा’ चित्रपटातील औरंगजेबाची भूमिका देऊ केली होती. चित्रपटाची कथा आणि पात्र खूप दमदार होते. त्यावेळी इंडस्ट्रीमध्ये या चित्रपटाची प्रचंड चर्चा होती. त्यामुळे, प्रत्येकाला या प्रोजेक्टचा भाग व्हायचे होते. मात्र, रणदीपने ती भूमिका स्वीकारण्यास नकार दिला.
रणदीपने स्पष्ट केले की, त्यावेळी तो मानसिक आणि शारीरिकदृष्ट्या खूप थकून गेला होता. त्याने नुकतेच ‘सावरकर’ चित्रपटाचे चित्रीकरण पूर्ण केले होते. त्या भूमिकेसाठी त्याने लक्षणीय वजन कमी केले होते आणि मुंडन केले होते. पोस्ट-प्रॉडक्शनचे कामही सुरू होते. त्याला लगेचच एका नवीन आणि आव्हानात्मक भूमिकेत उडी घ्यायची नव्हती. शिवाय, रणदीपने असेही सांगितले की, त्यावेळी हिंदू-मुस्लिम मुद्द्यांवरून खूप वादविवाद सुरू होते. त्याला त्या वातावरणापासून दूर राहायचे होते, म्हणून त्याने चित्रपटातील भूमिकेला नकार दिला.
रणदीपच्या नकारानंतर, चित्रपटात औरंगजेबाच्या भूमिकेसाठी अक्षय खन्नाची निवड झाली. चित्रपट प्रदर्शित झाल्यावर त्याच्या अभिनयाचे खूप कौतुक झाले. विकी कौशलने संभाजी महाराजांच्या भूमिकेतून प्रेक्षकांची मने जिंकली. हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवरही मोठा हिट ठरला.
रणदीप हुडा लवकरच ‘ईठा’ या चित्रपटात दिसणार आहे. या चित्रपटात श्रद्धा कपूरही त्याच्यासोबत दिसणार आहे. त्याचे वैयक्तिक आयुष्यही चर्चेत आहे. रणदीप आणि त्याची पत्नी लिन लैश्राम यांना नुकतीच एक मुलगी झाली आहे. या जोडप्याने आपल्या मुलीचे नाव न्योमिका हुडा ठेवले आहे.
