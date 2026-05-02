Investment चा नवा ट्रेंड! फक्त Share Market नाही, तर ‘या’ क्षेत्रात भारतीयांनी लावले कोट्यवधी रुपये, मोडले सर्व जुने Record

Updated On: May 02, 2026 | 05:10 PM
  • Investment चा नवा ट्रेंड!
  • ‘या’ क्षेत्रात भारतीयांनी लावले कोट्यवधी रुपये
  • ETFs मध्ये दुप्पटीपेक्षाही अधिक रक्कम गुंतवली
Indian Investors Shift Beyond Stocks ETFS : भारतीय Share Market चा तो काळ आता लोटला आहे, जेव्हा शेअर बाजार म्हणजे केवळ Direct Stock Purchases करण्याचा किंवा म्युच्युअल फंडांपुरतेच मर्यादित मानले जात असे. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ (FY26) मधील आकडेवारीने हे सिद्ध केले आहे की, भारतीय गुंतवणूकदार आता गुंतवणुकीच्या पारंपरिक मार्गांपुरतेच सिमीत राहिलेले नाही तर आता ते या पर्यायापासून दूर जात असून, नवीन पर्यायांचा वेगाने स्वीकार करत आहेत. ‘Zerodha Fund House’ च्या एका अलीकडील अहवालानुसार, FY26 मध्ये भारतीय ‘एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स’ (ETFs) मध्ये ₹१.८१ लाख कोटींहून अधिक रकमेचा Net Inflow दिसून आला. ETFs मधील गुंतवणुकीत झालेली ही वाढ, Commodity ETFs बाबत गुंतवणूकदारांमध्ये वाढत असलेल्या उत्साहामुळे प्रेरित आहे. FY26 मध्ये ETFs ना प्राप्त झालेल्या एकूण गुंतवणुकीचा एक मोठा हिस्सा Gold आणि Silver ETFs मध्ये वळवला गेला आहे. पण हे नेमकं असं का घडतंय? इतका ओघ का वाढतोय? समजून घेऊयात

ETFs मध्ये दुप्पटीपेक्षाही अधिक रक्कम गुंतवली

ETFs मधील गुंतवणुकीत झालेली ही वाढ, Commodity ETFs बाबत गुंतवणूकदारांमध्ये वाढत असलेल्या उत्साहामुळे प्रेरित आहे. या वाढीची प्रचंड व्याप्ती यावरून लक्षात येते की, आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये प्रस्थापित झालेला मागील विक्रम ₹८३,३९० कोटी इतका होता. याचा अर्थ असा की, मागील विक्रमाच्या तुलनेत, गुंतवणूकदारांनी या वर्षी ETFs मध्ये दुप्पटीपेक्षाही अधिक रक्कम गुंतवली आहे. गेल्या पाच वर्षांत, गुंतवणुकीची पातळी साधारणपणे ₹४६,००० कोटी ते ₹८३,००० कोटींच्या दरम्यान राहिली होती; मात्र, यावेळी बाजाराने मागील सर्व विक्रम मोडीत काढले आहेत.

कल बदलतोय

अहवालांनुसार, भारतीय गुंतवणूकदार आता केवळ इक्विटी किंवा समभागांच्या (Stocks) मागे धावत नाहीत; Commodity ETFs हा देखील त्यांच्यासाठी आता एक पसंतीचा पर्याय म्हणून समोर आला आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात, ‘गोल्ड ईटीएफ’मध्ये ₹६८,८६८ कोटींची गुंतवणूक झाली, तर ‘सिल्व्हर ईटीएफ’मध्ये ₹३०,४१२ कोटींची गुंतवणूक झाली. परिणामी, या दोन्ही श्रेणींमधील एकूण गुंतवणुकीची बेरीज ₹९९,२८० कोटींवर पोहोचली, जी ईटीएफमधील एकूण गुंतवणुकीच्या सुमारे ५५% इतकी आहे. केवळ ‘गोल्ड ईटीएफ’मध्येच ₹६८,८६८ कोटींचा प्रचंड ओघ दिसून आला, तर ‘सिल्व्हर ईटीएफ’मध्ये ₹३०,४१२ कोटींची गुंतवणूक नोंदवली गेली. ‘इक्विटी ईटीएफ’चा वाटा यामध्ये सुमारे ४३% इतका राहिला. ही अशी पहिलीच वेळ आहे, जेव्हा भारतीय गुंतवणूकदारांनी इक्विटी-आधारित ईटीएफपेक्षा सोने आणि चांदीच्या आकर्षणावर अधिक विश्वास दर्शवला आहे.

Zerodha Fund House चे विशाल जैन यांनी स्पष्ट केलं की, यावरून हे संकेत मिळतात की भारतीय गुंतवणूकदार आता आपल्या पोर्टफोलिओला केवळ equities पुरतं मर्यादित ठेवत नाहीत; उलट, ते आपला पोर्टफोलिओ अधिक वैविध्यपूर्ण बनवत आहेत. केवळ या एकाच वर्षात, Gold ETFs मध्ये झालेला निधीचा ओघ हा, मागील पाच वर्षांत (आर्थिक वर्ष २०२१–२०२५) एकूण आलेल्या गुंतवणुकीच्या दुप्पटीहून अधिक राहिला आहे. सोन्याच्या वाढत्या किमती आणि ‘सुरक्षित गुंतवणुकीच्या’ शोधाने या प्रवृत्तीला नव्या उंचीवर नेऊन ठेवले आहे.

डिजिटल चांदीची जोरदार खरेदी

चांदीमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठीही हे वर्ष ऐतिहासिक ठरले आहे. २०२२ मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या ‘Silver ETFs’ने अवघ्या तीन ते चार वर्षांच्या कालावधीतच ३०,००० कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडला आहे. गुंतवणूकदारांच्या या वाढत्या स्वारस्यामागील एक प्रमुख घटक म्हणजे ‘Taxation’. प्रत्यक्ष स्वरूपातील सोने बाळगताना ‘दीर्घकालीन भांडवली नफा करा’साठीपात्र ठरण्याकरिता २४ महिन्यांचा प्रतीक्षा कालावधी आवश्यक असतो; मात्र, ‘गोल्ड आणि सिल्व्हर ईटीएफ’च्या बाबतीत हाच लाभ अवघ्या १२ महिन्यांत उपलब्ध होतो.
आर्थिक वर्ष २०२१ मध्ये, ETFs ची सरासरी दैनंदिन उलाढाल केवळ ₹२३७ कोटी इतकी होती; जी आता प्रचंड वाढून दररोज ₹४,२०० कोटींहून अधिक झाली आहे. या वाढीमध्ये ‘कमोडिटी ETFs’ चा वाटा सर्वाधिक राहिला असून, त्यांच्या दैनंदिन व्यवहारांचे प्रमाण अंदाजे ₹२,७०० कोटी इतके नोंदवले गेले आहे. जानेवारी २०२६ मध्ये नोंदवलेली ₹३९,००० कोटींची विक्रमी मासिक Net Buying हे स्पष्टपणे दर्शवते की, भारतीय गुंतवणूकदार आता बाजारातील चढ-उतारांना सामोरे जाण्यासाठी पूर्णपणे सज्ज झाले आहेत.

Published On: May 02, 2026 | 05:10 PM

