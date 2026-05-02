Royal Enfield चा नवा धमाका! लॉंच केलं खास स्टायलिश Heritage Collection, पाहून म्हणाल नादच खुळा

Royal Enfield Heritage Collection : बुलेट प्रेमींसाठी खास बातमी आहे. Royal Enfield ने कंपनीला १२५ वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने एक खास क्लोदिंग कलेक्शन लॉंच केले आहे. यामुळे तुम्हाला रॉयल लूकही मिळणार आहे.

Updated On: May 02, 2026 | 04:12 PM
royal enfield heritage collection

Royal Enfield चा नवा धमाका! लॉंच केलं खास स्टायलिश Heritage कलेक्शन, पाहून म्हणाल नादच खुळा

  • बुलेट प्रेमींसाठी आनंदाची बातमी
  • Royal Enfield ने लॉंच केलं नवीन कलेक्शन
  • पाहा काय आहे नवं सरप्राईज?
Royal Enfiel Heritage Collection Launch : बुलेट प्रेमी आहात. मग बातमी तुमच्यासाठीच आहे. भारतातील प्रसिद्ध दुचाकी कंपनी Royal Enfield ला १२५ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. कंपनीला १२५ वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने चाहत्यांसाठी  Royal Enfiel Heritage Collection लॉंच करण्यात आले आहे. रॉयल एनफिल्डच्या चाहत्यांसाठी आता केवळ बाईकच नाही, तर एक विशेष हेरिटेज कलेक्शन लॉंच झाले आहे. ही एक प्रीमियम लाइफस्टाइल क्लोदिंग रेंज असून यामुळे रायडर्सना एक स्टाईलीश लाइफस्टाईलही अनुभवता येणार आहे.

कलेक्शनचे वैशिष्य 

  • Royal Enfiel Heritage Collection कलेक्शनचे खास वैशिष्ट म्हणजे याची डिझाइन.
  • रॉयल एनफिल्डने त्यांची स्टाईल जपत आजच्या तरुणाईच्या आवडीनिवडीचा विचार केला आहे.
  • या स्टाईलमध्ये कॉटन, कॅनव्हास आणि स्ट्रेचेबल फॅब्रिकचा वापर करण्यात आला आहे.
  • हे कापड केवळ टिकाऊच नाही, तर प्रवासात अत्यंत आरामादायक देखील ठरेल.
  • शहरात फिरताना किंवा लॉंग राईजसाठी हे क्लोदिंग रायडर्सना एक खास ओळख देईल

क्लासिक लोगो आणि प्रीमियम लूक

या कपड्यांवर कंपनीने Royal Enfiel Heritage Collection मध्ये आपला जुना वारसा जपला आहे. या कलेक्शनमध्ये १८९३ चा Made Like A Gun स्लोगन, १९१० चा कॅनन लोगो, १९६९ चा इंटरसेप्टर बाईकचा बॅज लावण्यात आला आहे. यामुळे हे कलेक्शन एक स्टाईल स्टेटमेंट बनले आहे. यामध्ये नैसर्गिक रंगाचा वापर करण्यात आला आहे, ज्यामुळे याला अधिक प्रिमियम आणि एलिंगट लूक मिळाला आहे.

पुढे काय?

रॉयल एनफिल्ड फॅशनवर थांबलेले नाही. कंपनीने एप्रिल 2026 महिन्यात आपली पहिली इलेक्ट्रिक बाईक Flying Flea देखील लॉंच करत इलेक्ट्रिक सेगमेंटमध्ये प्रवेश मिळवला होता. येत्या काळात अधिक शक्तिशाली इंजिन आणि नवीन मॉडेल्सह कंपनी पोर्टफोलिओ बनवण्याची तयारी कंपनी करत आहे. रॉयल एनफिल्ड जुन्या आठवणींना उजाळा देत भविष्यातील रायडर्ससाठी रॉयल स्टाईल तयार करत आहे. ज्यांना बाईक चालवण्यासोबत स्टाईलही रॉयल हवी असेल त्यांच्यासाठी हे नवीन Royal Enfiel Heritage Collection खास ठरणार आहे.

Published On: May 02, 2026 | 04:12 PM

