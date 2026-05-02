Money Management Tips : रोज 20 रुपयांची बचत करा आणि करोडपती व्हा; Retirement नंतर दरमहा मिळेल 6 लाखांपर्यंत पेन्शन

SIP, किंवा सिस्टिमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन, ही एक अशी पद्धत आहे ज्यामध्ये तुम्ही दरमहा म्युच्युअल फंडात एक निश्चित रक्कम गुंतवता. ही पद्धत गुंतवणूक करणे सोपे आणि शिस्तबद्ध बनवते. याचे वैशिष्ट्य म्हणजे तुम्ही कमी रकमेने सुरुवात करून कालांतराने एक मोठा निधी उभा करू शकता.
सामान्य SIP मध्ये, तुम्ही दर महिन्याला समान रक्कम गुंतवता, परंतु स्टेप-अप SIP मध्ये तुम्ही दरवर्षी तुमच्या गुंतवणुकीची रक्कम वाढवता. समजा, तुम्ही दरमहा ₹६,००० ने SIP सुरू केली आणि दरवर्षी त्यात १०% वाढ केली. कालांतराने, तुमची गुंतवणूक वेगाने वाढते आणि तुम्हाला जास्त परतावा मिळतो.
जर एखाद्या गुंतवणूकदाराने ३० वर्षांसाठी SIP मध्ये ६,००० रुपये गुंतवले, दरवर्षी १०% स्टेप-अप जोडले आणि सरासरी वार्षिक १५% परतावा मिळवला, तर तो सुमारे ९ कोटी रुपयांचा निधी तयार करू शकतो. हा आकडा दर्शवतो की दीर्घकालीन गुंतवणूक आणि योग्य रणनीती किती महत्त्वपूर्ण फरक घडवू शकते.
सेवानिवृत्तीनंतर या निधीचा योग्य वापर करणे देखील महत्त्वाचे आहे. यासाठी एसडब्ल्यूपी, किंवा सिस्टिमॅटिक विथड्रॉवल प्लॅन्स, वापरले जातात. यामुळे तुम्हाला दरमहा तुमच्या गुंतवणुकीतून एक निश्चित रक्कम काढता येते, ज्यामुळे नियमित पेन्शनसारखे उत्पन्न मिळते.
जर एखाद्या व्यक्तीने वयाच्या ६० व्या वर्षी SWP मध्ये ₹९ कोटी गुंतवले आणि त्यावर ७% परतावा मिळवला, तर त्यांना अंदाजे ₹६ लाखांची मासिक पेन्शन मिळू शकते. याव्यतिरिक्त, त्यांच्याकडे अतिरिक्त ₹२.६४ कोटी असू शकतात, जे आपत्कालीन परिस्थितीत वापरले जाऊ शकतात.
महागाईमुळे कालांतराने खर्च वाढतो. आजचे केवळ ₹५०,००० हे ३० वर्षांनंतर ₹५,००,००० किंवा त्याहून अधिक होऊ शकतात. त्यामुळे, SIP आणि SWP तुम्हाला महागाईचा सामना करण्यास आणि भविष्यात तुमची आर्थिक स्थिती मजबूत करण्यास मदत करतात. हे उदाहरण दाखवते की यशस्वी गुंतवणुकीची गुरुकिल्ली केवळ मोठी रक्कम नसून, योग्य रणनीती आणि शिस्त आहे. जर तुम्ही लवकर गुंतवणूक करण्यास सुरुवात केली आणि दरवर्षी तुमचे योगदान वाढवले, तर एक मजबूत सेवानिवृत्ती निधी तयार करणे शक्य आहे. तथापि, तुमच्या गरजा आणि जोखीम प्रोफाइलच्या आधारावर तुम्ही माहितीपूर्ण निर्णय घ्याल याची खात्री करण्यासाठी, गुंतवणूक करण्यापूर्वी तज्ञांचा सल्ला घेणे नेहमीच सर्वोत्तम असते.
