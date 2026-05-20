Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Business »
  • Petrol Diesel Price Hike Impact 10 Minute Quick Commerce Delivery Gets Costly Marathi News

Petrol – Diesel च्या वाढत्या किमतींचा फटका! आता ’10 मिनिटांची’ Online Delivery ही महागणार

देशभरातील जवळपास प्रत्येक घरामध्ये '१०-मिनिटांची स्पीड डिलीव्हरी' सगळीकडेच उपलब्धा आहे. त्यामुळे कोणत्याही गोष्टीची गरज असेल तर घराबाहेर निघण्याची गरज भासत नाही. काही मिनिटांत आपलं काम सहज आणि सोपं होऊन जातं. पण आता या सहज सोप्या कामासाठी जास्त मोबदला द्यावाल लागणार आहे.

Updated On: May 20, 2026 | 07:55 PM
( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:

Petrol Diesel Price Hike Impact : देशभरातील जवळपास प्रत्येक घरामध्ये ‘१०-मिनिटांची स्पीड डिलीव्हरी’ सगळीकडेच उपलब्धा आहे. त्यामुळे कोणत्याही गोष्टीची गरज असेल तर घराबाहेर निघण्याची गरज भासत नाही. काही मिनिटांत आपलं काम सहज आणि सोपं होऊन जातं. पण आता या सहज सोप्या कामासाठी जास्त मोबदला द्यावाल लागणार आहे. पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किमतींचा परिणाम आता या कंपन्यांवरही होण्याची शक्यता आहे. अलीकडेच, पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींमध्ये प्रति लिटर सुमारे ३ रुपयांची वाढ नोंदवली गेली. त्यामुळे त्याचा विपरीत परिणाम या सेवांवरही होणार आहे.

SIP नेहमीच फायदेशीर नसते? Mutual Fund कंपन्या ‘या’ 5 गोष्टी तुमच्यापासून नेहमी लपवतात; Investment पूर्वी नक्की वाचा

‘एलारा कॅपिटल’च्या एका अहवालानुसार, भू-राजकीय तणाव आणि कच्च्या तेलाच्या वाढलेल्या किमतींमुळे ही दरवाढ झाली आहे. या परिस्थितीमुळे Delivery Partners कमाईवर दबाव येईल आणि संबंधित प्लॅटफॉर्म्सना आपला परिचालन खर्च वाढवण्यास भाग पडू शकते.

इंधन दरवाढीचा कामकाजावर परिणाम

‘क्विक कॉमर्स’ क्षेत्रात, वितरणाचा सरासरी खर्च प्रति ऑर्डर ₹३५–५० इतका असतो; तर Food Delivery क्षेत्रात हा खर्च साधारणपणे ₹५५–६० च्या दरम्यान असतो. एका अहवालानुसार, Zomato साठी वितरणाचा सरासरी खर्च प्रति ऑर्डर अंदाजे ₹४५ आहे, तर ‘Swiggy’ साठी तो प्रति ऑर्डर ₹५५ इतका आहे. वितरणाच्या एकूण खर्चापैकी साधारणपणे २०% वाटा इंधनाचा असतो. याचाच अर्थ असा की, प्रति ऑर्डर इंधनावर होणारा खर्च ₹९–१० इतका असतो.

सध्याच्या परिस्थितीत, इंधनाच्या दरात ४% वाढ झाल्यास, प्रति ऑर्डर ₹०.४४ इतका अतिरिक्त बोजा पडेल. जर इंधनाचे दर आणखी वाढले म्हणजेच प्रति लिटर ₹१० ने वाढ झाली तर या वाढीचा परिणाम प्रति ऑर्डर ₹१ ते ₹१.२ पर्यंत पोहोचू शकतो. जर वितरणाचा हा वाढीव खर्च ग्राहकांवर लादला गेला नाही, तर याचा कंपन्यांच्या कमाईवर ४% ते १२% पर्यंत परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
Blinkit आणि Swiggy या दोन्ही कंपन्या अन्न वितरण आणि ‘क्विक कॉमर्स’ या क्षेत्रांवर अवलंबून आहेत. आर्थिक वर्ष २०२७ मध्ये, Eternal ला अंदाजे २.७ अब्ज ऑर्डर्स मिळतील असा अंदाज आहे, तर Swiggy ला १.४ अब्ज ऑर्डर्स मिळतील असा कयास आहे. याचा परिणाम Swiggy साठी अधिक महत्त्वपूर्ण ठरू शकतो; कारण सध्या ही कंपनी ‘क्विक कॉमर्स’ विभागात ‘ब्रेक-इव्हन’ म्हणजेच, ना नफा ना तोटा अशी स्थिती गाठण्याच्या मार्गावर आहे.

Eternal और Swiggy पर क्या असर?

दुसरीकडे, ‘Eternal’ ही कंपनी अधिक अनुकूल स्थितीत असल्याचे मानले जाते. तिचा मोठा विस्तार, जाहिरातींमधून मिळणारा अधिक महसूल आणि उच्च-दर्जाचा ग्राहक वर्ग यामुळे वाढता खर्च पेलणे तिला शक्य होईल. या अतिरिक्त खर्चाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी कंपन्या विविध उपाययोजना करतील; त्यातील काही खर्च वाढीव शुल्काच्या स्वरूपात ग्राहकांवर टाकतील, काही खर्च स्वतः सोसतील आणि उर्वरित खर्च आपल्या delivery partners कमाईवर दबाव टाकून भरून काढतील.

ग्राहक आणि डिलिव्हरी कर्मचाऱ्यांवरील परिणाम

वाढत्या खर्चामुळे ‘१० मिनिटांत डिलिव्हरी’ मिळण्याची सुविधा ही ग्राहकांसाठी अधिक खर्चिक ठरू शकते. परिणामी, कंपन्या डिलिव्हरी शुल्क किंवा सेवा शुल्कात वाढ करण्याचा निर्णय घेऊ शकतात. गिग वर्कर्स कमाईवर परिणाम होत असल्याने, ते कदाचित अधिक मोबदल्याची मागणी करतील; ज्याचा परिणाम पर्यायाने संपूर्ण कामकाजाच्या व्यवस्थेवर होईल.
पण ‘Elara Capital’ च्या मते, ही परिस्थिती काही कालावधीनंतर नियंत्रणात येईल. दीर्घकालीन दृष्टीकोनातून पाहता, कंपन्या आपल्या कामकाजाची कार्यक्षमता वाढवून, इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढवून आणि उत्कृष्ट नियोजन धोरणांची अंमलबजाही करून या आव्हानाचा सामना करू शकतात. इंधनाच्या वाढत्या किमती हे आता ‘क्विक कॉमर्स’ उद्योगासमोरचे एक नवीन आव्हान म्हणून उभे राहिले आहे.

Meta Layoffs: पहाटेचा ईमेल 8000 लोकांची झोप उडवून गेला, Meta कडून एका झटक्यात मोठी नोकरकपात

Web Title: Petrol diesel price hike impact 10 minute quick commerce delivery gets costly marathi news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 20, 2026 | 07:55 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

बापरे काय हा प्रकार! Blinkit-Zepto वरुन Melody चॉकलेट झालं Out of Stock, मोदींनी मेलोनी यांना दिलेल्या भेटीनंतर…
1

बापरे काय हा प्रकार! Blinkit-Zepto वरुन Melody चॉकलेट झालं Out of Stock, मोदींनी मेलोनी यांना दिलेल्या भेटीनंतर…

SIP नेहमीच फायदेशीर नसते? Mutual Fund कंपन्या ‘या’ 5 गोष्टी तुमच्यापासून नेहमी लपवतात; Investment पूर्वी नक्की वाचा
2

SIP नेहमीच फायदेशीर नसते? Mutual Fund कंपन्या ‘या’ 5 गोष्टी तुमच्यापासून नेहमी लपवतात; Investment पूर्वी नक्की वाचा

Warli Art Design : पुणे SNDT च्या विद्यार्थीनीची कमाल! सई राऊतच्या वारली पेंटिगला भारत सरकारकडून पेटंट
3

Warli Art Design : पुणे SNDT च्या विद्यार्थीनीची कमाल! सई राऊतच्या वारली पेंटिगला भारत सरकारकडून पेटंट

30 वर्षांपूर्वी India आणि Italy होते एकाच Level ला; आता मात्र…; दोन्ही देशांच्या अर्थव्यवस्थेत ‘इतका’ मोठा फरक
4

30 वर्षांपूर्वी India आणि Italy होते एकाच Level ला; आता मात्र…; दोन्ही देशांच्या अर्थव्यवस्थेत ‘इतका’ मोठा फरक

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Petrol – Diesel च्या वाढत्या किमतींचा फटका! आता ’10 मिनिटांची’ Online Delivery ही महागणार

Petrol – Diesel च्या वाढत्या किमतींचा फटका! आता ’10 मिनिटांची’ Online Delivery ही महागणार

May 20, 2026 | 07:55 PM
Hair Care Tips: खाज, घाम आणि कोंडा… उन्हाळ्यातील केसांच्या समस्या होतील दूर, फक्त करा ‘हे’ सोपे उपाय

Hair Care Tips: खाज, घाम आणि कोंडा… उन्हाळ्यातील केसांच्या समस्या होतील दूर, फक्त करा ‘हे’ सोपे उपाय

May 20, 2026 | 07:53 PM
महाराष्ट्रात गेल्या पाच वर्षांत बालमृत्यूचे प्रमाण कमी मात्र….; सरासरी ‘इतक्या’ मृत्यूंची होतेय नोंद

महाराष्ट्रात गेल्या पाच वर्षांत बालमृत्यूचे प्रमाण कमी मात्र….; सरासरी ‘इतक्या’ मृत्यूंची होतेय नोंद

May 20, 2026 | 07:38 PM
Mumbai News: उष्णतेचा हृदयावर वाढता परिणाम? मुंबईत मध्यमवयीन पुरुषांमध्ये हार्ट अटॅक प्रकरणांत चिंताजनक वाढ

Mumbai News: उष्णतेचा हृदयावर वाढता परिणाम? मुंबईत मध्यमवयीन पुरुषांमध्ये हार्ट अटॅक प्रकरणांत चिंताजनक वाढ

May 20, 2026 | 07:30 PM
Solapur News: सोलापुरातील बालाजी अमाईन्सचा मोठा टप्पा; भारतात व्यावसायिक DME उत्पादन करणारी ठरली एकमेव कंपनी

Solapur News: सोलापुरातील बालाजी अमाईन्सचा मोठा टप्पा; भारतात व्यावसायिक DME उत्पादन करणारी ठरली एकमेव कंपनी

May 20, 2026 | 07:24 PM
Kia India : किया इंडिया आणि टेनिस प्रीमियर लीगची मोठी भागीदारी; भारतातील टेनिसला मिळणार नवी चालना

Kia India : किया इंडिया आणि टेनिस प्रीमियर लीगची मोठी भागीदारी; भारतातील टेनिसला मिळणार नवी चालना

May 20, 2026 | 07:20 PM
Weight Loss Tips: जिमशिवायही होईल वजन कमी! दररोजच्या ‘या’ हेल्दी सवयी ठरतील गेमचेंजर

Weight Loss Tips: जिमशिवायही होईल वजन कमी! दररोजच्या ‘या’ हेल्दी सवयी ठरतील गेमचेंजर

May 20, 2026 | 07:09 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
ULHASNAGAR : अवैध भाजी विक्रेत्यांवर कारवाई, रस्ते व पदपथ अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी पालिकेची मोहीम

ULHASNAGAR : अवैध भाजी विक्रेत्यांवर कारवाई, रस्ते व पदपथ अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी पालिकेची मोहीम

May 20, 2026 | 03:57 PM
Ulhasnagar: उल्हासनगर मनपेत दिव्यांगांचे मानधन थकले; संतप्त दिव्यांगांचे पालिकेत आंदोलन

Ulhasnagar: उल्हासनगर मनपेत दिव्यांगांचे मानधन थकले; संतप्त दिव्यांगांचे पालिकेत आंदोलन

May 20, 2026 | 03:48 PM
Pandharpur : विठ्ठलाच्या दारात भाविकांची लूट? मंदिर समितीची मोठी कारवाई

Pandharpur : विठ्ठलाच्या दारात भाविकांची लूट? मंदिर समितीची मोठी कारवाई

May 19, 2026 | 07:37 PM
Shrikant Shinde Nashik : कार्यकर्त्यांच्या नाराजीवर श्रीकांत शिंदे काय म्हणाले? नाशिकमधून थेट संवाद!

Shrikant Shinde Nashik : कार्यकर्त्यांच्या नाराजीवर श्रीकांत शिंदे काय म्हणाले? नाशिकमधून थेट संवाद!

May 19, 2026 | 07:31 PM
कृषी मंत्र्यांसमोर विमा कंपन्यांच्या मनमानी विरुद्ध संजय पाटील मैदानात

कृषी मंत्र्यांसमोर विमा कंपन्यांच्या मनमानी विरुद्ध संजय पाटील मैदानात

May 19, 2026 | 07:25 PM
Khalapur : खीरकिंडीतील कंपनीत कामगाराचा दुर्दैवी अंत, संतप्त कामगारांनी व्यक्त केला रोष

Khalapur : खीरकिंडीतील कंपनीत कामगाराचा दुर्दैवी अंत, संतप्त कामगारांनी व्यक्त केला रोष

May 19, 2026 | 07:13 PM
केडीएमसीत अनधिकृत होर्डिंग्जचा मोठा घोटाळा? भाजपा नगरसेवक दीपेश म्हात्रेंचे गंभीर आरोप

केडीएमसीत अनधिकृत होर्डिंग्जचा मोठा घोटाळा? भाजपा नगरसेवक दीपेश म्हात्रेंचे गंभीर आरोप

May 19, 2026 | 07:09 PM